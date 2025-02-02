Уход от скандального тренера спас карьеру. Как Русский снайпер ворвался в титульную гонку

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл очередной турнир UFC – Fight Night 250. В главном событии вечера выступил экс-чемпион и звезда промоушена Исраэль Адесанья, соперником которого стал Нассурдин Имавов, представляющий Францию. Уроженец Дагестана победил нокаутом во втором раунде.

Яркая победа Русского снайпера – важная ступенька в карьере. Нассурдин с 2020 года в лучшей лиге на планете. И сейчас Имавов наконец-то набрал обороты, которые могут позволить ему биться за чемпионский пояс. Боец вышел на серию из четырёх побед, поймал кураж. А блестящий триумф в противостоянии с экс-чемпионом организации – отличная проверка на прочность.

Стартовый отрезок карьеры Имавова в UFC получился крайне нестабильным. На четыре победы пришлось два поражения. А ещё один поединок остался без результата из-за столкновения головами. Но пугающим фактором выглядело даже не это. Нассурдин не отличался нокаутирующей мощью, был довольно скован в борьбе, имел огромные проблемы с функциональной готовностью. Связывали это всё с тем, что Русский снайпер занимался в зале MMA Factory в Париже под руководством скандального тренера Фернандо Лопеса. Тот постоянно оказывается в эпицентре неприятных ситуаций.

При этом сам Нассурдин не раз заявлял, что благодарен своему предыдущему залу. А с самим экс-наставником находится в хороших отношениях: «В детали не буду заходить, просто, когда я вошёл в топ-15, моя карьера больше не прогрессировала, чуть-чуть был застой у меня, это было видно, и из-за этого я решил поменять кое-что, дальше двигаться. Уже восемь лет отработали вместе, контракты все выполнены, пришло время. В хороших отношениях до сих пор с Лопесом, с ММА Factory».

Нассурдин Имавов Фото: Getty Images

Но изменения были необходимы. Уроженец Дагестана перебрался в новую команду – Venum Training. И с того момента началось чудесное преображение Русского снайпера. Сначала он переработал Романа Долидзе. Крепкий грузинский боец ничего не смог противопоставить Нассурдину. А главное, Имавов показал, что с «бензобаком» всё в полнейшем порядке. Позже это же случилось и в противостоянии с Бренданом Алленом. Вновь 15 минут, которые завершились единогласным решением в пользу Нассурдина. Видно, что функциональное состояние бойца стало намного более прокачанным.

Не подвёл новый зал и в плане ударной работы. Сначала на это красноречиво указал поединок против Джареда Каннонье. Имавов доминировал на протяжении трёх раундов, а в четвёртом поставил жирную точку. Русский снайпер нашёл момент, потряс оппонента и брутально финишировал. А в противостоянии с Адесаньей всё было ещё более красиво. Казалось, что первый раунд уроженец Дагестана отдал. Но во втором он просто перевернул ситуацию одним точнейшим попаданием. После этого добивание было уже делом техники.

Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья Фото: Chris Unger/Getty Images

Переход в новый зал действительно оказался переломным моментом в карьере. Нассурдин прибавил абсолютно во всех компонентах. Он выдал серию из четырёх побед и ворвался в чемпионскую гонку. И, видимо, приблизился вплотную к поединку мечты. Дана Уайт на пресс-конференции намекнул, что Имавов вполне может получить претендентский бой… с Хамзатом Чимаевым: «Имавов теперь поднимется в рейтинге, и он показал замечательное выступление против Исраэля Адесаньи, который выглядел очень хорошо. Бой только что состоялся, и я пока не знаю, что мы будем делать. У нас много возможностей, и да – претендентский поединок между Чимаевым и Имавовым является одной из них».

При этом сам Имавов, похоже, не собирается долго ждать своего шанса. Уже на следующей неделе состоится титульный поединок, в котором сойдутся Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд. И именно соперником победителя хочет стать Нассурдин. Об этом он заявил в октагоне сразу после завершения поединка с Иззи: «Думаю, я заслужил титульный поединок. Чемпионский пояс будет прекрасно смотреться на моей талии».