Обидчик Анкалаева или экс-претендент на титул? С кем дальше драться Шаре Буллету

Шара Буллет, или Шарабутдин Магомедов, 1 февраля потерпел первое поражение в профессиональной карьере, не справившись с неудобным стилем Майкла «Венома» Пейджа. За три раунда россиянин так и не подобрал ключей к сопернику и показал, пожалуй, самый блёклый бой в карьере.

После поединка Шара отметился лишь постом в социальных сетях: «Пират уходит в гавань, но я вернусь! Я знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии здоровья и с такой подготовкой. Чувствовал, что при всём при этом могу выиграть, но не прокатило, вот и всё. Спасибо организации за такой шанс и всем причастным — я хотел закатить зрелище и оправдать ожидания, не срывая бой. Спасибо всем, кто со мной в любом положении! Хейтеры, ваш выход! А мы ещё повоюем».

Никакой конкретики по проблемам со здоровьем Шары нет, но в целом неудивительно, что у него накопились травмы, если учитывать, какой темп он взял после прихода в UFC. С июня прошлого года по сегодняшний день он провёл четыре поединка. То есть четыре лагеря за восемь месяцев, и в ходе подготовки неизбежно были травмы и болезни. С учётом того, что Шара бьётся только на арабских ивентах, а в ближайшее время их не ожидается, самое время взять паузу, выдохнуть, восстановиться и решить, куда двигаться дальше.

Велик соблазн сказать, что Шаре нужно снизить оппозицию и просто драться с ребятами уровня того же Бруно Силвы и Армена Петросяна, закатывая красивые и яркие бои. Это один из вариантов развития карьеры, и ничего плохого в этом нет. В UFC немало околотопов, в боях с которыми Буллет будет выглядеть хорошо. Майкла Пейджа тоже бо́льшую часть карьеры называли «мешкобоем», но это не помешало ему стать звездой мирового уровня.

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж Фото: Getty Images

Если Шара планирует идти по этому пути, то опций предостаточно. Неплохой вариант — Крис Кёртис. Это далеко не проходной боец, очень тяжело бьёт с рук, готов принимать много урона и готов идти в рубки. Для стиля Шары это хороший вариант, он сам сможет задавать темп, держать дистанцию, и, кроме того, Кёртис всё же уязвим к кикам, что показал его последний бой с Романом Копыловым. Риски тут тоже есть — Буллет плохо защищается от боксёрских серий, почти не использует блок, что может стать проблемой.

Если не подходит Кёртис, то можно попробовать выторговать бой с Полом Крэйгом. В арсенале шотландца образца последних поединков только два приёма — левый мидл-кик и треугольник. От этих угроз Шара защититься сможет, главное, не лезть в партер к Крэйгу, даже если он лежит на спине. Магомедов попался на треугольник даже в бою с Веномом, а тут будет мастер этого приёма, который успешно его применил даже в поединке с Магомедом Анкалаевым. Что ещё важно — у Крэйга есть имя, даже несмотря на серию поражений, так что тут можно ещё немного прокачать свою медийность.

Пол Крэйг Фото: Getty Images

В теории вполне реален бой с Копыловым. Роман отметил, что ничего против организации такого поединка не имеет, если это приблизит его к цели — стать чемпионом. Шара тоже вряд ли откажется, потому что стилистически бой хорош, но угрозы те же, что и с Кёртисом — Копылов отлично разряжается сериями с рук, а Буллет за этими атаками не успевает. И важно будет навязать свою дистанцию, так как и Копылов (как и Пейдж, впрочем) любит держаться подальше и резко взрываться. Тут Шара может продемонстрировать работу над ошибками после поражения от Венома, если она будет проведена.

Если же Магомедов выбирает поход за титулом, то пора забыть о боях с нерейтинговыми ребятами и принять тот факт, что дальше не получится пройти только за счёт красивой ударки. Чем выше, тем будет сложнее. Не станем рассматривать бойцов с сильной борьбой, которых Шаре вряд ли дадут, чтобы совсем не потушить хайп россиянина. Поэтому варианты с Энтони Эрнандесом или с опаснейшим грэпплером Романом Долидзе отпадают.

Идеальный соперник для Шары — Исраэль Адесанья, потому что даёт работать соперникам, что только на руку Шаре. Не факт, что он победит, но во всяком случае будет выглядеть лучше, чем в бою с Пейджем. К сожалению, сейчас Магомедову такой поединок не светит, нужно искать кого-то проще. Из топ-15 это только Пауло Коста, который уже намекал, что этот бой ему интересен, и Джаред Каннонье. В теории оба могут завязать и заклинчевать Шару, однако он точно будет лучше в скорости и сможет перебивать обоих с дистанции. В случае с Джаредом может даже оформить нокаут, так как «держак» у ветерана уже не тот. Ещё есть Мишель Перейра, но ему уже назначен бой с Абусом Магомедовым.

Этих опций всё равно очень мало для того, чтобы Шара добрался до титульного поединка. Ему так или иначе придётся совершенствоваться во всех навыках, чтобы быть конкурентоспособным бойцом на топ-уровне. И главное, чтобы он сделал правильные выводы из поражения. А кого вы хотите видеть следующим соперником Шары?