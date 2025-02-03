Реванш дю Плесси и Стрикленда, возвращение Борщёва. Главные бои недели

Первая полноценная неделя февраля подарит любителям единоборств множество разнообразных турниров и противостояний. Не обойдётся без номерного турнира и UFC, где будет сразу два титульных боя. В Екатеринбурге пройдёт масштабный стадионный турнир по кикбоксингу от RCC с участием топовых российских бойцов. Ну и, конечно, куда без профессионального бокса?

8 февраля. Иван Штырков – Алексей Кудин

Лига RCC 8 февраля проведёт в Екатеринбурге первый стадионный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 29. В рамках турнира состоятся два титульных поединка, также мы увидим выступления Вагаба Вагабова, Ясубея Эномото, Петра Романкевича и многих других топовых бойцов. В одном из главных боёв турнира звезда лиги Иван Штырков попробует одолеть опытнейшего Алексея Кудина. Яркие ударники, маленькие перчатки из ММА — должно быть зрелищно.

Иван Штырков Фото: RCC MMA

8 февраля. Дерек Чисора – Отто Валлин

В Манчестере состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят поединок двух топовых тяжеловесов – Дерека Чисоры и Отто Валлина. Опытнейший Чисора, который боксировал со всеми звёздами современного бокса – от Виталия Кличко до Александра Усика и Тайсона Фьюри – разделит ринг с Валлином, который побеждал Мурата Гассиева. Оба боксёра находятся в топе «королевского» дивизиона, значит, такое событие нельзя пропускать.

В ночь с 8 на 9 февраля. Дрикус дю Плесси – Шон Стрикленд

Второй турнир UFC подряд возглавят представители среднего веса. Действующий чемпион организации Дрикус дю Плесси сразится в реванше с Шоном Стриклендом – бывшим чемпионом, у которого дю Плесси и отобрал пояс. По поводу их первого поединка ходит много споров: раздельное решение судей всегда порождает лишние разговоры. Теперь у Стрикленда, который считает, что его обокрали, есть шанс доказать всё в клетке. Дю Плесси же постарается победить более уверенно, чтобы не осталось никаких вопросов. С учётом того, что первый поединок был признан боем вечера, нас ожидает принципиальное и яркое противостояние.

Первый бой Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ночь с 8 на 9 февраля. Вэйли Чжан – Татьяна Суарес

Номерной турнир в Австралии подарит зрителям и титульный поединок в женском минимальном весе. Китаянка Вэйли Чжан уже давно господствует в дивизионе, для неё это будет четвёртая защита пояса. Правда, на этот раз у чемпионки будет крайне серьёзный оппонент – победительница TUF 23 Татьяна Суарес. Американка является двукратным призёром чемпионата мира по вольной борьбе, двукратной чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу, а в смешанных единоборствах у неё идеальный рекорд 11-0. В резюме Суарес есть победы над Алексой Грассо и Джессикой Андраде, а теперь Татьяна в шаге от заветного титула.

В ночь с 8 на 9 февраля. Том Нолан – Вячеслав Борщёв

На турнире UFC в Австралии будет за кого переживать и российским любителям единоборств. Свой поединок проведёт Вячеслав Борщёв, который разделит клетку с австралийцем Томом Ноланом. Борщёв не блистает в UFC в плане результатов – Вячеслав по три раза победил и проиграл, а один бой завершил вничью. Но российский боец всегда делает шоу, так что наблюдать за ним интересно. Очередной проверкой для Вячеслава станет местный боец Том Нолан с солидным рекордом 10-1.

В ночь с 8 на 9 февраля. Александр Топурия – Колби Тикнесс

На UFC 312 состоится дебют… Топурии. Это не опечатка, свой первый бой в промоушене проведёт старший брат Илии Топурии – Александр Топурия. Конечно, Александр попал в UFC благодаря связям брата – вряд ли парень с рекордом 5-1 заинтересовал бы промоушен. Но теперь особое внимание приковано и к прелимам UFC 312 – всё же интересно посмотреть, как себя проявит брат Илии. В соперниках у Топурии изначально должен был быть Коди Хэддон с рекордом 8-1, но за неделю до турнира Хэддон снялся с боя. Заменит его другой австралиец – Колби Тикнесс, спарринг-партнёр Алекса Волкановски с рекордом 7-0, что придаёт этому противостоянию дополнительную интригу.