UFC 312: титульный реванш Стрикленда с дю Плесси и бой Борщёва. LIVE

В ночь на 9 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт очередной номерной турнир UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей.
В соглавном событии турнира чемпионка в женском минимальном весе Вэйли Чжан будет защищать титул в поединке с непобеждённой Татьяной Суарес.
А в рамках предварительного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретится с австралийцем Томом Ноланом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤔 Махачев: у меня есть ключи к победе над дю Плесси
«Рост позволяет, физические данные тоже позволяют… Просто нужно поработать со специалистами, набрать мышечную массу, чуть в весе добавить. Думаю, можно попробовать.
Я уже говорил на пресс-конференции после боя, если мне предложат завтра и дадут время, чтобы набрать вес, я не откажусь, 100%, я соглашусь подраться в среднем весе.
Я не говорю, что 100% могу финишировать дю Плесси, но, смотря его бои, его стиль, я думаю, у меня есть ключи к победе», — сказал Махачев в интервью журналистам.
🗿 Алекс Перейра будет в углу Стрикленда на UFC 312
«У нас в углу будет Алекс Перейра. Он хороший друг Шона. Эти парни тренировались вместе бесчисленное количество раз», – сказал тренер Эрик Никсик в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Где смотреть турнир UFC 312
Посмотреть трансляцию турнира UFC 312 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Шара Буллет ответил, кто победит в реванше между дю Плесси и Стриклендом
«Мне плевать на то, кто победит. Я могу дать каждому из них отличный бой. Но чувствую, что в этот раз победит Стрикленд», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC 312
Турнир UFC 312 состоится в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) на арене «Qudos Bank». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск
😁 Стрикленд — о стиле дю Плесси: Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает
«Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает. Он жёсткий и неудобный. В поединке с ним всегда нужно держать руки повыше, всегда быть в хорошей позиции. А так я думаю, что моя ударка в разы лучше, чем его. Иззи перебивал его, хотя я вообще-то Иззи переехал», — сказал Стрикленд в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.
Полный кард турнира UFC 312
Основной кард:
Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд;
Вэйли Чжан — Татьяна Суарес;
Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра;
Джимми Крут — Родольфо Беллато;
Джейк Мэтьюз — Франсиско Прадо.
Предварительный кард:
Джек Дженкинс — Габриэль Сантос;
Том Нолан — Вячеслав Борщёв;
Ван Конг — Бруна Бразил;
Колби Тикнесс — Александр Топурия;
Ронг Жу — Коди Стил;
Джонатан Микаллеф — Кевин Джуссет;
Киллан Салкилд — Аншул Джубли;
Юн Сун Пак — Ньямжаргал Тумендемберел.