UFC 312: титульный реванш Стрикленда с дю Плесси и бой Борщёва. LIVE

В карде есть ещё один титульник.

В ночь на 9 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт очередной номерной турнир UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей.

В соглавном событии турнира чемпионка в женском минимальном весе Вэйли Чжан будет защищать титул в поединке с непобеждённой Татьяной Суарес.

А в рамках предварительного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретится с австралийцем Томом Ноланом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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