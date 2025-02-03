«Главное — включиться в гонку». Кто будет следующим соперником Павловича

В минувшие выходные в Саудовской Аравии прошёл турнир UFC Fight Night 250, в рамках которого выступил ряд российских бойцов. Среди них был и тяжеловес Сергей Павлович, который выходил на бой с Жаирзиньо Розенстрайком, чтобы закрыть два поражения, отбросившие его подальше от титульной гонки.

Павлович выступил в незрелищной и прагматичной манере и впервые выиграл решением в UFC. Но в данном случае на бойца давила необходимость вернуться на победную тропу, так как поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова сильно ударили по титульным перспективам Сергея. Кроме того, было необходимо отстоять своё место в пятёрке сильнейших тяжей UFC. Павлович с задачей уверенно справился и теперь готов двигаться дальше.

«Мне всё равно с кем драться. Кого дадут, с тем и буду драться, Главное — снова включиться в титульную гонку. У меня цель одна. Если посмо́трите мой послужной список — у меня нет бойцов, которых я сам выбирал. Чувствую ли я давление в боях против соотечественников? Теперь нет», — сказал Павлович после боя.

В тяжёлом весе сейчас такая ситуация, что в первой тройке всё максимально запутанно. Есть чемпион Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл, есть второй номер Сириль Ган, который формально идёт после победы и наверняка рассчитывает на титульный шанс. И есть Волков, проигравший Гану, но, по словам самого бойца, ему обещали, что он будет рассматриваться в качестве следующего претендента. В таких условиях Павловичу будет практически невозможно выторговать бой с кем-то из вышеперечисленных бойцов. Придётся обращать внимание на тех, кто ниже.

Сергей Павлович Фото: Mike Roach/Getty Images

Если будем рассматривать только первую десятку рейтинга, то в ней есть три бойца (не считая Гана и Джонса, о которых уже говорили выше), с которыми Сергей пока не бился. Это Жаилтон Алмейда, Сергей Спивак и Марчин Тыбура. Они занимают места с шестого по восьмое, и каждый будет рад шансу встретиться с бойцом из топ-5.

Наиболее вероятный соперник из этой тройки — Жаилтон Алмейда. Бразильца активно продвигают вверх, его уже пытались забросить в пятёрку сильнейших бойцов рейтинга через Кёртиса Блэйдса, но тогда Жаилтон был нокаутирован, хотя и показал, что его борьба может пройти почти с любым тяжеловесом организации. После того поражения Алмейда успел провести два поединка и финишировал двух молдавских бойцов, причём обоих в первом раунде. Сначала был задушен Александр Романов, а затем бразилец нокаутировал Сергея Спивака.

Жаилтон Алмейда Фото: Harry How/Getty Images

Следующий шаг — топ-5. И Павлович выглядит отличной кандидатурой. В этом бою главный вопрос будет заключаться в том, пройдёт ли борьба у Алмейды? Потому что в стойке россиянин будет серьёзно превосходить Жаилтона и просто его перебьёт. Если же Алмейда сможет переводить Павловича, то вполне способен залежать до скучного решения. Зато если Сергей пройдёт этот барьер, то точно может требовать претендентский поединок. Резюмируя, Алмейда — самый опасный соперник из возможных, но и победа над ним даст больше дивидендов.

В теории возможен поединок с Тыбурой. Поляк в UFC проигрывает относительно редко, это крепкий середняк. В последних 12 боях у Марчина девять побед, а уступал он Волкову, Аспиналлу и Спиваку — достойный уровень. Проблем Павловичу Тыбура, скорее всего, не доставит. Максимум сделает бой максимально вязким для Сергея, но уступит решением. Поражение нокаутом тоже вполне может случиться — Тыбура уязвим к быстрым атакам с рук.

Алмейда и Тыбура — самые вероятные кандидатуры на бой с Павловичем. Наименее вероятный — Сергей Спивак, у которого 1-2 в последних трёх поединках. С учётом того, что россиянин выразил желание быть активным, можно ждать анонса его боя на конец весны. Тогда точно узнаем, кто будет следующим соперником Павловича. Но в любом случае ему нужны ещё одна-две победы, чтобы окончательно перезагрузиться и заявить о претензиях на титул.