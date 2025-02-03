Не пожали руки и были максимально напряжены. Бетербиев и Бивол поговорили перед реваншем

22 февраля в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых боксёрских турниров года. Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и бывший чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведут долгожданный реванш.

Их первый поединок состоялся осенью прошлого года и вызвал небывалый интерес в боксёрском мире. Ну а сам бой и его исход обсуждают до сих пор. Главный организатор боксёрских турниров последних лет Турки Аль аш-Шейх заявил, что организует реванш, и слово своё сдержал: уже совсем скоро российские боксёры проведут второй очный поединок.

Накануне Артур и Дмитрий были приглашены на совместное интервью на канале TNT Sports. Несмотря на то что до боя ещё больше двух недель, между боксёрами уже царит напряжение – это было видно даже по короткому общению. Оба, к слову, были не сильно разговорчивы – видимо, каждый максимально сфокусирован на предстоящем поединке. Собственно, как и в первом бою.

Совместное интервью Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола Фото: TNT Sports

«В первом поединке я был максимально сфокусирован. Конечно, я пересматривал его, вижу моменты, которые мог улучшить, вижу те движения, которые не должен был делать. Это не тот бой, в котором можно было потерять концентрацию. Наверное, привычка критически разбирать бои появилась ещё в детстве, потому что моему отцу никогда не нравились мои бои, даже когда я выигрывал», — отметил Дмитрий Бивол, пересматривая моменты первого поединка.

Похожего мнения придерживается и действующий абсолютный чемпион.

«Всегда, когда пересматриваю свои бои, смотрю только на ошибки, на то, что сделал неправильно. Вижу только эти моменты, вот и всё. Мне нравится быть идеальным, но это не всегда получается», — сказал Артур Бетербиев.

Ведущий интервью затронул и тему судейского решения в первом поединке. Напомним, один судья насчитал ничью (114-114), два других отдали предпочтение Бетербиеву – 115-113 и 116-112. Решение это вызвало споры среди болельщиков и экспертов.

«Конечно, у меня было ощущение, что я сделал достаточно для того, чтобы победить решением судей. Но уже неважно, какие у меня были чувства. Тем более считаю, что можно было сделать ещё больше, выступить лучше. Я пообещал себе, что не буду жаловаться, не буду пересчитывать раунды или ещё что-то. Поединок прошёл – теперь у нас другой бой», — заявил Бивол.

После этого страсти в студии начали накаляться. На вопрос о реванше Дмитрий ответил, что, конечно, желание провести второй бой возникло сразу. При этом Бивол уклонился от вопроса, дал ли бы он реванш Артуру, если бы победил.

«Нет смысла сейчас думать о том, что было бы. Надо жить реальностью», — сказал Бивол.

На это Артур довольно быстро и резко отреагировал.

«Я думаю, что он не дал бы мне реванш. Я убеждён в этом», — сказал Бетербиев.

Интересно, что это был практически первый момент, когда Артур по-настоящему включился в беседу и даже посмотрел на Бивола, хотя до этого момента чемпион казался совершенно отстранённым и отвечал во многом односложно – как бы ни старался разговорить его интервьюер. Дмитрий не стал ничего на это отвечать – значит ли это, что Артур прав, или нет – знает только Бивол.

Бетербиев заявил, что уверен в своих силах, как и в первом поединке, а Дмитрий не стал сравнивать два боя – мол, перед ним новая цель и он на ней сфокусирован. В конце интервью ведущий попытался разрядить обстановку и спросил, общаются ли боксёры вне камер, обмениваются ли рукопожатиями, на что оба категорично ответили «нет» и отказались делать это на камеру. По всей видимости, между российскими боксёрами действительно висит колоссальное напряжение, которое спадёт только после второго поединка. А может, и не спадёт вовсе – это покажет только реванш, который с нетерпением ждут в боксёрском мире.