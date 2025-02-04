«Как житель США надеялся на победу Трампа». Интервью с российским бойцом Борщёвым

В ночь на 9 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт номерной турнир UFC 312, в рамках которого свой очередной поединок проведёт россиянин Вячеслав Борщёв. В интервью «Чемпионату» Слава Клаус рассказал о новом контракте с промоушеном, поделился мнением о новой лиге GFL и оценил прошедшие поединки Умара и Усмана Нурмагомедовых. Также Борщёв признался, что хотел бы провести сборы с командой Хабиба, объяснил, почему Магомед Анкалаев не должен драться в стойке с Алексом Перейрой, и заявил, что надеялся на победу Дональда Трампа на выборах президента США.

— Стандартный вопрос — как твоя подготовка?

— По-разному, но в целом отлично.

— Нужна ли для боя в Сиднее длительная адаптация?

— Мы в этот раз решили попробовать, приехали заранее, уже здесь почти неделю тусуемся. Мне кажется, уже привыкли. Всё равно тут как-то… Даже не знаю, со временем это связано или с погодой. Вроде начинаю тренироваться, и я, наверное, в очень хорошей форме, чувствую себя бодряком, а весь день хожу ни туда ни сюда. Особенно когда солнце. Была пара дней без солнца, такой кайф. А тут опять солнце появилось, я весь сгорел вообще. Буду по ТВ как дурачок, с водительским загаром. Или с фермерским, как в Америке говорят.

— Как вообще тебе Австралия?

— Очень красиво. Сидней очень понравился, чистый, красивый, всё очень вкусно. Еда, вода, кофе вкусный. Люди выглядят здоровыми, симпатичными, всё классно.

— Ты не пробовал покормить квокк? Ислама Махачева за это чуть не оштрафовали.

— Квокки это кто? Нет, я вообще боюсь здесь что-то тронуть. Мы один раз дайвили, ныряли в океан, и я никаких ракушек даже детям не собрал, потому что боюсь трогать. Что ни тронешь, вечно какая-то хрень тебя убить хочет. В первый раз пошёл нырять и увидел этого ската с хвостом, который убить может. Первый раз нырнул и нарвался на него. Во второй раз пошли на пляж, увидели медуз маленьких, которые тоже убить могут. Мне 500 раз говорили, как они называются, не могу запомнить. Но в целом, если с ума не сходить и правила соблюдать, нормально. Мы сходили в парк коал, там было прикольно. Кормили кенгуру, прямо трогали, обнимали. Детям показывал по видеосвязи. Кенгуру маленькие какие-то, они уже ручные. Если им не нравится, просто отходят. А вот эму очень агрессивные. Я к ним даже не пошёл.

— В Австралии два года назад Махачев отмечал, что дают мало времени на восстановление после взвешивания. Для тебя это существенный фактор?

— Мы вроде вообще дерёмся в воскресенье. Взвешивание в пятницу, а дерёмся в воскресенье. Я там в прелимах дерусь, и мой бой в районе 12 часов по местному времени. Главные бои ещё позже. Мне кажется, хватит времени на восстановление. Да и всё равно — я гоняю немного.

— Последний ли это бой по контракту?

— Я получил новый контракт, очень хороший. Всё очень хорошо получилось. Хороший новый контракт. Но, с одной стороны, вроде хорошо, а с другой — UFC всё равно за собой оставляет все права. Захотят уволить — уволят, и не нужно им ничего для этого. Так что всё равно не надо расслаблять булки. Могут уволить даже после победы, им всё равно.

Вячеслав Борщёв Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

— На портале MMASalaries было указано, что за один из своих последних боёв ты получил $ 30 тыс. базового гонорара. Сейчас сумма выросла?

— Нет, в последний раз я бился и получал $ 26 тыс. + $ 26 тыс. Сейчас у меня $ 45 тыс. + $ 45 тыс. А если бы дрался по старому контракту, то за этот бой получил бы $ 29 тыс. + $ 29 тыс. Но Юрайя Фейбер договорился о новом контракте.

— Ты бьёшься с местным проспектом. Есть переживания из-за этого?

— Мне всё равно. Это же международная организация. UFC часто обвиняют, что они то мутят, это мутят. Не знаю, как всё работает в Австралии, но в США все Атлетические комиссии независимые. Настолько независимые, что у Даны Уайта с ними часто бывают проблемы. В каждом штате свои непонятные правила, всё могут по-своему подсудить. В общем, они там правят бал. И я часто слышу, как кто-то возмущается, потому что ты не можешь контролировать Атлетические комиссии, и попадаются идиоты какие-то. Недавно был хороший пример. Кто-то бился, и там судья была, которую раньше вроде из бокса уволили.

— Аделаида Бёрд? Бой Волкова судила.

— Да-да, что-то такое. Точно. Если бы UFC как-то мог влиять на комиссии, они бы ей не дали вообще там находиться. Но они не влияют. Поэтому даже представления не имею, что в Австралии будет.

— Когда предложили бой в Австралии, то нормально воспринял? Или всё же лучше в США?

— Конечно, хотелось бы в Вегас приехать. Час полетел, подрался, домой прилетел. Выиграл или проиграл — вообще без разницы. А с Австралией, ну прикольно, что есть такая возможность, повидал мир. Классно осознавать, что везде есть знакомые, друзья. XXI век с этими интернетами — это что-то нереальное. Я живу у парня из нашей команды, он австралиец. И мне писал парень, с которым я жил, когда в самый первый раз летел в Америку. Он тоже из Австралии. Так что интересно, планета становится всё меньше, точно скоро придётся на Марсе покупать участочек.

— А что с налогами в Австралии?

— У США с Австралией есть какой-то договор, и получается, что с меня не будут два раза налог брать. По сути, заплачу здесь, и в Америке меня трогать не будет. А там уже какая разница — что там, что тут меня обокрали.

— Волков параллельно выступает на соревнованиях по грэпплингу. Ты не хочешь попробовать?

— Я выступал парочку раз. Но он да, на серьёзных выступает. Пояса выиграл? Красавец. Я тоже выступал. Первый раз было вообще непонятно, организовали турнир у нас в зале. Там были правила до болевого, а в последний момент сказали, что по очкам. Я понятия не имел, как там очки считают, и проиграл. Во второй раз был уже готов. Это после поражения от Чейза Хупера, ещё был злой такой, задушил пацана. Сейчас Юрайя хочет меня во что-то с пощёчинами, там за деньги. Борешься, и шлепки ещё можно. То есть буду и опыт получать, и деньги заработаю. Это джиу-джитсу с пощёчинами. Combat Jiu-Jitsu. Как раз Юрайя эту тему продвигает.

Вячеслав Борщёв Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

— Я видел, что ты следишь за Александром Шиколаем (Alex Terrible. — Прим. «Чемпионата»). Он выступил в кулáчке недавно. Можешь представить, что выступишь там когда-нибудь?

— Вообще, мы эту тему с моим тренером по боксу обсуждали. Если предложат хорошую сумму… Чеду Мендесу предлагали хорошую сумму, но он звезда. Вообще, прикольно, там же довольно быстро всё проходит. Единственное — руки жалко. Поэтому хотелось бы сначала подзавязать, а потом там драться. Руки разбивать — это, наверное, больнее, чем голову.

— Видел промоушен GFL, который активно раскручивается? Юрайю Фейбера тоже туда вроде бы подписали.

— Да, он просто был уверен, что сможет договориться за меня в UFC, но это держал как план Б. У нас немало бойцов с зала, кто сейчас туда подписались. У Фейбера тесные контакты с ними, он, может, даже какие-то должности будет там занимать.

— То есть в случае чего у тебя есть возможность и туда пойти?

— Ну не знаю, посмотрим. Я всё время говорю, что это мой последний забег, но постараюсь сделать так, чтобы это был марафон. Я очень хотел попасть в UFC, сейчас вроде и сносные деньги. И как будто бы хочется драться, интерес появился, я начал догонять ММА. Мне и тренировать самому интересно. Сейчас очень хорошее состояние душевное, поэтому не хочу портить, кликать.

— А вообще как ты к этой инициативе относишься? Тебе со стороны не кажется утопией, что подписывают ветеранов на огромные деньги? Говорят, что Тони Фергюсону предложили почти $ 2 млн за бой.

— Дело даже не только в этом. Они пытаются ещё ребят на зарплаты ставить. Я не знаю, мне кажется, что это реально как изобретать велосипед. Если кто-то хочет бороться с UFC, то это просто нереально. Я не разбираюсь, я не бизнесмен, но пока мне кажется, что UFC слишком далеко. Просто все новые организации начинаются с огромных вложений. А UFC чуть ли не единственная прибыльная организация в истории единоборств. Они проводят турниры каждую субботу, продолжают расти. Сейчас Дана в администрации президента свой пацан. Дело даже не в том, утопия ли GFL, а в том, какие они вообще преследуют цели? Мне кажется, логично было пробовать что-то с Даной мутить. Как LFA, например. Ну они совсем маленькие, но мне кажется, надо коллаборировать с UFC. А пока это выглядит просто как вложения. Или надо что-то кардинально новое придумывать, новую концепцию, может, запускать всех стероидных чуваков. Но я же говорю, я не бизнесмен, я и с UFC не понимаю, как это произошло так круто.

— Свои бои недавно провели Усман и Умар Нурмагомедовы. Как кикбоксёр можешь ли ты сказать, в чем были их ошибки и почему Усман устал, бросая много киков?

— Ну, я, во-первых, уже кикбоксёр так себе. Я давно такой, полуэмэмашник. Во-вторых, вот если мы говорим об Умаре. Ну он на таком диком уровне дерётся. Какое бы у меня ни было отношение к Мерабу, это суперлютый тип, как американцы говорят — true dog. Таких уже мало осталось. У него выносливость безумная. Не уверен, что Умар сделал что-то неправильно, просто так бывает, очень тяжёлый соперник. Может быть, есть какие-то ошибки, но это точно не мне судить, в команде надо разбираться. А с Усманом непонятная ситуация, честно говоря. Мне не понравилась пресс-конференция, мне показалось, что он необычно себя ведёт для Нурмагомедовых. Он себя так странно вёл, и я подумал, что это какой-то плохой знак. Может, и правда расслабился. Видишь, он и сам говорит, что недооценил. Может, и правда всерьёз не воспринял. Мне кажется, что он начал уставать не столько от того, что наносил много ударов ногами, а именно из-за того, что не получалась его работа. Это очень сильно изматывает, когда не можешь навязать свой темп. У меня по кикбоксингу было такое часто, что я навязывал такой лютый темп сопернику, и, если был человек, который может это перетерпеть, я потом сам уставал. А есть люди, которые ломают тебе темп. Только разгоняешься, только поймал, у тебя получается, и бах — он тебя клинчует, вяжет, подсекает, грязно что-то делает, тормозит, бьёт криво. И сам вроде не попадает, и тебе не даёт. Это может сломать. Поэтому, я думаю, дело не в киках.

— Был расстроен, что Умар проиграл именно Мерабу?

— Естественно, да. Я стараюсь всегда быть объективным, нейтральным, но Умар за Россию дерётся, россиянин, и у меня какие-то свои личные к Мерабу. Но, если честно, я как будто знал, что так будет, что он передавит, передышит. Не то чтобы я был часто прав в ММА, но тут вот так.

Бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили Фото: Hans Gutknecht, Los Angeles Daily News/SCNG

— Есть мнение, что теперь величие Нурмагомедовых пошатнулось. Ты как считаешь?

— Я, если честно, не задумывался о величии. Это крутая команда, которая делает хорошую работу. Мне недавно попалось хорошее интервью Хабиба, старое. Он об этом и говорил. Ислам там начал рассказывать, что любит мотоциклы и всё такое, а Хабиб перебил: «Что ты такие страшные вещи говоришь?» И он сказал такую вещь, что ММА очень быстро развивается, и нас, старичков, никто ждать не будет. Молодое поколение уже всё умеет: и бороться, драться, и, не знаю, стрелять, с парашютом прыгать. Поэтому конкуренция бешеная. И не надо забывать, что Хабиб был чемпионом в лёгком весе, за ним Ислам, а в другой организации Усман. По сути, это самая сильная команда в мире на 70 кг. Их создал Абдулманап Магомедович, его уже нет, и я не знаю, насколько Хабиб перехватил инициативу. И это мы можем только со стороны рассуждать, мы же не знаем про нюансы, травмы, конфликты, там же столько всяких мелочей может быть. Но я считаю, что в любом случае у этой команды есть чему поучиться. Часто думаю, что я на таком этапе нахожусь, что, наверное, уже бессмысленно, я бы не смог к ним попасть на тренировки, просто на сборы какие-то. Мне кажется, у них надо многому поучиться, и пока на 70 кг они всё равно самые сильные. Дальше уже не знаю. А что касается величия, то, как они сами любят говорить, это всё от Всевышнего.

— А если будет возможность, когда они снова будут готовиться в UFC PI, например, то провёл бы сборы с ними?

— Я бы хотел в Дагестане провести, если бы они разрешили с ними потренироваться. Мне бы хотелось именно там. Если с ними тренироваться, то на месяцок. Я же говорю, это мой последний забег, я бы на всю жизнь этот урок вынес, и потом мне как тренеру тоже было бы это полезно, и вообще по жизни. Просто я не уверен, что им это надо. Скажут, зачем нужен залётный казачок нам.

— Ислам Махачев победил на UFC 311. Впечатлила ли его победа или, когда Мойкано вышел на замену, всё было очевидно?

— Я и так думал, что Ислам победит. Впервые обратил внимание, когда мы обсуждали его с Юрайей. У него был бой с Хукером тогда. Он не был чемпионом, но тогда я уже думал, что здесь что-то не то (смеётся). А когда он задушил Оливейру, то я уже понял, что он пока на каком-то недосягаемом уровне. Понятно, что рано или поздно со всеми может какая-то беда случиться, но пока я не вижу, что ему могут предложить.

— Ислам готов подняться даже в средний вес. Насколько это хорошая идея с его габаритами?

— Я слышал от злых языков, что для легковеса он очень большой, но это были злые языки. Я лично с Исламом не встречался, поэтому не знаю.

— Бой Анкалаева с Перейрой наконец-то анонсировали. Магомед обещает биться в стойке, это может закончиться для него плохо?

— Однозначно, 100%, при всём уважении. Перейра как кикбоксёр мне вообще не нравился, терпеть его не мог, я считаю, что Вахитов его разбил. Однако в ММА он, конечно, феномен. Очень интересно перенёс свою стойку, подстроил. Но он ещё физически очень сильный, дистанцию как он чувствует, не боится. Касаемо слов Анкалаева, я вообще не понимаю, зачем кому-то что-то доказывать. Это ММА. Я даже как кикбоксёр не понимаю фанатов ММА, которые всё время хотят рубку. Если так любите зарубы, то посмотрите кикбоксинг, муай-тай, бокс, кулаки. Но это ММА, в этом весь смысл. Даже мне самому, как бойцу, интересен вызов, смогу ли я остановить человека, который хочет со мной бороться. Понятно, что в первую очередь я хочу денег заработать, но, если брать чисто бойцовские амбиции, мне интересны эти ощущения, что кто-то пытается меня удержать, а я такой «нет» — и бью его. Мне вот это нравится. Мне кажется, если у тебя есть преимущество в борьбе, то завали его и покажи, что он тут вообще случайно находится. Тем более, кто бы что ни говорил, это всё равно эффектно, это же финиш, вопросов не возникает, тебя задушили.

Понятное дело, что если человек просто лежит, одеялит, то это никому не интересно. Но я и за это не осуждаю, это тоже метод победы. Есть такой спорт, это предусмотрено правилами, что ты одержишь победу, если доминируешь. А рассуждения в духе «а на улице было бы так» — это лишнее. Спорт есть спорт. Мне кажется, было бы гораздо круче, если бы Анкалаев показал, кто такой настоящий эмэмашник. Чемпион UFC должен быть таким, уметь делать всё. А Перейра должен доказать, что если он настоящий чемпион, то он не может дать себя забороть. В этом вся крутость, поэтому любят ММА. С этого всё началось, давайте посмотрим, кто круче — каратист или там борец, дзюдоист, тхэквондист. Поэтому не очень понимаю, когда люди хотят только рубку видеть. Платите тогда нормально кикбоксёрам, мы вам так зарубимся, что офигеете (смеётся).

Алекс Перейра Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

— Как ты отнёсся к победе Дональда Трампа на выборах?

— Как житель Америки надеялся на это. Всегда держите в уме, что я боец, я в 33 года дерусь в трусах в клетке, не надо мои слова воспринимать как слова какого-то философа или умного политика. Я говорю так, как мне кажется. У меня было впечатление, что Демократическая партия в последнее время делала всё, чтобы развалить США. Поэтому, может, Путин и не лукавил, когда говорил, что хотел победы Байдена или Камалы. Они чудики. Я изнутри наблюдал — и просто жесть, Калифорнию вообще в помойку превращали. Это как раз происходило, когда я купил дом в ипотеку, то есть завязал жизнь здесь. И на каждом шагу происходит эта глупость, просто бред сумасшедшего. У меня появилась небольшая надежда на Трампа, и он даже ещё тогда не вступил в должность, а моментально стало меняться всё. Стали угонять тех, кто ворует, потому что у нас правда так делали, воровали на каждом шагу, выносили полностью магазины, и никто не мог защитить. И пока Трамп даже не вступил в должность, всё стало меняться. Если он действительно будет исполнять то, о чём говорит, меня всё устраивает, но я не люблю радикализм — когда из одной стороны в другую. Но на Трампа есть надежда.

— Ты сам тоже столкнулся со случаями воровства?

— У меня велосипед украли. Давал другу, просил не оставлять на улице. Он — мне: «Да что там, это Калифорния». Это как раз был свежеиспечённый пирожок, приехал из России, рассказывал, как плохо там и какая классная Калифорния. На следующий день украли мой велосипед. Однако в целом мне везло, но у меня ещё и воровать нечего, наверное. Особенно с момента, когда я попал в UFC, кэша на руках вообще не бывает.

— Веришь, что приход Трампа поможет привезти турнир UFC в Россию?

— Ну, у меня на него большие надежды. Но чуть пугает, когда он громко высказывается. У него такая тактика. Иногда с математикой у него проблемы, дошёл до того, что Советский Союз 60 млн человек потерял в войне, завтра скажет 100 млн. Так что с математикой у него не всё хорошо.