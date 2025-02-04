Все сватают Немкова в UFC. Но хватит ли ему навыков для лучшей лиги мира?

25 января на турнире PFL: Road to Dubai состоялся один из главных поединков января — бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков разделил клетку с американским ветераном Тимоти Джонсоном. Ученик Фёдора Емельяненко сделал ровно то, что от него и ожидали — не дал осуществить бывшему топу UFC ничего и брутально задушил его со спины. Этот финиш, несомненно, был очень ярким и впечатляющим.

И если к выступлению россиянина никаких вопросов нет, то к дальнейшей карьере Немкова их очень много. В принципе, последние несколько лет каждое возвращение Вадима в клетку сопровождается обсуждением его потенциального перехода в UFC. Многие аналитики и бойцы признаются, что именно этот трансфер является наиболее логичным для обеих сторон. И именно у него есть шансы стать самым громким с момента ухода Деметриуса Джонсона из UFC в One Championship.

Деметриус Джонсон Фото: Jamie Squire/Getty Images

Хотя, с другой стороны, в последние годы мы редко видели Вадима в поединках с действительно конкурентными соперниками. Поэтому к его статусу топового бойца можно отнестись неоднозначно, если не с откровенным сомнением.

И сегодня мы постараемся ответить на животрепещущий вопрос — способен ли Немков стать топом в лиге Даны Уайта и завоевать титул? Для этого нам необходимо проанализировать его навыки.

Стойка

В классическом понимании базы в ударной технике, то есть занятий боксом или карате, у Немкова нет. В отличие от многих соотечественников, выступающих в ММА, путь ученика Фёдора в стойке лежал через армейский рукопашный бой, которым он начал заниматься с 15 лет. И, как показала практика, Вадим успешно адаптировал данный вид спорта к смешанным единоборствам. Отметим также, что россиянин не относится к тому типу бойцов, которые работают на очки. Его рекорд говорит сам за себя — из 18 побед сразу 10 были одержаны нокаутом или техническим нокаутом. То есть Вадим не стесняется рисковать, идти на оппонента в поисках финиша.

Излюбленными фишками Немкова являются комбинация «почтальон» (удар джебом, за которым следует удар с дальней руки) и вариации киков, которые он применяет в каждом своём поединке. К примеру, с помощью убойной правой Вадим смог отправить в нокаут экс-претендента на титул Bellator в полутяжёлом весе Филипе Линса.

А применив раунд-кик (удар ногой с разворота), Немков потряс во время реванша в конце первого раунда бывшего топового бойца UFC Кори Андерсона.

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

Единственная проблема россиянина в стойке — чрезмерная открытость, которая часто оборачивается против него. Соперники нередко достают подбородок Вадима и отправляют его в нокдаун. Однако тот быстро восстанавливается и продолжает драться как ни в чём не бывало.

Борьба

В плане борьбы российский боец может удивить многих. Не секрет, что Вадим долгое время занимается самбо. В данной дисциплине он со временем стал четырёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом России.

Эффективность данного вида единоборств в ММА уже продемонстрировали и Хабиб Нурмагомедов, и, конечно же, Фёдор Емельяненко. Вадим вполне может считаться третьим человеком, которому удалось также доказать это, поскольку уже в пиковые годы своей карьеры в Bellator он успешно справлялся с элитными базовыми борцами.

К примеру, Немков в первом бою с экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Филом Дэвисом не дал тому себя перевести и, более того, сам смог оформить впечатляющий слэм в духе Pride. Отметим, что Дэвис являлся чемпионом первого дивизиона NCAA. Именно борцы данного дивизиона считаются лучшими в США, и некоторые из них в дальнейшем участвуют в Олимпийских играх (к примеру, Дэвид Тейлор или Алан Брукс).

Фил Дэвис Фото: Buda Mendes/Getty Images

Интересно также, что профильный борец Кори Андерсон, который во время учёбы в колледже выступал в третьем дивизионе NCAA, в реванше с Вадимом предпринял 16 попыток тейкдауна. Однако Немков защитился от каждой, не дав перевести себя.

В последние несколько лет ученик Фёдора перестал сам прибегать к борьбе в боях. Тем не менее на старте карьеры он не брезговал и переводил соперников на настил. Чаще всего Вадим использовал приёмы из самбо (перевод через подножку) или классические борцовские тейкдауны (в одну или две ноги).

Партер

К сожалению, «на земле» Немков нечасто демонстрирует свои способности, отдавая предпочтение работе в стойке. С другой стороны, Вадима нельзя назвать бойцом со средними навыками в партере. Не так давно во время боя с литовцем Джулиусом Энгликасом ему удалось выйти на болевой приём «кимура», благодаря которому он одержал победу. Также в активе ученика Фёдора имеются победы удушающими приёмами.

Оказываясь в сложных ситуациях «на земле» во время боя, россиянин умело выходит из них. Так Фил Дэвис поймал Немкова на кимуру, однако Вадим умело скинул американца сверху, после чего тот уже не смог повторно выйти на приём.

Выносливость

Вадим весьма хорошо сохраняет силы и энергию по ходу боя. Ему трижды приходилось проходить дистанцию в пять раундов и три раунда. Каждый раз он показывал, что способен выходить на чемпионские отрезки с тем же темпом, который навязал ещё в первом раунде. Последний раз, когда у Немкова возникали проблемы с кардио, случился в далёком 2015 году на турнире RIZIN, где он дрался против на тот момент неизвестного Иржи Прохазки.

После первого же раунда ученик Фёдора был настолько вымотан физически, что не смог выйти на второй отрезок. Отметим, что по правилам японской лиги один отрезок составляет 10 минут. К тому же бойцы с самого начала дрались в энергозатратной манере. Можно сказать, что это был специфический опыт, благодаря которому Вадим стал только лучше.

Однако в плане физических данных Немков серьёзно уступает своим коллегам из UFC. К примеру, рост Вадима равен 185 см, а размах рук — 193 см.

В текущем топ-5 бойцов тяжёлого веса лиги Даны Уайта нет ни одного человека, который был бы ниже 191 см и чей размах рук был бы менее 198 см. Поэтому, если говорить объективно, там Вадим будет маленьким.

Хотя у Немкова есть опыт боя с превосходящим по габаритам соперником. Кори Андерсон, чей рост равен 191 см, а размах рук — 201 см, доставил множество проблем россиянину по ходу реванша, заметно разбив тому лицо. Поэтому существует серьёзный риск, что в UFC ученика Фёдора просто-напросто будут держать на расстоянии, аккуратно обстреливая с дистанции.

Вадим Немков Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Если исходить из анализа навыков, Вадим вполне способен побеждать бойцов из топ-10 тяжёлого веса UFC. У него есть для этого всё — универсальная ударная техника, атакующие и защитные способности в борьбе и партере. Однако его соперники вполне успешно могут нивелировать эти преимущества с помощью габаритов и более мощного удара. Всё-таки россиянин выступает в «королевском» дивизионе не так давно, поэтому вряд ли смог адаптироваться к силе тяжеловесов. С учётом данных факторов сложно представить Вадима с поясом UFC на талии. Скорее всего, его максимум это позиция в топ-3 рейтинга тяжёлого дивизиона или статус претендента на пояс.