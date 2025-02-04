Теперь плюнул в фаната россиянина. Энциклопедия ненависти Макгрегора к Хабибу

Больше шести лет назад состоялся легендарный поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Победа россиянина, знаменитый прыжок из клетки и последующие долголетние мучения ирландца. Казалось бы, всё давно должно было улечься. Но, видимо, вражда Ноториуса и Орла каждый раз лишь заходит на новый виток. Конечно, инициатором практически всегда становится именно Конор. Он не упускает ни малейшей возможности «уколоть» своего кровного врага. Однако и Хабиб отвечает жёстко, за словом в карман не лезет. Накануне случился очередной инцидент, который вновь дал понять: никакого «потепления» в отношениях бойцов не ожидается.

Конор вновь впутался в очень неприятную историю. И, возможно, она не останется без продолжения. Макгрегор шёл в окружении своих друзей, когда на его пути оказался фанат. Болельщик при виде Ноториуса внезапно крикнул: «Вперёд, Хабиб». В ответ ирландец подошёл к нему вплотную. Казалось, что может вспыхнуть конфликт, потасовка. Но вместо этого Конор плюнул фанату в лицо и мгновенно начал уходить. «Я плюнул тебе в лицо, что ты делаешь? Ничего», — сказал Макгрегор растерявшемуся фанату.

Стоит отметить, что даже за последнее время это не единичные выпады Конора в сторону Хабиба и его поклонников. Совсем недавно Макгрегор даже начал ругаться с соотечественником – Полом Хьюзом. Тот уступил Усману Нурмагомедову на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai. А затем неожиданно побратался с Орлом. Естественно, после такого Конор просто вспыхнул. Он начал перепалку с молодым бойцом, с которым прекрасно общался раньше. И всё из-за того, что Хьюз заявил о своём уважении к Хабибу.

Кажется, что Конор по-прежнему горит желанием столкнуться в Хабибом в октагоне. И недавно он бросился на Орла с жёсткими фразами. В них он в очередной раз попытался спровоцировать Нурмагомедова: «Он упомянул молодых бойцов в контексте «нация против нации», так что теперь дети, которых он имеет с его кузеном/женой, становятся мишенями для этого соревнования. Как и мои собственные великолепные, здоровые дети. Мы готовы к этой войне. Бойцы Ирландии тренируются усердно, и, поверьте мне, это никогда не закончится».

Конор Макгрегор бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе «Кто от вас будет следующим, потому что толстяк со свистком не хочет драться. Кто вообще назначит этого жиртреста главным? Уж точно не его отец — Абдулманап. Все знают это в Дагестане. Дагестан думает, что ты трус, раз ушёл в отставку. Настоящий Дагестан вечен. Над тобой смеются за спиной в Дагестане. Ты ленивый, говорят они. Дерись со мной за $ 100 млн и отдай их своей деревне в Дагестане! Но ты не будешь, так ведь? Потому что ты ленивый испуганный жиртрест».

Конор не хочет успокаиваться, поскольку прекрасно понимает – конфликт с Хабибом продолжает держать его в эпицентре внимания. Макгрегор по-прежнему остаётся самым популярным бойцом UFC. И это при том, что в октагон не выходит уже почти четыре года. Ноториус цепляется за каждую возможность оставаться на слуху. Поэтому продолжит свои нападки на Орла, в этом практически нет сомнений.