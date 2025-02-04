Теперь плюнул в фаната россиянина. Энциклопедия ненависти Макгрегора к Хабибу

Больше шести лет назад состоялся легендарный поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Победа россиянина, знаменитый прыжок из клетки и последующие долголетние мучения ирландца. Казалось бы, всё давно должно было улечься. Но, видимо, вражда Ноториуса и Орла каждый раз лишь заходит на новый виток. Конечно, инициатором практически всегда становится именно Конор. Он не упускает ни малейшей возможности «уколоть» своего кровного врага. Однако и Хабиб отвечает жёстко, за словом в карман не лезет. Накануне случился очередной инцидент, который вновь дал понять: никакого «потепления» в отношениях бойцов не ожидается.
Конор вновь впутался в очень неприятную историю. И, возможно, она не останется без продолжения. Макгрегор шёл в окружении своих друзей, когда на его пути оказался фанат. Болельщик при виде Ноториуса внезапно крикнул: «Вперёд, Хабиб». В ответ ирландец подошёл к нему вплотную. Казалось, что может вспыхнуть конфликт, потасовка. Но вместо этого Конор плюнул фанату в лицо и мгновенно начал уходить. «Я плюнул тебе в лицо, что ты делаешь? Ничего», — сказал Макгрегор растерявшемуся фанату.
Стоит отметить, что даже за последнее время это не единичные выпады Конора в сторону Хабиба и его поклонников. Совсем недавно Макгрегор даже начал ругаться с соотечественником – Полом Хьюзом. Тот уступил Усману Нурмагомедову на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai. А затем неожиданно побратался с Орлом. Естественно, после такого Конор просто вспыхнул. Он начал перепалку с молодым бойцом, с которым прекрасно общался раньше. И всё из-за того, что Хьюз заявил о своём уважении к Хабибу.
Кажется, что Конор по-прежнему горит желанием столкнуться в Хабибом в октагоне. И недавно он бросился на Орла с жёсткими фразами. В них он в очередной раз попытался спровоцировать Нурмагомедова: «Он упомянул молодых бойцов в контексте «нация против нации», так что теперь дети, которых он имеет с его кузеном/женой, становятся мишенями для этого соревнования. Как и мои собственные великолепные, здоровые дети. Мы готовы к этой войне. Бойцы Ирландии тренируются усердно, и, поверьте мне, это никогда не закончится».
«Кто от вас будет следующим, потому что толстяк со свистком не хочет драться. Кто вообще назначит этого жиртреста главным? Уж точно не его отец — Абдулманап. Все знают это в Дагестане. Дагестан думает, что ты трус, раз ушёл в отставку. Настоящий Дагестан вечен. Над тобой смеются за спиной в Дагестане. Ты ленивый, говорят они. Дерись со мной за $ 100 млн и отдай их своей деревне в Дагестане! Но ты не будешь, так ведь? Потому что ты ленивый испуганный жиртрест».
Конор не хочет успокаиваться, поскольку прекрасно понимает – конфликт с Хабибом продолжает держать его в эпицентре внимания. Макгрегор по-прежнему остаётся самым популярным бойцом UFC. И это при том, что в октагон не выходит уже почти четыре года. Ноториус цепляется за каждую возможность оставаться на слуху. Поэтому продолжит свои нападки на Орла, в этом практически нет сомнений.