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Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд, подробности, переговоры, Сауль Альварес — Джейк Пол, карьера Канело, следующий бой Канело

Канело разомнётся на Поле? Всё, что известно про подготовку боя Альварес — Кроуфорд
Сергей Сорокин
Сауль Альварес готовится к Теренсу Кроуфорду
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Мексиканец решил провести два суперденежных поединка на закате карьеры.

Профессиональный бокс с приходом Саудовской Аравии преобразился. И многим спортсменам это позволяет перезагрузить карьеру. Например, возвращается на волну топ-поединков Сауль Альварес. Канело на протяжении длительного времени колотил не самых статусных оппонентов. Но Турки Аль аш-Шейх решил исправить ситуацию. И, видимо, по ходу 2025 года мексиканца ждёт сразу два суперденежных поединка. Главный вопрос заключается в том, сможет ли сам боксёр выйти на каждый из планируемых боёв. Слишком уж любопытно и даже невероятно выглядит появившаяся в СМИ информация.

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Сначала авторитетное издание The Ring сообщило, что всё-таки были достигнуты договорённости о проведении поединка Канело с Теренсом Кроуфордом. Этим поединком Турки грезил очень давно. И даже лично встречался с каждым из боксёров, чтобы убедить соперников столкнуться в ринге. Правда, довольно любопытно прозвучала информация, что поединок состоится не в Саудовской Аравии. Но, видимо, вызвано это запредельным интересом к противостоянию в Штатах: «Как стало известно из наших источников, Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд достигли договорённости о проведении крупного боя в сентябре в Лас-Вегасе».

Кроуфорд — огромный денежный шанс и самое жёсткое испытание для Альвареса:
«Не вижу других вариантов». В карьере Канело остался лишь один грандиозный вызов
«Не вижу других вариантов». В карьере Канело остался лишь один грандиозный вызов

Поединок, безусловно, идеальная опция для Канело. Он получит шикарную возможность заработать жирный гонорар на финишной прямой профессиональной карьеры. Мексиканец снимет все вопросы относительно того, что в последнее время принимает вызовы только от «мешков». А самое главное, Кроуфорду придётся подниматься сразу на две (!) весовых категории. Конечно, в такой ситуации Альварес будет иметь огромное преимущество. Поэтому к поединку будет подходить в статусе серьёзнейшего фаворита. Для Кроуфорда бой станет огромным прорывом. Озолотит финансово, станет красивой страницей в послужном списке. А главное, и Теренс особенно не рискует. Если победит, получит невероятное признание, а также самое громкое имя в списке поверженных. А в случае поражения сможет ссылаться именно на переход в чужой дивизион. В такой ситуации вряд ли кто-то станет огульно критиковать чемпиона.

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Фото: Getty Images

Канело не собирается останавливаться на этом. Накануне зарубежные СМИ разорвала ещё одна громкая новость. В мае Сауль может вновь выйти в ринг. Но с одним из самых неожиданных возможных оппонентов – Джейком Полом. Дерзкий блогер давно считает себя профессиональным спортсменом, поэтому его вызовы становятся всё громче. И после недавней победы над Майком Тайсоном Трудный ребёнок решил вызвать мексиканца. Никаких причин отказываться от такого поединка у Альвареса просто нет. Слишком уж сильно плюсы перевешивают минусы.

Сауль Альварес

Сауль Альварес

Фото: Getty Images

Конечно, Саулю вновь могут сказать, что он сражается далеко не с той оппозицией, которой от него ждут. Но перед Кроуфордом вполне можно пойти на такой шаг. Даст он намного больше. Безусловно, драться с Полом за копейки Канело не станет. Напротив, он может получить один из самых грандиозных гонораров в карьере. Организаторы прекрасно понимают, что мексиканца придётся буквально заманивать, поэтому скупиться не станут. Кроме того, сам поединок может стать для Канело лёгкой разминкой перед Теренсом. А после долгого простоя выходить на такой поединок может быть опасно.

Канело, безусловно, выйдет на бой с Полом с позиции абсолютной силы. Да, Джейк уже не раз доказал, что имеет очень неплохие профессиональные навыки. Но при этом ни разу испытание даже близко не подбиралось к такой планке. А теперь в соперниках может оказаться один из самых титулованных и легендарных боксёров на планете. И против него не получится красоваться так, как это было в поединке с Железным Майком. Говоря откровенно, бой может превратиться в одностороннее избиение от чемпиона. Но даже это, нет никаких сомнений, Сауль сможет обернуть в свою пользу.

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Ветераны унижаются ради боя с блогером. Джейк Пол вышел на новый уровень

2025 год может стать для Канело знаковым. И реанимировать угасающую карьеру. Особенно в том случае, если оба запланированных поединка всё-таки состоятся. А вот если мексиканец всё-таки откажется от этих вызовов… То может больше не вернуться на прежний уровень уже никогда.

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