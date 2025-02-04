Канело разомнётся на Поле? Всё, что известно про подготовку боя Альварес — Кроуфорд

Профессиональный бокс с приходом Саудовской Аравии преобразился. И многим спортсменам это позволяет перезагрузить карьеру. Например, возвращается на волну топ-поединков Сауль Альварес. Канело на протяжении длительного времени колотил не самых статусных оппонентов. Но Турки Аль аш-Шейх решил исправить ситуацию. И, видимо, по ходу 2025 года мексиканца ждёт сразу два суперденежных поединка. Главный вопрос заключается в том, сможет ли сам боксёр выйти на каждый из планируемых боёв. Слишком уж любопытно и даже невероятно выглядит появившаяся в СМИ информация.

Сначала авторитетное издание The Ring сообщило, что всё-таки были достигнуты договорённости о проведении поединка Канело с Теренсом Кроуфордом. Этим поединком Турки грезил очень давно. И даже лично встречался с каждым из боксёров, чтобы убедить соперников столкнуться в ринге. Правда, довольно любопытно прозвучала информация, что поединок состоится не в Саудовской Аравии. Но, видимо, вызвано это запредельным интересом к противостоянию в Штатах: «Как стало известно из наших источников, Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд достигли договорённости о проведении крупного боя в сентябре в Лас-Вегасе».

Поединок, безусловно, идеальная опция для Канело. Он получит шикарную возможность заработать жирный гонорар на финишной прямой профессиональной карьеры. Мексиканец снимет все вопросы относительно того, что в последнее время принимает вызовы только от «мешков». А самое главное, Кроуфорду придётся подниматься сразу на две (!) весовых категории. Конечно, в такой ситуации Альварес будет иметь огромное преимущество. Поэтому к поединку будет подходить в статусе серьёзнейшего фаворита. Для Кроуфорда бой станет огромным прорывом. Озолотит финансово, станет красивой страницей в послужном списке. А главное, и Теренс особенно не рискует. Если победит, получит невероятное признание, а также самое громкое имя в списке поверженных. А в случае поражения сможет ссылаться именно на переход в чужой дивизион. В такой ситуации вряд ли кто-то станет огульно критиковать чемпиона.

Теренс Кроуфорд Фото: Getty Images

Канело не собирается останавливаться на этом. Накануне зарубежные СМИ разорвала ещё одна громкая новость. В мае Сауль может вновь выйти в ринг. Но с одним из самых неожиданных возможных оппонентов – Джейком Полом. Дерзкий блогер давно считает себя профессиональным спортсменом, поэтому его вызовы становятся всё громче. И после недавней победы над Майком Тайсоном Трудный ребёнок решил вызвать мексиканца. Никаких причин отказываться от такого поединка у Альвареса просто нет. Слишком уж сильно плюсы перевешивают минусы.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Конечно, Саулю вновь могут сказать, что он сражается далеко не с той оппозицией, которой от него ждут. Но перед Кроуфордом вполне можно пойти на такой шаг. Даст он намного больше. Безусловно, драться с Полом за копейки Канело не станет. Напротив, он может получить один из самых грандиозных гонораров в карьере. Организаторы прекрасно понимают, что мексиканца придётся буквально заманивать, поэтому скупиться не станут. Кроме того, сам поединок может стать для Канело лёгкой разминкой перед Теренсом. А после долгого простоя выходить на такой поединок может быть опасно.

Канело, безусловно, выйдет на бой с Полом с позиции абсолютной силы. Да, Джейк уже не раз доказал, что имеет очень неплохие профессиональные навыки. Но при этом ни разу испытание даже близко не подбиралось к такой планке. А теперь в соперниках может оказаться один из самых титулованных и легендарных боксёров на планете. И против него не получится красоваться так, как это было в поединке с Железным Майком. Говоря откровенно, бой может превратиться в одностороннее избиение от чемпиона. Но даже это, нет никаких сомнений, Сауль сможет обернуть в свою пользу.

2025 год может стать для Канело знаковым. И реанимировать угасающую карьеру. Особенно в том случае, если оба запланированных поединка всё-таки состоятся. А вот если мексиканец всё-таки откажется от этих вызовов… То может больше не вернуться на прежний уровень уже никогда.