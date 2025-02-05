Ян и Стерлинг теперь приятели. Бывшие чемпионы куражатся в поп-ММА

Российская лига Hype FC – новое слово в поп-MMA. Организация старается давать шоу, но стремится отдалиться от классического видения. Был запущен проект Hype Reality, на котором ведётся поиск новых звёзд. Активными участниками прошлого сезона были Хамзат Чимаев и Арман Царукян. Приглашала лига и зарубежных бойцов – Люка Рокхолда и Тайрона Вудли. И всё это подавалось очень ярко и интересно. На новый сезон проекта у организации большие планы. Поэтому и тренерский состав – топовый. «Вождями» команд неожиданно стали Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг.

Лига выбрала формат, который фактически давно и очень успешно используется UFC – The Ultimate Fighter. 16 участников разбиваются на две команды и живут в одном доме. Там они готовятся к еженедельным спаррингам под руководством именитых наставников. Кроме того, вместе парни проходят различные испытания, а также стараются привыкнуть к максимально профессиональным условиям: режиму сна, расписанию тренировок. Случаются и конфликты, с которыми представителям лиги приходится справляться. Пока полный список участников нового сезона не оглашался, точно известны только тренеры. Но по кадрам из тизеров понятно, что появятся и новые звёзды, и те, кто уже принимал участие в лиге раньше. Например, на одном из видео успел засветиться скандально известный Залимхан Юсупов.

Изначально планировалось, что Пётр Ян будет противостоять действующему чемпиону UFC Мерабу Двалишвили. Но в итоге представитель Грузии был вынужден отказаться. В дело вмешались спонсорские обязательства, о чём позже рассказал Камил Гаджиев: «Я знаю подробности. Они заключаются в том, что, действительно, у Мераба возник ряд вопросов, в первую очередь с пересечением части партнёров. Все те партнёры шоу, которые были заявлены, — и букмекер, и напиток – подобные партнёры есть и у Мераба. И насколько я знаю из инсайдов, именно это стало причиной того, что Мераб в реалити не примет участия».

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

С одной стороны, ситуация действительно получилась довольно неприятной. Мераб – идеальный шоумен, который продолжает разрывать медиапространство UFC. Он шикарно позиционирует себя и в клетке, и за её пределами. Поэтому мог стать настоящим украшением нового сезона. С другой — болельщики получили новый виток противостояния, которое тянется на протяжении долгих лет. Конечно, его градус уже упал, а Ян и Стерлинг относятся друг к другу с большим уважением. Но все фанаты прекрасно помнят, как именно Пётр утратил чемпионский пояс в лучшей лиге на планете. Как оказалось, не забыл и сам Ян, с ходу подготовивший для Стерлинга сюрприз.

Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян Фото: Getty Images

При первой встрече на территории Hype Reality россиянин появился со статуэткой «Оскар» в руках. Он подошёл к сопернику и вручил награду. Тем самым Ян намекнул, что победа была добыта Стерлингом именно благодаря прекрасной актёрской игре. Сам Алджо, видимо, вспоминает тот эпизод своей жизни с юмором, поскольку с удовольствием подыграл россиянину. Он присел на колено, парни воссоздали тот самый знаменитый удар коленом. А затем Стерлинг ещё и прокомментировал появившееся видео в социальных сетях. Там Алджамейн обратился к Петру в очередной раз: «Только не бей меня снова коленом, пожалуйста».

Первый поединок парней действительно получился неоднозначным. Ян полностью доминировал и владел инициативой, шёл к защите своего чемпионского пояса. Но в самом конце четвёртого раунда нанёс запрещённый удар коленом в голову соперника, находившегося на трёх точках опоры. Стерлинг мог продолжить поединок, как считают многие фанаты, однако всем видом показал, насколько ему больно и плохо. В итоге рефери остановил бой, и Ян проиграл дисквалификацией. Второй поединок парней также вышел спорным. Лучшее тому доказательство – раздельное решение судей. Поэтому даже при счёте 2-0 в пользу Алджо противостояние нуждалось в «новой жизни».

Организаторы только выиграли от того, что выбрали именно такую пару наставников. Конечно, Мераб мог бы зажечь и дать своим подопечным заряд энергии. Но его история противостояния с Яном – не такая богатая, как у Стерлинга. И нет никаких сомнений, что Пётр и Алджо придумают большое количество взаимных подколов и интересных активностей. А главное — по задумке организаторов они должны будут вновь сойтись в клетке, пусть и в спарринге. А это вызовет большой интерес у фанатов. В UFC парни уже вряд ли пересекутся, а вот в Hype Reality… Кроме того, Стерлинг отлично впитал атмосферу шоу, чувствует себя просто великолепно.

Кадр из видео Фото: Алджамейн Стерлинг

Hype Reality продолжает привлекать внимание тем, что приглашает топовых бойцов мирового уровня. А новый сезон стал идеальной «приманкой». Интересно, что именно подготовят Ян и Стерлинг для фанатов. Нет сомнений, что дружеский характер общения к спаррингу всё-таки перейдёт в довольно накалённую атмосферу. Россиянин хочет отдать должок за то самое поражение. И перформанс с «Оскаром» лишь доказал – Ян ничего не забыл.