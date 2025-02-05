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UFC 312: Дрикус дю Плесси – Шон Стрикленд, карьера Дрикуса дю Плесси, разбор техники дю Плесси, стиль бойца, Махачев, Чимаев

Дю Плесси дерётся неправильно, но побеждает. Изучаем нестандартного чемпиона
Сергей Сорокин
Дю Плесси дерётся неправильно, но побеждает
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За кем «охотятся» Чимаев и Махачев?

В ночь на 9 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт очередной номерной турнир – UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей. Дрикус – один из самых ярких и необычных парней в лучшей лиге на планете. Он часто становится объектом насмешек и критики. А многие и вовсе уверены, что дю Плесси дерётся неправильно. Но это лишь сделало южноафриканца одним из самых уникальных чемпионов в истории UFC.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC 312: титульный реванш Стрикленда с дю Плесси и бой Борщёва. LIVE
Live
UFC 312: титульный реванш Стрикленда с дю Плесси и бой Борщёва. LIVE

Дрикус ворвался в UFC в октябре 2020 года. Именно тогда дю Плесси провёл свой первый поединок в лиге. Боец имеет профессиональный рекорд 14-2, который был набит в KSW и южноафриканской EFC. В каждом из промоушенов он успел побывать чемпионом. Но ни о какой безупречности речи не шло, поражения в послужном списке уже были. Поэтому новичка дивизиона средневесов вряд ли кто-то воспринимал всерьёз. Вот только сам Дрикус не обращал на это внимания и просто делал свою работу. И выдал серию из восьми побед. Более того, шесть раз дю Плесси удосрочил оппонентов.

Дрикус дю Плесси

Дрикус дю Плесси

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С самого начала пути в UFC Дрикус производил двойственное впечатление. Тяжёлый и неповоротливый, но очень быстрый. Универсальный, но неуклюже работающий и в стойке, и в партере. При этом у дю Плесси есть важнейшее качество, которое и позволяет ему штамповать победы. У южноафриканца запредельный «инстинкт убийцы». Стоит оппоненту оказаться на канвасе или немного пропустить, Дрикус вцепляется в него и уже не отпускает. Именно по этой причине дю Плесси так часто побеждает досрочно. Он умеет наказывать за любую ошибку — раз за разом.

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Лучшей проверкой на прочность в UFC для Дрикуса стали три последних поединка. В каждом из них на пути южноафриканца оказывались топы. Сначала дю Плесси перебил Роберта Уиттакера. Преимущество было действительно ощутимым – 74 атаки при 63% точности против 32 у оппонента (45%). Но в титульном бою со Стриклендом пришлось менять тактику. Шон выглядел намного активнее, лучше попадал, поэтому закономерно перебил претендента (183:140). Однако намного более важным фактором оказалось то, что Дрикус сделал шесть тейкдаунов и неплохо контролировал оппонента на настиле. Это и оценили судьи, которые отдали ему победу раздельным решением.

Сложнейшим вызовом стала битва с Исраэлем Адесаньей. Новоиспечённый чемпион не сильно уступил по акцентированным ударам (99:105), но именно ощутимых атак пропустил намного больше. Казалось, Иззи уверенно идёт к тому, чтобы вернуть пояс на своё плечо. Однако в четвёртом раунде дю Плесси нашёл ту самую ошибку оппонента. И просто финишировал его, предварительно «заземлив». Удушение сзади позволило провести первую защиту титула. Правда, именно после того поединка и пошли активные разговоры, что южноафриканец дерётся неправильно. И их инициатором оказался поверженный ранее Стрикленд.

Шон Стрикленд
Шон Стрикленд
бывший чемпион UFC в среднем весе

«Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает. Он жёсткий и неудобный. В поединке с ним всегда нужно держать руки повыше, всегда быть в хорошей позиции. А так я думаю, что моя ударка в разы лучше, чем его. Иззи перебивал его, хотя я вообще-то Иззи переехал».

Сам дю Плесси абсолютно уверен в своих навыках. Он шикарно пользуется сильными сторонами, у него классная борьба. Поэтому южноафриканец замахивается даже на супертопов в этом плане. Поединок с Дрикусом – цель для Хамзата Чимаева и Ислама Махачева. И, кажется, дю Плесси готов принять каждый из этих вызовов: «Побью его. Я могу побить его. Знаю наверняка, что Хамзат будет проходить в ноги, это факт. Сможет ли он меня перевести? Наверняка. Я буду надеяться на это. Но потом ему придётся иметь со мной дело в партере, попытаться удержать меня. Смогу ли я перевести Хамзата? 100%. Смогу ли удержать его в партере? Конечно».

Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси

Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси

Фото: Paul Kane/Getty Images

Ещё одно важнейшее качество Дрикуса – невероятная выносливость. И это можно проследить во многих поединках южноафриканца. Даже на старте пути в UFC он часто финишировал оппонентов именно в заключительных отрезках. А со Стриклендом и Адесаньей дю Плесси преображался именно после экватора боя, начинал буквально перерабатывать соперников. И с Чимаевым это действительно может стать преимуществом чемпиона: «Мы видели, что Хамзат доминирует в первом раунде, как никто другой. И мы видели, как он выдыхался в третьем раунде, как никто другой. Это пятираундовый бой. Покажи мне свой первый раунд, я встречу его в центре, и мы будем бороться. А затем мы выйдем на второй раунд и посмотрим, каковы будут ощущения. Может быть, мы снова будем бороться. Но за минуту до конца второго раунда мы начнём драться так, как я скажу. Мы будем бороться и биться на моих условиях».

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Дрикус – один из самых ярких и нестандартных чемпионов в UFC. И теперь его ждёт испытание – защита титула в бою со Стриклендом. Если южноафриканец справится, он вполне может получить в оппоненты Махачева или Чимаева. И тогда все сказанные слова придётся подкреплять делом.

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