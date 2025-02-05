Гениальные промо и регулярные супербои. Саудовцы уже изменили бокс

После долгих лет анабиоза профессиональный бокс снова находится на невероятном подъёме. Интерес к боям и боксёрам вырос настолько, что на топовых турнирах арены заполнены полностью и там не протолкнуться от селебрити. Приятно видеть, что бокс, которому предрекали скорую смерть из-за доминирования UFC, по-прежнему чувствует себя отлично. Важнейшую роль в ренессансе классического единоборства сыграли саудовские промоутеры и лично Турки Аль аш-Шейх, которым удалось вывести индустрию на новый уровень.

До прихода шейхов бокс медленно, но верно стагнировал со спортивной точки зрения. Мы видели всё меньше объединительных поединков, в которых чемпионы встречались с чемпионами, а не проводили рядовую защиту своих титулов со слабой оппозицией. Турниры включали в себя максимум один-два интересных боя – остальной же кард оставлял желать лучшего. Да и в целом интерес к боксу пропадал: смешанные единоборства и в медийном, и в соревновательном плане вышли на ведущие роли.

Теперь всё иначе благодаря грамотной работе нового игрока на рынке. Да, у шейхов есть практически неограниченный финансовый ресурс, но ведь деньгами нужно ещё и уметь пользоваться. Турки Аль аш-Шейх стал одной из самых заметных фигур в профессиональном спорте. Вы просто вдумайтесь: только за прошлый год он сумел организовать дилогию Тайсона Фьюри и Александра Усика – титул абсолютного чемпиона мира в «королевском» дивизионе разыграли первый раз за 25 лет и впервые в эпоху четырёх поясов. Турки удалось усадить за стол переговоров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола – боксёров, которые не горели желанием выходить в ринг друг против друга и годами не могли договориться об объединительном поединке: Аль аш-Шейх не только обо всём договорился и провёл бой, но и устроил реванш, который состоится уже довольно скоро.

А ход с Фрэнсисом Нганну в профессиональном боксе? Саудовцы заплатили главной звезде смешанных единоборств желанную сумму и устроили ему бой с главным тяжеловесом на тот момент – Тайсоном Фьюри. Ещё пару лет назад о таком и подумать было нельзя, однако Турки Аль аш-Шейх удивил и здесь.

Фрэнсис Нганну отправил на настил Тайсона Фьюри Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Стоит отметить, что и карды турниров стали куда более сильными. Теперь не приходится ждать один-единственный главный поединок на протяжении целого турнира или ставить будильник к его началу — матчмейкинг в профессиональном боксе вышел на новый уровень. В карде реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола сразу шесть титульных боёв – точно будет на кого посмотреть за рамками российского противостояния.

Отдельно нужно сказать, что шейхи и их команда очень добавили в медийной и рекламной составляющей. Различные красочные постеры, много рекламы, пресс-конференции, интервью — нам просто не дают забыть о предстоящем турнире. Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола и вовсе затащили на совместное интервью, точно так же, как и ранее Тайсона Фьюри и Александра Усика – и всё это тоже привлекает внимание к боксу.

Как привлекают внимание и проморолики, которые тоже вышли на какой-то запредельный уровень. Видео к реваншу Усика и Фьюри было словно трейлер к какому-то фильму, а не служило анонсом боксёрского поединка. Причём в ролике снялись и сами боксёры, которые по сюжету якобы засели друг у друга в головах, плюс туда затащили даже отца Фьюри – в общем, промо явно удалось, к тому же и снято всё было на очень высоком уровне.

Проморолик к поединку Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа снимал сам Гай Ричи – это для понимания масштаба происходящего. Видео к первому поединку Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева было в тематике викингов, а ролик к реваншу, который появился на днях, с размахом сняли в театре, где всё противостояние российских боксёров представили в виде представления с тремя актами — первым поединком, ситуации с судейским решением и непосредственно реваншем.

Саудовские шейхи действительно с бо́льшим вниманием стали относиться ко всем деталям турниров – и касается это не только спортивной составляющей. Бокс в эпоху Турки Аль аш-Шейха и его команды делает большие шаги к возвращению на вершину мира единоборств, и прошлый год показал, что это вполне реально. На 2025-й у саудовцев также огромные планы – реванш Бивола и Бетербиева и возможная трилогия, потенциальный бой Канело и Теренса Кроуфорда и многие другие масштабные события, которые ещё и подаются в красочной упаковке – боссам UFC стоит задуматься о том, что ММА скоро могут оказаться в отстающих.