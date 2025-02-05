Стрикленд — гений пиара на уровне Конора. Но и в клетке он хорош

В ночь с 8 на 9 февраля в Австралии состоится масштабный турнир UFC 312. Возглавит его титульный реванш между обладателем пояса в среднем весе Дрикусом дю Плесси и бывшим чемпионом — Шоном Стриклендом.

Впервые бойцы встретились между собой год назад, тогда поясом владел Стрикленд, а дю Плесси, неожиданно победивший Роберта Уиттакера, стал главным претендентом. Дрикус и Шон закатили отличный бой, который был признан поединком вечера, и претендент одержал победу раздельным решением судей. Конечно, Стрикленд не был согласен с вердиктом и требовал незамедлительный реванш. Но его пришлось ждать год, за это время Дрикус одолел Исраэля Адесанью и впервые защитил пояс, а Шон разобрался с Пауло Костой, подтвердив свой высокий уровень и чемпионские амбиции. Теперь бойцы вновь сойдутся в очном поединке, только в других статусах: дю Плесси в качестве чемпиона, а Стрикленд – претендента.

Шон – один из самых ярких бойцов не только в среднем весе, но и в целом промоушена. В первую очередь Стрикленд является, пожалуй, самым сильным трэш-токером со времён Конора Макгрегора. Шон за словом в карман не полезет: даже в тот момент, когда, казалось бы, он раздаёт комплименты соперникам, всё равно присутствует нотка издёвки.

«Уважаю Дрикуса, он дерётся как умственно отсталый, чёрт возьми. Не считаю его лучшим бойцом, однако, когда вы дерётесь с таким парнем, вы должны убить его, чтобы остановить. И вы должны уважать это. Но я считаю, что разберу его», — сказал Стрикленд в интервью Майклу Биспингу.

Доставалось от Стрикленда много кому. Например, Иану Гарри и его отношениям с женой Лейлой Мачадо Гарри.

«Я никогда не говорю о чьих-либо супругах, но это всё неправильно. Иан Гарри, я помню, как встретил тебя с этой девчонкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. То, как она ходила, как говорила и вела себя… Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей — 40. Её бывший муж живёт с вами, ты взял его фамилию, а она написала книгу, как стать женой молодого перспективного спортсмена. Это неправильно, парень. Она суккуб (демон разврата в облике женщины. — Прим. «Чемпионата»). Тебе нужно бежать! Горячих девчонок сколько угодно, мы дадим тебе двух ринг-гёрлз сразу. Я поддерживаю тебя, ММА-сообщество поддерживает тебя. Сделай все правильно, Иан», — написал Шон в социальных сетях.

Недавно досталось Хамзату Чимаеву из-за его близкой дружбы с Рамзаном Кадыровым. Собственно, задевал он Борза и раньше.

«Может ли он драться? Да, он умеет драться. Он не мужик, чёрт возьми. Я знаю, что ты не мужик. Ты это знаешь. И весь мир знает, что ты не мужик», — приводит слова Стрикленда издание MMAJunkie.

Шон Стрикленд Фото: Mike Roach/Getty Images

Ранее от Шона прилетало даже Джону Джонсу и Макгрегору, которые, казалось бы, совсем не при делах.

«В конце концов, Джон Джонс — кусок дерьма. Я знаю это, весь мир это знает. Нам не нужно зацикливаться на его былых заслугах. А ему надо взять себя в руки, подраться с Аспиналлом и покончить с этим дерьмом. И действительно ли мы должны превозносить Конора Макгрегора в наши дни? Этот парень давно скурился. Сейчас он готовится стать пенсионером на яхте», — приводит слова Стрикленда портал Yahoo Sports.

Ну а про перепалку с канадским журналистом вы наверняка слышали: Стрикленд пытался отстоять традиционные ценности и заставил журналиста, провоцировавшего его, покинуть зал пресс-конференции.

Казалось, что Шон – такой крепкий середняк, с убойными чувством юмора и трэш-током, а также с немного нелепой техникой. Но внезапно Стрикленд разобрал на части одного из лучших бойцов промоушена Исраэля Адесанью и воспользовался титульным шансом, который он получил по большому счёту случайно. С тех пор Шон вышел на новый уровень: да, он проиграл дю Плесси, но в очень близком бою, а следом переехал Пауло Косту, получив ещё один титульник.

Шон всегда был неплохим ударником, на протяжении всей своей карьеры. Но ему всегда чего-то не хватало, чтобы по-настоящему влиться в титульную гонку. Во многом, наверное, не хватало бойцовского интеллекта, чтобы, например, в открытую не рубиться с Алексом Перейрой, потому что это совершенная утопия. Теперь же Шон стал действовать более грамотно, использовать свои сильные стороны – в первую очередь хорошую ударную технику, бокс и, конечно, кардио – в этом компоненте со Стриклендом мало кто может потягаться.

Шон добился того, что его теперь опасаются не только на пресс-конференциях, но и в клетке. Боец с бешеной харизмой, по-хорошему «сумасшедший» в октагоне, готовый оставить всего себя в бою – всё это про американского гангстера Стрикленда, который вновь попытается забрать чемпионский пояс UFC уже в ближайшие выходные.