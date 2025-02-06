Бетербиев и Бивол в первом тяжёлом весе. Реальность или бессмыслица?

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый бой россиян прошёл в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Многие уже сейчас пытаются заглянуть в будущее, поскольку перспективы соперников вызывают большой интерес. А некоторые даже максимально заинтересованы в том, чтобы парни наконец-то покинули свой дивизион. Большие планы у Турки Аль аш-Шейха. Спортивный функционер горит желанием отправить победителя второго поединка между россиянами покорять новый вес.

О таких любопытных планах Турки рассказал Бивол. Он отметил, что вполне готов к такому развитию событий: «У меня есть мысли о будущем. Может быть, я перейду в первый тяжёлый вес, почему бы и нет? Там тоже есть интересные бои. Турки Аль Аш-Шейх сказал, что хотел бы увидеть победителя нашего матча-реванша в первом тяжёлом весе. Или я проведу обязательный бой против Бенавидеса либо Моррелла. Неважно. Если мне поступит хорошее предложение, интересное для фанатов бокса, я соглашусь».

В первом тяжёлом весе действительно полно вызовов для россиян. Естественно, основным вариантом является Джей Опетайя (27-0, 21 КО). 29-летний австралиец находится в великолепном состоянии, успел завоевать титул чемпиона мира по версии IBF. Топовому боксёру предрекают большое будущее. А заслуженный российский тренер Виталий Сланов и вовсе считает, что именно Опетайя может стать главной проверкой на прочность для Бивола: «Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя – реально хороший боксёр. Думаю, Бивол может и не выиграть. В отличие от Бивола, Опетайя ещё и бьёт сильно».

Не Опетайей единым жив первый тяжёлый вес. Есть 33-летний британец Крис Биллам-Смит (20-2, 13 КО). Он обладает солидной нокаутирующей мощью, успел подержать на плече чемпионский титул по версии WBO. Подбирается к топам яркий канадец Райан Розицки (20-1-1, 19 КО). Мощный финишёр давно оправился от единственного поражения в карьере. И противостояние с ним вполне может стать испытанием для любого из россиян. Есть и «старые знакомые». Например, Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО), который уже проигрывал Дмитрию. Нет никаких сомнений, что мексиканец сделал выводы после того поединка.

Хильберто Рамирес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но есть ощущение, что переход в новый дивизион подходит россиянам далеко не одинаково. Кажется, лучше там будет выглядеть именно Артур. Бетербиев смотрится более внушительно в физическом плане. А ещё обладает нокаутирующей мощью, что не раз доказывал. Всего лишь один поединок БТРа (тот самый, с Биволом) добрался до решения судей. А ещё Артур уже разбивал оппонентов, которые затем перебирались в первый тяжёлый вес. Некоторые, напротив, спускались к Бетербиеву. Поэтому боксёр должен без особых проблем перестроиться под новые для себя условия.

Биволу перебраться в новую весовую категорию может быть намного тяжелее. Конечно, есть опыт победы над Рамиресом, но хватит ли этого? Дмитрий вновь рискует стать заложником своего стиля. Россиянин любит «насыпать» удары, выбрасывать огромное количество атак. Однако нокаутирующего удара у Бивола всё-таки нет. И даже победа над Маликом Зинадом не убедила в обратном, слишком уж низким уровнем оппозиции ливиец выглядел изначально. В первом тяжёлом весе решают физическая мощь и удары. А с этим, по мнению Сланова, у Дмитрия огромные проблемы: «Он очень классный боксёр. Хорошо двигается и просто великолепно чувствует дистанцию. А главное — «насыпает» большое количество ударов. Высококлассный боксёр, чемпион мира. Плюсы – чувство дистанции и огромные объёмы передвижений. Единственный минус – он «не бьёт». Сильного удара нет. Он, когда стал профессионалом, перенёс всё из любительского бокса. Но усовершенствовал это и растянул на 12 раундов. И выдерживает этот темп – это плюс. Бить он так и не стал. Из последних поединков у него всего лишь один нокаут. Да и то соперник был непонятный».

Переход Бетербиева и Бивола в новый дивизион вполне реален. Вот только шансы на удачное покорение вершин – разные. Кажется, комфортнее и увереннее должен чувствовать себя именно Артур. Он обладает мощным ударом, что в первом тяжёлом весе выглядит классным козырем. Но и Дмитрий прекрасно знает, какие «джокеры» есть в его рукаве. На стороне россиянина скорость, а также идеальное чувство ринга, перемещение по канвасу. Поэтому оба могут попробовать отправиться на покорение нового дивизиона.