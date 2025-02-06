Самый слабый дивизион. Что происходит с тяжёлым весом в UFC

В прошлые выходные на турнире UFC в Саудовской Аравии прошёл бой тяжеловесов, в котором Сергей Павлович отстоял свои позиции в топ-5 дивизиона, разобрав Жаирзиньо Розенстрайка, который занимал девятую строчку рейтинга. А спустя пару дней после ивента стало известно, что суринамец исключён из ростера бойцов UFC.

Большой славы под эгидой лучшего промоушена мира Розенстрайк не снискал, его максимумом стало третье место в рейтинге, а общий рекорд Жаирзиньо в организации — 9-6. Не впечатляет, но уровень хорошего гейткипера Биги Бой вполне тянул. А теперь его нет, и это, как ни странно, потеря для UFC, потому что промоушен испытывает большие проблемы именно с тяжёлым весом.

Заглянем в топ-15. Примерно до шестой строчки идут элитные тяжи: Джон Джонс, Том Аспиналл, Сириль Ган, Александр Волков, Сергей Павлович, Кёртис Блэйдс и Жаилтон Алмейда. Это действительно бойцы хорошего уровня. Далее середнячки Сергей Спивак и Марчин Тыбура, которые уже неоднократно показали, что более высокий уровень они не тянут, но остаются вполне боеспособными единицами. И с большой натяжкой здесь же Деррик Льюис, чьи лучшие годы давно позади.

Дальше всё довольно спорно, и там немалое количество откровенно залётных персонажей. Например, 10-е место занимает Тай Туиваса, который идёт на серии из пяти поражений. Более того, он даже умудряется подниматься в рейтингах. Тони Фергюсон, к примеру, после пяти поражений оттуда вылетел.

Тай Туиваса Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Есть в топ-15 тяжей такие люди, как Дон'Тэйл Мэйс, у которого в последних пяти боях — 2-3, а обе победы добыты над людьми, которых в UFC уже нет. У Вальдо Кортес-Акосты ситуация получше, он идёт на трёх победах над людьми, которых уже уволены из промоушена, но в нормальных обстоятельствах Вальдо в топ-15 не вошёл бы.

Шамиль Газиев и Джоната Диниз по уровню выглядят бойцами из концовки топ-15, но смущает, что оба вошли в рейтинги на безрыбье, проиграв единственным по-настоящему серьёзным соперникам. Шамиля финишировал Розенстрайк, а Диниза — Тыбура. Поэтому есть основания сомневаться в конкурентоспособности обоих бойцов на высоком уровне. Сюда же можно отнести Мика Паркина. Британец ещё не проигрывал в профи, но если открыть список его соперников, то серьёзной оппозиции там не найти, Мика нужно проверять в боях с Дерриком Льюисом, например, или Таем Туивасой, раз уж тот по неведомой причине всё ещё в топ-10.

Тяжёлый вес сейчас выглядит кошмарно слабым. Бедному Тому Аспиналлу, который уже побил в топ-5 всех, кроме Гана (и Джонса, само собой), через год просто будет не с кем драться. UFC срочно нужно растрясти это болото, потому что смена поколений сильно затянулась и новых звёзд не появилось. Отсюда такие матчапы, как Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев, который в теории может добавить конкуренции в верхушке, а может просто стать одним из тех бойцов, чьё присутствие в рейтинге вызывает вопросы.

Возможно, матчмейкерам и Дане Уайту стоит присмотреться к другим промоушенам, чтобы вытащить оттуда лучших тяжей. При желании можно попробовать ближе к концу года выудить из PFL Вадима Немкова, Ренана Феррейру. Нужно обратить внимание на европейские лиги, где активно развиваются Oktagon и KSW. Правда, подойти к этому нужно с умом, чтобы не получилось как с тхэквондистом-олимпийцем Робелисом Деспанье, которого, как оказалось, можно просто залежать до скучного решения.

Робелис Деспанье Фото: Josh Hedges/Getty Images

Это ещё одна проблема — зрелищность поединков между тяжами упала. Зачастую это аккуратные перетыкивания и попытки с размашистой атакой хоть как-то зацепить соперника, но в основном бойцы хотят аккуратно довести дело до финального гонга, без лишних рисков. Например, понравился ли вам поединок Хамди Абдельвахаба и Джамала Погса? После боя Павловича с Розенстрайком временный чемпион Аспиналл, к которому по зрелищности как раз вопросов нет, резко высказался на эту тему: «Эти последние поединки в тяжёлом весе – полное дерьмо. Нужно вернуть интерес к боям и перестать тормозить развитие дивизиона».

Если UFC удастся качественно обновить ростер тяжёлого веса, то обе проблемы решатся — уйдут слабые или сдавшие тяжи и вернутся зрелищные бои. Но пока дивизион выглядит очень слабо и невнятно, так что промоушену стоит заняться решением этой проблемы. То, что есть сейчас, «королевским» весом назвать сложно. И это мы ещё не говорим о ситуации с Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом, с которой тоже надо что-то делать.