Дюбуа, огромный Баколе или старый китаец? Изучаем, кто может победить Усика

Прошло уже больше месяца с того момента, как в ринге второй раз сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Чемпион подтвердил свой статус, защитил пояса и остался непобеждённым. Британец объявил о завершении карьеры, чем окончательно пресёк все разговоры о возможной трилогии. Поэтому Александру стали моментально подбирать нового соперника. Благо вариантов довольно много. Организаторы, без всяких сомнений, стараются устроить максимально конкурентный и интересный поединок. Поэтому на подготовку может уйти много времени.

Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа (22-2) – главный претендент на поединок с Усиком. Правда, сначала британцу предстоит пройти непростое испытание. На пути Динамита встанет опасный новозеландец Джозеф Паркер (35-3). Их бой состоится на предстоящем турнире, хедлайнерами которого станут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Но если Даниэль действительно одержит победу, игнорировать его будет просто невозможно. Особенно после того, как Дюбуа в блестящем стиле разобрался с Энтони Джошуа. Британец нокаутировал соотечественника в пятом раунде.

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стоит отметить, что в августе 2023 года Даниэль уже встречался с Александром. И тогда поединок получился максимально спорным. После одного из ударов британца чемпион «сложился» и присел на канвас. Рефери сигнализировал о том, что атака пришлась в пах. Но на повторах можно было хорошо рассмотреть, что панч пришёлся в резинку, а та была натянута довольно высоко. Некоторые до сих пор утверждают, что Усик был отправлен в нокаут. Но Александр продолжил бой, а затем сам финишировал соперника в девятой трёхминутке. Поэтому в потенциальном поединке мотивация есть у каждого. Усик хочет разобраться с претендентом и снять все вопросы относительно справедливости исхода первого боя. А Динамит горит желанием поквитаться с обидчиком.

Вероятность поединка — 70%.

Мартин Баколе

Мартин Баколе (20-1) – огромный боксёр из Конго, который набрал мощнейший ход. 31-летний спортсмен по меркам супертяжёлого веса является довольно молодым представителем дивизиона. Своё единственное профессиональное поражение он потерпел в далёком 2018 году. А с того момента успел выдать серию из девяти побед. В списке поверженных оказался и россиянин – Сергей Кузьмин. Отдельно стоит отметить, что Баколе всегда закладывается на нокаут. Семь из девяти побед за этот отрезок были добыты досрочно. А за два последних поединка конголезец отстоял в ринге меньше семи раундов.

Мартин Баколе Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сложным моментом для Усика могут стать габариты оппонента. Баколе выше на целых семь сантиметров, обладает колоссальной массой тела. А главное, Мартин на публике рассказывает, что спарринговал со всеми топовыми тяжеловесами. И даже сносил там Усика, Дюбуа и Джошуа. Кажется, что Баколе действительно может стать одним из самых ярких топов тяжёлого веса. Правда, прямо сейчас попадать под Усика опасно. Набравшая обороты карьера может быстро пойти под откос. Поэтому матчмейкеры могут пока поберечь конголезца. Но шансы на столкновение – приличные.

Вероятность поединка — 30%.

Чжан Чжилэй

Чжан Чжилэй – нестареющий китаец, который продолжает удивлять даже в 41 год. Он быстро стал любимцем в Саудовской Аравии за свой стиль и волю к победе. За четыре последних поединка боксёр одержал три победы. А ещё Чжан потерпел единственное поражение лишь большинством судейских голосов. Кроме того, тот вердикт долго пытались оспаривать, решение до сих пор выглядит спорным. Чжилэй дважды (!) отправил соперника в нокдаун, но в итоге всё равно уступил. Китаец – неплохой вариант для самого Усика. Александр уже доказал всем и всё. Теперь на финише карьеры можно спокойно оформлять защиты. И в плане опасности Чжан на бумаге уступает остальным представителям списка.

Чжан Чжилэй Фото: Richard Pelham/Getty Images

При этом недооценивать Чжилэя очень опасно. 22 из 27 побед китайца были добыты нокаутами. Часто в нокдаунах оказывались оппоненты, которые в итоге забирали поединки. Боксёр давно доказал, что обладает крайне увесистым ударом. Кроме того, удивляет «бензобак» нестареющего китайского бойца. Чжан спокойно выдерживает затяжные поединки, работает ровно все 12 раундов. У Фьюри основные проблемы с Усиком начинались уже после экватора каждого из боёв. Чжилэй такого контраста не допустит. Поэтому «дожать» его будет крайне сложно даже быстрому и очень подвижному Александру.

Вероятность поединка — 20%.

Джей Опетайя

Джей Опетайя (27-0) – австралийская суперзвезда первого тяжёлого веса. Но в супертяжах он уже гостил, способен выступать и там. Поэтому практически не возникает сомнений, что его попытаются свести с Усиком, пока Александр не завершил профессиональную карьеру. Джей – яркий нокаутёр, который завершил досрочно 21 свой поединок. А главное, он может стать именно тем идеальным боксёром, который будет эталонно доминировать в супертяжах. Это сплав скорости, техники и увесистых атак. Пока Опетайя выглядит собирательным образом, впитавшим всё лучшее от легендарных тяжеловесов.

Джей Опетайя Фото: Chris Hyde/Getty Images

Опетайя действительно может стать непреодолимой преградой для Усика. Он вряд ли уступит чемпиону в скорости. А в плане «огневой» мощи Джей совершенно точно превосходит Александра. Правда, пока сам австралиец делает выбор в пользу покорения первого тяжёлого веса: «Я гонюсь за объединительными боями, вот и всё. Я выхожу в ринг против любого соперника, которого пожелает увидеть там моя команда, но заинтересовать меня можно только унификацией титулов. Было много разговоров о возможном бое с Усиком, но даже этот бой у меня был бы на втором месте, если бы параллельно мне предложили объединить пояса с тем же Рамиресом. Да, мы ведём переговоры с его командой, но всё пока на уровне разговоров, и официального подписанного контракта ещё нет, поэтому я жду. Надеюсь, что Хильберто Рамирес станет моим следующим соперником».

Вероятность поединка — 30%.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев (21-0) – абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе. Он добился на профессиональном уровне всего. Ну, или почти всего. Один незакрытый вопрос всё-таки остался. На Олимпийских играх в Лондоне БТР уступил Александру в очень спорном поединке. Любопытно, что в обоих случаях Усик оказывался на полу после пропущенного удара в корпус, но судьи не засчитывали Бетербиеву нокдауны под предлогом «запрещённого удара в спину». Возможно, поэтому Артур до сих пор считает результат боёв с Усиком несправедливым. И горит желанием вновь сойтись с ним в ринге: «Да, мне было бы очень интересно помериться с ним силами в рамках первого тяжёлого веса. Но это всего лишь спортивный интерес».

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Правда, в ближайшее время мы вряд ли увидим такой поединок. Артуру предстоит реванш с Дмитрием Биволом, который вполне может перерасти в трилогию. И к тому времени, когда история будет закрыта, Усика и Бетербиева будет сложно свести в ринге. Кроме того, его можно представить только в первом тяжёлом весе. А станет ли Александр сгонять, чтобы уложиться в лимиты – большой вопрос. Подниматься в супертяжи не станет уже Бетербиев. И он открыто об этом рассуждал: «Я думаю, это фэнтези-бой, мне кажется. Он не спустится в весе, я, наверное, туда не поднимусь».

Вероятность поединка — 10%.

Усику предстоит непростой выбор. Многие уже сейчас призывают чемпиона завершить карьеру на пике. Но, кажется, на такое Александр не пойдёт. И всё-таки выберет одного из претендентов для защиты. Однако с каждым боем сохранять свой «нолик» в графе поражений будет всё сложнее.