Звездопад «ноликов». В 2025 году непобеждённые стали проигрывать

Под раздачу попали в том числе и российские спортсмены. Так, на UFC 311 Умар Нурмагомедов не только проиграл первые раунды в своей карьере, но и вовсе потерпел поражение в титульном бою в легчайшем весе от Мераба Двалишвили. Грузинский боец сумел навязать брату Хабиба свой стиль и вопреки прогнозам многих экспертов сохранил пояс, а Умар лишился заветного «нолика» в статистике. На последнем турнире UFC в Саудовской Аравии проиграл ещё один ранее непобеждённый боец — Шарабутдин Магомедов. Шара не справился с неудобным Майклом Пейджем и тоже потерпел первое поражение. Также проиграл ещё один россиянин с нулём в графе поражений – Магомед Гаджиясулов. Причём после поражения от Бруно Лопеса дагестанский боец был сразу уволен из UFC.

В ранних прелимах UFC 311 проиграли ещё два непобеждённых ранее бойца. Японский проспект, победитель молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе Ринья Накамура уступил Муину Гафурову, а член команды Хабиба Тагир Уланбеков справился с ранее небитым американцем Клейтоном Карпентером. Также на этом же турнире своего «нолика» в графе поражений лишился Пэйтон Талботт, проигравший опытному Раони Барселосу. А на стартовом в 2025 году турнире UFC первое поражение в карьере потерпел американец Остин Баши, уступивший Кристиану Родригесу.

Три турнира, семь поражений ранее непобеждённых бойцов – статистика в своём роде уникальная. Конечно, мало кому удаётся сохранить «нолик» до конца карьеры, но чтобы вот так повально проигрывали бойцы, не знавшие ранее поражений – ситуация уникальная. Более того, похоже, 2025 год может преподнести ещё немало таких сюрпризов.

В полусреднем весе на титул претендует непобеждённый боец из Казахстана Шавкат Рахмонов, которому предстоит непростой бой с чемпионом Белалом Мухаммадом. В своём последнем поединке против Иана Гарри Рахмонов не был так убедителен, как ранее, а Белал – соперник ещё более высокого уровня. Даже если Шавкат завоюет титул, совсем не факт, что он убережёт свой «нолик» в графе поражений до конца года. Чемпионство Рахмонова откроет дорогу в дивизион для Ислама Махачева, справиться с которым Шавкату будет крайне тяжело.

Уйти на повышение собирается и непобеждённый Илия Топурия. Испанец грузинского происхождения победил Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя и собирается перебраться в лёгкий дивизион, где уже бросает вызовы всем подряд – и Махачеву, и Порье, и Оливейре. Но со всеми вышеперечисленными бойцами, особенно с Исламом, Илии тягаться будет крайне сложно, поэтому и «нолик» в графе поражений окажется под угрозой. В этом же дивизионе, кстати, выступает и непобеждённый Мовсар Евлоев, который является одним из претендентов на титул. Если же Топурия продолжит выступления в полулёгком весе, то особых вариантов, кроме как бой с россиянином, у него нет, а это значит, что кто-то из них перестанет быть непобеждённым бойцом.

На примете есть ещё Хамзат Чимаев, который стремительно мчит к титулу в среднем весе. Вероятно, Борз будет следующим претендентом на пояс и встретится с победителем пары Дрикус дю Плесси – Шон Стрикленд. Да, Борз выглядит очень уверенно, в последнем поединке буквально переехал крепкого Роберта Уиттакера, но сейчас Чимаев вышел на самый высокий уровень оппозиции, где каждый бой – большой риск. Все мы помним, что природный легковес Гилберт Бёрнс навязал Хамзату очень близкий бой, а в среднем весе парни гораздо крупнее и мощнее, так что сохранять статус непобеждённого бойца будет крайне сложно.

В нынешнем году в UFC провели три мощных турнира с хорошим матчмейкингом – многие пары выглядели конкурентно на бумаге, поэтому и исходы боёв получились в какой-то степени неожиданными. Если руководство лиги продолжит радовать зрителей конкурентными поединками, то многие непобеждённые бойцы могут попрощаться со своими «ноликами» уже совсем скоро.