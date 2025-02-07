Боя с блогером можно не ждать. Канело стал частью Riyadh Season

Более полугода назад Сауль Альварес и Турки Аль аш-Шейх находились едва ли не в стадии открытого конфликта. Саудовский промоутер хотел устроить мексиканцу мегабой с Теренсом Кроуфордом и предложить Канело большой чек.

А уже через несколько недель Турки разразился критической тирадой в адрес Альвареса: «Я слышал, Канело сказал, что уважает меня, но ему не нравится, как мы ведём дела. Что касается его уважения ко мне, то для меня не имеет значения, уважает он меня или нет. Что касается того, как я веду бизнес, я знаю, почему ему это не нравится, потому что я нацелен только на большие бои по справедливым ценам, поэтому, конечно, любому, кто любит лёгкие бои, это не понравится. И я знаю, что он чувствует после поражения от Бивола, поэтому с тех пор ищет бои полегче. Кроме того, я не тот, кто боится драться с Бенавидесом или Кроуфордом. Поэтому я знал, что он тратит наше время и оправдывается большими суммами денег, которые невозможно выплатить. Так что я продолжаю свой путь к проведению больших боёв, которые принесут пользу миру бокса, а он на пути к созданию лёгких боёв, предназначенных только для шоу».

Канело эти слова высмеял, но позже нашлись посредники, которые вновь свели боксёра и промоутера, объяснив, что вышло недопонимание. В январе обе стороны вернулись к переговорам и после некоторых метаний от Теренса Кроуфорда к Джейку Полу всё же пришли к соглашению — Канело подписал контракт с Riyadh Season на четыре поединка!

Турки анонсировал контракт довольно любопытным сообщением в социальных сетях: «Не связывайтесь со львом. Четыре боя Канело с Riyadh Season. Сделка заключена… Лев не теряет сна из-за мнения овцы. Бойтесь льва, а не джунглей».

Кто лев, а кто овцы — непонятно, но чуть позже журнал Rinz Magazine, не так давно перешедший под контроль Турки Аль аш-Шейха, поделился некоторыми подробностями сделки. Ожидается, что первый бой по контракту пройдёт в мае в Эр-Рияде, и это точно будет не Джейк Пол.

Сауль Альварес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Инсайдер Майк Коппинджер рассказал, что первым соперником Сауля по новому контракту станет либо Джермалл Чарло, который не бился с ноября 2023 года, либо Бруно Сурасе, не так давно устроивший большой апсет в бою с Хайме Мунгией. Затем в сентябре Канело вернётся на ринг в Лас-Вегасе и всё же встретится с Теренсом Кроуфордом, как и планировалось изначально. В феврале 2026 года Альварес снова будет в Эр-Рияде, и там ему планируют устроить бой с кем-то из этой троицы: Дмитрий Бивол, Хамза Шираз и Крис Юбэнк-младший. Четвёртый бой Канело тоже пройдёт в Эр-Рияде в октябре 2026 года, и там пока нет предполагаемых соперников.

Разумеется, детали могут меняться, но на данный момент информацию предоставляют такую. Нет даже инсайдов о финансовых деталях соглашения Канело и Riyadh Season, но мы знаем, что Альварес — один из самых высокооплачиваемых боксёров мира и точно не пойдёт на снижение гонорара. А ещё мы знаем, что Тайсон Фьюри и Александр Усик получали гигантские суммы ($ 191 млн на двоих), и можно предположить, что гонорар Канело будет не сильно меньше. Кроме того, Турки Аль аш-Шейху пришлось перебивать предложение Джейка Пола, и наверняка это тоже обошлось в несколько «лишних» миллионов.

Бокс продолжает оставаться под тотальным контролем саудовцев, и каждый раз промоутеры показывают, что для них нет практически ничего невозможного. По сути, все действительно большие боксёры (может, за исключением Джервонты Дэвиса) так или иначе взаимодействуют с Riyadh Season. Теперь к этой компании добавился Канело, и все будут с нетерпением ждать новых вызовов для мексиканской звезды.