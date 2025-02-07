Копылов наконец-то в топ-15. Что дальше для Романа?

В начале 2025 года Роман Копылов в непростом бою прошёл опытного Криса Кёртиса, который стал для россиянина самым серьёзным соперником под эгидой UFC. Кёртис совсем недавно входил в топ-15 среднего веса, причём был не просто залётным персонажем, а доказал, что является крепким бойцом хорошего уровня. Поэтому победа Копылова над Крисом доказала, что и он достоин места в рейтингах среднего веса.

Оказаться в топ-15 сразу не вышло, но помог случай — поражение Шарабутдина Магомедова. И после очередного обновления рейтингов Шары в них не оказалось, зато на 14-й строчке материализовался Роман Копылов. И это даёт основания думать, что россиянин с рекордом 6-1 в последних поединках заслужил биться с бойцами из топ-15 среднего веса.

Разумеется, мы не берём в расчёт топ-6, где собрались бывшие чемпионы и новые претенденты на титул, поэтому обратим внимание на тех, кто пониже и, что важно, свободен. У Джареда Каннонье, Марвина Веттори, Брендана Аллена, Романа Долидзе, Энтони Эрнандеса и Мишеля Перейры уже есть назначенные бои. Хотя стилистически Каннонье и Перейра неплохо подошли бы Копылову.

Из тех, кто свободен и не входит в топ-6, есть только два человека — Пауло Коста и Бо Никал. У бразильца большое имя, и безотносительно того, что у него практически нет побед над актуальными топами, в UFC относятся к Пауло достаточно лояльно. Для Копылова это практически идеальный вариант, так как Коста может дать россиянину прогресс с точки зрения медиа, сделать его более узнаваемым, а в боях Пауло предпочитает биться в стойке. Да, он опасен, у него тяжёлый удар, хорошие кики, но для Копылова это гораздо лучше, чем биться с кем-то вроде Энтони Эрнандеса, который будет бесконечно идти в ноги и выматывать.

Пауло Коста Фото: Luke Hales/Getty Images

Другой вариант — Бо Никал, который тоже вошёл в топ-15 одновременно с Копыловым. И, скорее всего, этот матч-ап более реален. Бо — любимец UFC, он попал в организацию с рекордом 3-0 и в статусе будущей суперзвезды. Отношение к нему соответствующее, Никал выступает строго на больших турнирах. На UFC 285, где состоялось возвращение Джона Джонса, Бо дебютировал, затем был UFC 290 на Международной неделе боёв, после этого UFC 300 (и место в мейн-карде, хотя звёзд было достаточно) и нью-йоркский UFC 309. Хорошее резюме?

Теперь Бо даёт понять, что хочет биться на UFC 314 в апреле, где ожидается реванш Алекса Волкановски и Илии Топурии. Вполне вероятно, что его завели в рейтинги именно под скорый анонс поединка. И вполне вероятно, что соперником будет Копылов. Во-первых, сам Роман говорил, что хотел бы вернуться в апреле или мае. Во-вторых, сам Бо не раз называл россиянина в качестве возможного оппонента. И, в-третьих, UFC будет не прочь ещё сильнее раскрутить своего проспекта, дав ему относительно удобного стилистически бойца.

Пока на бумаге самым вероятным соперником Копылова выглядит именно Никал. Есть, конечно, версия, что Романа вернут в октагон летом на одном из турниров в арабских странах и сведут там с Шарой Буллетом. Оба россиянина не станут отказываться от поединка, но вряд ли такой вариант будет основным.

Однако Копылов уже получил признание, это не может не радовать. Дальше в любом случае будет сложно с любым соперником, так что всё в руках Романа. Чемпионские перспективы россиянина пока выглядят туманно, но он всё может изменить. Осталось дождаться имени следующего соперника.