«Он — следующий чемпион UFC». Брат Илии Топурии действительно хорош?

В ночь на 9 февраля в Сиднее (Австралия) пройдёт номерной турнир UFC 312, который украсят сразу два титульных поединка. Кроме того, в рамках этого ивента в лучшем промоушене мира дебютирует Александр Топурия, старший брат действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

Соперником Александра станет местный непобеждённый австралиец Колби Тикнесс, который, что интересно, тренируется в одном зале с Алексом Волкановски, и тот станет его секундировать. То есть противостояние будет и в октагоне, и в углах бойцов, где Волк и Илия вновь окажутся друг напротив друга. Но главная интрига — насколько всё же хорош Александр Топурия?

Александр Топурия Фото: Из личного архива Александра Топурии

В отличие от брата, он уже лишился чистого рекорда, и произошло это довольно давно — в 2015 году. Тогда Топурия проиграл огромному Иво Иванову. Это был третий бой в карьере Эль Конкистадора, а после фиаско он взял длинную паузу и не бился шесть лет. За это время Александр помог младшему брату добраться до UFC и в 2021 году сам возобновил карьеру. После этого Топурия-старший выдал три победы нокаутами. Правда, частота выступлений оставляет желать лучшего — в среднем по бою в год, а последнее выступление датировано маем 2023 года.

Несмотря на не самый впечатляющий бойцовский бэкграунд и рекорд 5-1, авансы Александру выдаются мощные. Илия, к примеру, не исключает, что брат даже лучше него: «Я говорю вам: он следующий чемпион UFC. Возможно, даже лучше меня. Александр очень, очень хороший боец. Люди будут наслаждаться его поединками. Конечно, он может пройти тот же путь, что и я. У него есть уровень. Всё в его руках».

Другой чемпион UFC из Грузии Мераб Двалишвили, в чьём дивизионе и будет биться Александр, тоже восхищён уровнем Эль Конкистадора: «Я тренировался с Александром пару раз, он очень сильный, я очень жду его дебют. Он, может быть, даже лучше Илии, очень хорош. Я полечу в Австралию на его дебют, поддержу его. В этом весе его никто не побьёт, вот настолько он хорош! Нет никакой проблемы в том, что он идёт в мой вес. Мы никогда не подерёмся, потому что мы оба грузины. Даст бог, я буду чемпионом, когда он зайдёт в топ-5, и тогда я либо сменю весовую, либо завершу карьеру».

Александр Топурия подписал контракт с UFC ещё в августе прошлого года, но дебют постоянно откладывался, хотя мелькали самые разные даты. Так как сам Александр крайне закрытый от медиа, то на вопросы о брате отвечал Илия: «Когда ждать его дебюта? Мы просили о поединке в Париже. Нам сказали, что кард полностью укомплектован. Затем мы предпринял попытку поставить его на один турнир со мной. Однако руководство заявило, что у них не было опыта ставить двух братьев в один кард, и они отвергли эту идею. Как мне кажется, Александр дебютирует в лиге после моего боя».

Братья Топурия Фото: Из личного архива Илии Топурии

Что касается стиля Топурии-старшего, то он, в отличие от брата, больше полагается на борьбу (греко-римская борьба — база обоих братьев), но надо помнить, что Илия до UFC в основном финишировал соперников в партере — семь сабмишенов и нокаут. У Александра коллекция финишей немного отличается — три нокаута и два сабмишена. Кроме того, Топурия-старший чуть менее агрессивный боец, хотя и бокс у него поставлен очень хорошо. Тренер Роу Родригес отмечает, что у Александра отличный удар и хорошие рефлексы.

Резюмируя, можно сказать, что, за исключением нескольких нюансов, Александр напоминает в боях Илию. Правда, стиль решает далеко не всё — если младший брат свой уровень подтвердил в лучшем промоушене мира, то старшего мы пока видели только в боях с довольно посредственной оппозицией. Колби Тикнесс — не топ, но это хорошая проверка уровня Александра. Более опытный и зрелый Топурия в этом поединке открылся большим фаворитом, и уже скоро узнаем, насколько это оправданно.

Александр Топурия Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

В UFC уже были истории с подписанием братьев действующих топов, которым выдавались большие авансы. Младший брат Дейвисона Фигейреду Франсиско собрал под эгидой организации две победы и два поражения, а Герберт Бёрнс, младший брат Гилберта, оформил 2-4. Вряд ли Александр Топурия хочет пойти по этому пути, поэтому с любопытством ждём дебюта Эль Конкистадора.