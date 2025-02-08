В карде есть ещё один титульник.

UFC 312: возвращение Славы Клауса в октагон и важный реванш дю Плесси со Стриклендом. LIVE

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей, завоевав титул.

В соглавном событии турнира чемпионка в женском минимальном весе Вэйли Чжан будет защищать титул в поединке с непобеждённой Татьяной Суарес, которой выдают большие авансы.

И в предварительном карде тоже будет на что посмотреть. В октагон возвращается россиянин Вячеслав Борщёв, который встретится с местным проспектом Томом Ноланом.

Кроме того, в UFC дебютирует Александр Топурия, старший брат Илии Топурии. Он встретится с Колби Тикнессом, который тренируется с Алексом Волкановски.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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