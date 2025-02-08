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UFC 312, Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд 2, Вячеслав Борщев — Том Нолан, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, лайв

UFC 312: возвращение Славы Клауса в октагон и важный реванш дю Плесси со Стриклендом. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 312: дю Плесси — Стрикленд, Вячеслав Борщёв
Комментарии
В карде есть ещё один титульник.

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей, завоевав титул.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Шон Стрикленд

В соглавном событии турнира чемпионка в женском минимальном весе Вэйли Чжан будет защищать титул в поединке с непобеждённой Татьяной Суарес, которой выдают большие авансы.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Вэйли Чжан — Татьяна Суарес
09 февраля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Вэйли Чжан
Не началось
Татьяна Суарес

И в предварительном карде тоже будет на что посмотреть. В октагон возвращается россиянин Вячеслав Борщёв, который встретится с местным проспектом Томом Ноланом.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Том Нолан — Вячеслав Борщёв
09 февраля 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Том Нолан
Не началось
Вячеслав Борщёв

Кроме того, в UFC дебютирует Александр Топурия, старший брат Илии Топурии. Он встретится с Колби Тикнессом, который тренируется с Алексом Волкановски.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Колби Тикнесс — Александр Топурия
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Колби Тикнесс
Не началось
Александр Топурия

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Что не так с техникой дю Плесси:
Дю Плесси дерётся неправильно, но побеждает. Изучаем нестандартного чемпиона
Дю Плесси дерётся неправильно, но побеждает. Изучаем нестандартного чемпиона

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Где смотреть турнир UFC 312 Дата и время турнира UFC 312 Полный кард турнира UFC 312
Live Яхья Гасанов

🔮 Шара Буллет ответил, кто победит в реванше между дю Плесси и Стриклендом

«Мне плевать на то, кто победит. Я могу дать каждому из них отличный бой. Но чувствую, что в этот раз победит Стрикленд», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал Bloody Elbow.

10:06 Яхья Гасанов

🗿 Алекс Перейра будет в углу Стрикленда на UFC 312

«У нас в углу будет Алекс Перейра. Он хороший друг Шона. Эти парни тренировались вместе бесчисленное количество раз», – сказал тренер Эрик Никсик в интервью YouTube-каналу The Schmo.

09:49 Яхья Гасанов

🔔 Дрикус дю Плесси: в реванше со Стриклендом вы не услышите финального гонга

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем реванше с американцем Шоном Стриклендом.

«За всю свою карьеру в ММА я лишь дважды проходил полную дистанцию, и оба поединка были невероятными. Я не против полноценных боёв, никогда в жизни не показывал скучных поединков. И в этот раз уверен, что смогу выстоять до конца. Не представляю, как наш реванш с Шоном в принципе сложится. Фанаты могли бы увидеть чемпионские раунды, но никто не услышит финального гонга. Я готов драться со Стриклендом в стойке, в партере и сделать всё необходимое для победы», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 312

Посмотреть трансляцию турнира UFC 312 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:49 Яхья Гасанов

😁 Стрикленд — о стиле дю Плесси: Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает

«Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает. Он жёсткий и неудобный. В поединке с ним всегда нужно держать руки повыше, всегда быть в хорошей позиции. А так я думаю, что моя ударка в разы лучше, чем его. Иззи перебивал его, хотя я вообще-то Иззи переехал», — сказал Стрикленд в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

09:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 312

Турнир UFC 312 состоится в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) на арене «Qudos Bank». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск

09:48 Яхья Гасанов

🤔 Махачев: у меня есть ключи к победе над дю Плесси

«Рост позволяет, физические данные тоже позволяют… Просто нужно поработать со специалистами, набрать мышечную массу, чуть в весе добавить. Думаю, можно попробовать.

Я уже говорил на пресс-конференции после боя, если мне предложат завтра и дадут время, чтобы набрать вес, я не откажусь, 100%, я соглашусь подраться в среднем весе.

Я не говорю, что 100% могу финишировать дю Плесси, но, смотря его бои, его стиль, я думаю, у меня есть ключи к победе», — сказал Махачев в интервью журналистам.

09:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 312

Основной кард:

Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд;
Вэйли Чжан — Татьяна Суарес;
Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра;
Джимми Крут — Родолфо Беллато;
Джейк Мэтьюз — Франсиско Прадо.

Предварительный кард:

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос;
Том Нолан — Вячеслав Борщёв;
Ван Конг — Бруна Бразил;
Колби Тикнесс — Александр Топурия;
Чжу Жун — Коди Стил;
Джонатан Микаллеф — Кевин Джуссет;
Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли.

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