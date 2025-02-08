«Вынесем дагестанцев в борьбе». Разбираем, как в США готовят «новых Хабибов»

Борьба – один из важнейших элементов смешанных единоборств. Любят её далеко не все, а некоторые фанаты даже освистывают во время поединков. Но техничная и красивая работа в партере – это искусство. Никто и никогда не мог посчитать борьбу скучной, когда к ней прибегал легендарный Хабиб Нурмагомедов. А в UFC давно наметилось столкновение двух школ – американской и дагестанской. Именно для этих бойцов работа в партере стала настоящим культом. И в России, и в США борьбу просто обожают, причём на протяжении очень долгого времени. А споры о том, кто же всё-таки круче, пожалуй, не утихнут никогда.

Масла в огонь решил подлить боец UFC Бо Никал. Тот самый, который называл себя равным Хамзату Чимаеву в этом компоненте. И желающий провести поединок с Борзом. Он вновь заявил о перевесе в пользу американцев: «В UFC есть это безумное мнение о Дагестане. Они и правда очень хороши, великие бойцы, впечатляющие. Но вы даже не представляете, что мы делаем здесь, в США. Система [тренировок], которая есть у нас и которую мы используем в Пенсильвании. Она даже несопоставима. Это знаешь как, бро… Это как сравнивать низшую лигу бейсбола с высшей. Мы как американские военные, которые занимаются только ударной техникой. Вот что мы хотим делать. Мы снесём всех этих парней. Вынесем их без проблем, вы даже не представляете. Люди думают, что эти парни хороши, но они не знают этого на самом деле».

Бо Никал и Коди Брандейдж Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, исключать силу борцовской школы США невозможно. Красноречиво о результатах говорят Олимпийские игры, которые на протяжении долгого времени являлись главным мерилом. И чаще всего за золотые медали рубились именно американцы и россияне. Безусловно, чемпионами становились и представители других стран. Например, часто выделяются кубинцы, бразильцы. Но именно у США и России процесс «производства» лучших борцов был буквально поставлен на поток. Достаточно просто посмотреть на то, кто лидирует в общем списке за всю историю. Сначала – сплав СССР и России, на счету которого 173 медали (92 – высшей пробы). У США 145 наград, 57 из которых – золотые. А на третьей позиции идёт Япония, причём отрыв довольно большой: 87 медалей, 45 – высшего достоинства.

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер на ОИ-2020 Фото: Naomi Baker/Getty Images

Американцы очень ответственно относятся к подготовке новых борцовских кадров. Начинается всё с самых малых лет. Уже с дошкольного возраста детей отправляют на маты. А к школе они начинают вовсю участвовать в соревнованиях. Поэтому уже к студенчеству многие имеют солидный бэкграунд, большое количество наград. Но на том уровне всё только закладывается. А вот студенческий спорт становится совершенно новой ступенью, намного более качественной и показательной. Соревнования собирают огромное количество болельщиков (Россия тут, к сожалению, не сравнится), а сами борцы выступают на очень высоком уровне.

Кроме того, в Америке стараются поддерживать студенческую борьбу всесторонне. Они проводят соревнования в большом количестве различных дивизионов (NCAA, NAIA, NJCAA, NCWA и CCCAA). Это позволяет пробовать свои силы абсолютно всем. Сложно представить себе ситуацию, что в США какой-то талант останется незамеченным. Кроме того, ежегодно лучшие удостаиваются специальной награды – All-America. Для борцов это становится великолепной мотивацией. Естественно, звания могут добиться представители далеко не всех видов спорта. Но именно борьба в перечень входит в обязательном порядке.

Борцовская схватка на студенческих соревнованиях в США Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Очень интересно о борцовской школе США рассказывает тот, кто посмотрел на неё буквально изнутри. Боец UFC Вячеслав Борщёв довольно давно перебрался жить в Штаты. И готовится в залах, где постоянно соприкасается с борцами. Но и он считает, что в этом противостоянии сложно выбрать лучшего – у каждого из «оппонентов» свои плюсы и минусы.

Вячеслав Борщёв российский боец UFC «Мне сложно сравнивать, я не специалист в борьбе и не особо слежу за ней. Вижу в основном очевидные вещи. Американская школа больше заточена под физуху и контроль, когда наши кавказцы, будь то осетины или дагестанцы, как будто более гибкие, более техничные. Я думаю, логично сравнивать по количеству медалей, даже несмотря на постоянные палки в колёса, отстранение сборной и другие подобные вещи. Кавказские борцы умудряются либо найти лазейки и всё равно побеждать, либо уже наколотили столько побед, что американским всё равно тяжело достичь того же. Но культура борьбы здесь как будто даже больше, чем в России. У нас в основном Кавказ, может, чутка Сибирь. А тут бо́льшая часть страны вовлечена. Даже многие президенты были борцухами».

Топовые представители американской школы борьбы выступают и в UFC. Причём практически все – на ведущих позициях. Сначала можно привести классный пример из тех парней, которые карьеру уже завершили. Один из самых показательных – Даниэль Кормье. ДиСи чемпионил в лучшей лиге на планете сразу в двух весовых категориях: полутяжёлой и тяжёлой. Он дважды участвовал в Олимпийских играх, становился бронзовым призёром чемпионата мира в Баку в 2007 году. Примечательно, что чемпионом тогда стал именно россиянин – Хаджимурат Гацалов.

Даниэль Кормье Фото: Robert Laberge/Getty Images

И сейчас в UFC полно топовых представителей американской школы борьбы. Из «ветеранов» – Джим Миллер, Джон Джонс, Кайла Харрисон, Джастин Гэтжи, Колби Ковингтон, из молодёжи – Бо Никал, Джо Пайфер, Чейз Хупер. А ещё их очень много в рекордсменах и лидерах статистики. Миллер – второй по количеству сабмишенов (13), Клэй Гуида (78) и Деметриус Джонсон (74) – в топе по числу совершённых тейкдаунов. И в этом огромная заслуга той самой борцовской базы. Все перечисленные бойцы – выходцы из студенческой вольной борьбы. И сейчас они успешно выступают в лучшей лиге на планете по смешанным единоборствам.

Американская школа борьбы – действительно крутая. И с этим сложно поспорить. Есть статистика, которая красноречиво всё демонстрирует. Однако при этом заявление Никала всё равно вряд ли можно считать справедливым. Да и найти однозначное решение этого спора практически невозможно. Хочется верить, что однажды Хамзата и Бо сведут в клетке UFC. И тогда они смогут прямо в октагоне… Нет, не дать однозначный ответ на этот вопрос. Но хотя бы отправить ещё одно очко в копилку одной из сторон.