Паспорт ОАЭ — ключ к титульнику. Теперь Чимаев точно будет биться за пояс

В октябре прошлого года на турнире UFC 308 непобеждённый Хамзат Чимаев уничтожил менее чем за раунд экс-чемпиона промоушена в среднем весе Роберта Уиттакера. Уверенная победа вернула Борза в статус опаснейшего бойца и главного претендента на пояс UFC. Об этом говорил и сам Хамзат, и Дана Уайт неоднократно подтверждал слова бойца. В том числе и после UFC 308.

Главная проблема в том, что уже всем очевидно — Чимаеву не дают визу для въезда в США. Из-за этого Хамзат не бьётся в Америке с сентября 2022 года, и отсюда большие простои — по одному бою в год и строго на турнирах в восточных странах. Несмотря на это, Чимаева действительно рассматривали в качестве следующего соперника Дрикуса дю Плесси, о чём рассказывал сам чемпион: «Предложение о поединке с Хамзатом лежало на столе. Мы говорили об этом. Думаю, у UFC возникли проблемы с Хамзатом, но не уверен. Свою роль также сыграло время. Однако были разговоры. Я сказал, что это тот бой, который хочу получить, так что давайте сделаем это. Им не удалось организовать его. Так что Стрикленд — это тот бой, который они сделали».

На разговоры о проблемах с визой и въездом в США Чимаев отмахивался: «Я не хочу менять своё российское гражданство на какое-то другое гражданство. У меня есть российское гражданство, я мог там остаться, не выходить из Швеции, получить шведское гражданство. У меня у семьи есть гражданство шведское, но мне хватает моего российского. Я с этим российским везде попадаю: в Европе, в Америке был, в Англии был. Не такой плохой паспорт? Конечно, нет, я пол-Земли объехал».

А в конце прошлого года Дана Уайт в очередной раз заявил, что хочет видеть Борза в битве за пояс и желательно на территории США: «Я рассчитываю, что Хамзат Чимаев получит титульный бой в 2025 году. Посмотрим, как всё сложится. Я хочу, чтобы он дрался в Соединённых Штатах — дрался за титул здесь, в США».

Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В целом даже отсутствие возможности въезжать в США на данном этапе не самая большая проблема, так как теперь в Саудовской Аравии и ОАЭ будет проводить по четыре-пять турниров UFC за год, и Чимаев спокойно может там выступать. К тому же Хамзат звезда такого масштаба, что любого бойца, кто бы ни был чемпионом, привезут туда, куда надо, лишь бы Чимаев получил титульный шанс. Но он, судя по всему, решил подстраховаться и получил гражданство ОАЭ, о чём сообщил неделю назад: «Для меня большая честь и привилегия представлять эту прекрасную страну и как для спортсмена, и как для гражданина. Я хотел бы поблагодарить ОАЭ за поддержку, и я сделаю всё возможное, чтобы эта страна гордилась мной».

Ранее Чимаев отмечал, что у него есть только вид на жительство в ОАЭ. И сейчас есть разговоры о том, что теперь Хамзат сможет получить визу в США по упрощённой процедуре. Плюс ко всему может сказаться победа Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов. Чимаев называл Трампа своим другом, а тёплые отношения чиновника с Даной Уайтом и вовсе ни для кого не секрет.

Вполне вероятно, что паспорт ОАЭ стал последним шагом, чтобы точно исключить все препятствия к титульнику для Хамзата. Уже на недавней пресс-конференции Уайт снова подтвердил, что Чимаев — следующий соперник для победителя в реванше Стрикленда и дю Плесси. Судя по всему, годы ожиданий подошли к концу. Мы помним, что бои с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом на словах тоже были претендентскими, но в итоге Хамзат за них не получил поединков за пояс.

Теперь это неизбежно — Чимаев точно станет биться за титул. Осталось понять, как скоро это случится и кто будет соперником. Бой точно состоится не раньше лета, так что будет время и восстановиться от старых болячек, и подготовиться к самому важному бою в карьере.