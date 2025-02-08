Стрикленд — главный хейтер Чимаева. Почему американец ненавидит Борза

В ночь с 8 на 9 февраля в Австралии состоится масштабный турнир UFC 312. В главном событии вечера пройдёт титульный поединок в среднем весе между обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и бывшим чемпионом промоушена Шоном Стриклендом.

Несмотря на то что Стрикленд максимально настраивается на предстоящий поединок и собирается вернуть себе пояс, который он утратил в первом близком бою с дю Плесси, Шон не забывает подогревать интерес к другому поединку – с Хамзатом Чимаевым. Парни уже давно ведут активную войну в интернете, с того момента, как Борз влетел в топ-15 дивизиона. Оба устно давали согласие на бой, но пока их октагоном являются социальные сети.

Началось всё с того, что Стрикленд и Чимаев тренировались в одном зале и даже спарринговали. И взгляды на результаты этих спаррингов у парней оказались разными. Шон заявил, что побил Борза, а Чимаев, конечно, выдал противоположную версию.

«Стрикленд? Мы в соцсети чуть-чуть поболтали. Пару словечек, можно сказать. Туда-сюда. Он сказал, что на спарринге меня побил. Но там ребята были, которые видели, как я его душил и бил. Даже видео есть. С ним тоже есть [история]. Интересно выйти в клетку и посмотреть, кто сильнее», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Шон не остался в стороне.

«Рад, что Хамзат нашёл время сказать эту чушь. Мне казалось, что он слишком занят, поскольку пытается убежать от криптомошенников и военных», — написал на своей странице в социальной сети Стрикленд.

Дальше конфликт только начал набирать обороты. Активнее в социальных сетях был американец, который то и дело комментировал каждый неправильный шаг Чимаева. Борзу досталось, например, за историю с криптовалютой.

«Чимаев — плохой человек. Хамзат пытается обмануть своих фанатов, несмотря на то что является богатым. Откуда мне известно, что ты их пытался кинуть? Мне поступило похожее предложение только что. У тебя либо есть честность, либо её нет», — написал на своей странице в социальной сети Шон.

Шон Стрикленд Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Достаётся Чимаеву и за смену гражданства.

«Уясни одну вещь — я следующий в очереди. Об этом говорили и писали. Мы с дю Плесси зарубимся в январе или в феврале. Так что езжай обратно в свою Чечню и жди несколько месяцев. Ой, или ты теперь из ОАЭ? Тебя же не пускают в Чечню. Ну, можешь заниматься криптомошенничеством в свободное время», — написал Стрикленд в соцсетях после победы Чимаева над Уиттакером.

И, конечно, отдельно Шон упрекает Хамзата за тесные отношения с Рамзаном Кадыровым.

«Мне нравится, как Чимаев пытается нести всякую чушь про меня. Ты не мужик, твой уровень характера — собачье дерьмо. Участвовал в криптовалютных аферах, продался [Рамзану] Кадырову за машины и сбежал на Ближний Восток. Оставайся на своём пути, шведский парень. Будет ли он драться в США? Нет. И это говорит о многом. Мы разрешаем въезжать в США всем, а у него моральные качества собачьего дерьма. Фальшивый мусульманин», — написал на своей странице в социальных сетях Стрикленд.

Чимаев, конечно, тоже не остаётся в стороне, хотя отвечает Шону не так часто. Хамзат, например, затрагивал тему непростых отношений Стрикленда с отцом.

«Почему ты постоянно плачешь, малыш? Отец не любил тебя или же слишком любил тебя?» — написал Чимаев.

В целом Стрикленд и Чимаев достойны друг друга, они раскачали свой потенциальный поединок очень мощно. Бой, кстати, может состояться уже в обозримом будущем. Дана Уайт заявил, что Борз будет следующим претендентом на пояс. Так что в случае победы Стрикленда нас ожидает один из самых ярких боëв в среднем весе — причём не только в октагоне.