К Махачеву пока рано. У Топурии есть дела в своём дивизионе

Ислам Махачев – первый номер рейтинга P4P и один из самых ярких чемпионов UFC. Россиянин грезит вторым поясом, в поход за которым собирается в самое ближайшее время. Правда, это рушит все надежды другого обладателя титула – Илии Топурии. Грузино-испанский боец намеревался подняться в новый дивизион и повесить на свои плечи второй пояс. Но, видимо, пока такого шанса не получит. Кажется, Махачев давно доказал, что стал доминирующей силой в лёгком весе. И теперь готов отправиться на покорение новых вершин. А вот Топурии только предстоит подтвердить свою состоятельность.

Махачев действительно буквально растерзал свой дивизион. Он тотально задоминировал, катком прошёлся практически по всей оппозиции. Остался разве что Арман Царукян, но и с ним Ислам готов был выйти в октагон. Сорвалось всё не по вине чемпиона, претендент получил травму и был вынужден сняться. А остальную оппозицию Махачев разобрал максимально уверенно. Отдельно стоит отметить и тот факт, что россиянин давал сразу два шанса дивизиону полулегковесов. Правда, оба раза это был один и тот же соперник – Александр Волкановски. И если первый поединок получился близким, то во втором Ислам снял все вопросы.

Бой Ислам Махачев — Александр Волкановски Фото: Paul Kane/Getty Images

Безусловно, Топурия – крут. Илия остаётся непобеждённым и имеет рекорд 16-0. Кроме того, грузино-испанский боец разобрал на части двух опасных оппонентов. Сначала уже во втором раунде снял чемпионский пояс с Алекса Волкановски. А затем в третьей пятиминутке брутально финишировал Макса Холлоуэя. Оба раза Топурия побеждал досрочно, делал это красиво. Но, кажется, в дивизионе полно парней, которые готовы проверить Илию на прочность. А главное, они ждут своего шанса довольно давно, доказали своё право получить титульную возможность.

Естественно, все фанаты смешанных единоборств из России ждут того момента, когда свой титульный шанс получит Мовсар Евлоев. У него уже девять побед подряд в UFC. Да, все были добыты решениями. Но при этом россиянин просто идеально использует свои сильные стороны, старается не рисковать возможностью завоевать чемпионский пояс. И со спортивной точки зрения Мовсара сложно осуждать. Сам Илия не спешит биться с Евлоевым: «У него примерно восемь решений, и пять из них – раздельные. Послушайте, ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Пускай он сделает что-то и поставит себя в соответствующее положение. И в таком случае… мы можем это сделать».

Мовсар Евлоев Фото: Steve Marcus/Getty Images

Ещё одним вариантом для Топурии является Диего Лопес. Его профессиональный рекорд далеко не безупречен – 26-6. Но после поражения от Евлоева бразилец мощно перезагрузился. Он победил пятерых оппонентов подряд, трижды забирал свои бои досрочно. А против Мовсара Диего выглядел очень достойно, навязал классное сопротивление. Поэтому сам Илия рассматривает возможность столкновения с бразильцем. Более того, Топурия котирует Лопеса выше Евлоева.

И это далеко не все варианты для грузино-испанского бойца. Есть ещё реванш с Волкановски как прекрасная опция. Но с ним Топурия не горит желанием драться: «Если я останусь в 65 кг, Волкановски будет заслуживать боя больше всех. Я должен дать ему реванш. И это не моё решение. Не хочу снова это делать, потому что мне нравится Волкановски, и знаю, что произойдёт, если мы встретимся друг с другом снова… Да, очевидно, произойдёт то же самое. Постоянно говорю, что представляю новое поколение бойцов смешанного стиля. И я привношу особенную игру. И я знаю, что случится. Возможно, в следующий раз я выиграю у него приёмом».

Бой Илия Топурия — Александр Волкановски Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

У Топурии действительно остались дела в своём дивизионе. Поэтому замахиваться на пояс Махачева пока рановато. Ислам пока попытается собрать побольше титулов. Он даже заявил, что готов подняться в средний вес. А затем, если Илия дождётся своего шанса, лига наградит лучшего бойца в полулёгком весе такой возможностью.