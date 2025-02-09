Никакого праздника. Слава Клаус закатил яркий бой, но снова проиграл в UFC

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) проходит огненный турнир – UFC 312. Интересен он и для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в предварительном карде был запланирован поединок Вячеслава Борщёва. Один из самых ярких наших соотечественников в лучшей лиге на планете безупречностью не отличается. Но его бои всегда получаются захватывающими и интригующими. Новым соперником стал крепкий австралиец Том Нолан. Положение Борщёва – не самое крепкое, поэтому ему было очень важно одержать итоговую победу.

Слава Клаус имел профессиональный рекорд 8-4-1. Да и в UFC всё складывалось не особенно ровно. На три победы пришлось три поражения, а ещё один поединок завершился ничейным исходом. Но всё-таки увольнения пока не намечалось, поскольку каждый бой россиянина превращался в огненное зрелище. Но теперь испытание действительно должно было показать состоятельность Борщёва. Нолан шёл с рекордом 10-1-1, а единственное поражение потерпел уже в UFC. Австралиец горел желанием продлить победную серию из двух поединков.

С первых же секунд оппоненты бросились осыпать друг друга ударами. Активно пошёл вперёд Вячеслав, не стал отказываться от своего стиля. Но Нолан быстро решил взять инициативу в свои руки. И даже попытался бороться с россиянином. Том быстро забрался за спину, начал контролировать ситуацию. А Борщёв стал в очередной раз демонстрировать характер. «Выживать» пришлось долго. В одном из моментов, как показалось, Слава Клаус даже попал на «треугольник». Но перетерпел и это. А затем парни вернулись в стойку. Несколько точных попаданий сделали положение Вячеслава лучше. Но и пропускать россиянин не перестал. Показалось, что убедительнее и точнее работал именно соперник.

Во второй пятиминутке Борщёв стал выбрасывать ощутимые лоу-кики. Но в каждую секунду могла прийти опасность от технически подкованного оппонента. Чувствовалось, что постепенно инициатива всё-таки переходит в руки Славы Клауса. В стойке он смотрелся достойно. И Нолан вновь решил прибегнуть к борьбе, оформил важнейший тейкдаун. А затем начал доминировать на канвасе, в партере выглядел превосходно. Россиянин всё-таки поднялся с канваса, начал работать сериями. Оставалось лишь надеяться, что судьи оценят это по достоинству.

Со старта третьего раунда Слава Клаус начал давить. Он понимал, что в такой ситуации важно найти досрочку. А Нолан решил пойти в борьбу в очередной раз. Но попытка тейкдауна провалилась, Том оказался на канвасе. Это стало шансом Вячеслава, который стал наносить удар за ударом. А затем раунд сбило то, что Борщёв пропустил удар в пах. Он был вынужден взять небольшую паузу, а это сказалось на темпе. А затем уже россиянин попробовал поработать в партере. И там смотрелся очень неплохо, оппонента напряг. А на последней минуте Слава Клаус начал буквально разбивать соперника. И всё-таки Нолан вытерпел.

Поединок довольно справедливо добрался до судейского решения. А там единогласный вердикт был на стороне Нолана. К сожалению, Слава Клаус включился слишком поздно, чтобы убедить судей в своей победе.