Реванша не получилось. Дю Плесси избил Стрикленда и сохранил пояс UFC

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) прошёл яркий турнир – UFC 312. Главным событием вечера стал титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканец победил раздельным решением судей, завоевав титул. А теперь американец горел желанием поквитаться с обидчиком. Была у этого поединка и ещё одна интрига. Видимо, определился следующий соперник Хамзата Чимаева, которого Дана Уайт назвал главным претендентом.

Дрикус подходил к важнейшему поединку с рекордом 22-2. Но поражения случились ещё до попадания в UFC. А в лучшей лиге на планете дю Плесси выдал восемь побед подряд. Чемпионский титул южноафриканец завоевал на турнире UFC 297. А затем успел защитить свой пояс, финишировав Исраэля Адесанью. Довольно часто высказывается мнение о том, что дю Плесси дерётся неправильно, в его стиле есть много минусов. Однако Дрикус продолжает ставить оппонентов в тупик.

Стрикленд – один из самых ярких трэш-токеров в UFC. Его профессиональный рекорд был далеко не безупречен – 29-6. Но при этом американец продолжает оставаться безусловным топом своего дивизиона. Вот и теперь Шон довольно быстро получил возможность реванша. После предыдущего боя с дю Плесси он успел провести всего один бой. Раздельным решением получилось одолеть Пауло Косту. Стрикленд является одним из любимчиков организации, поскольку устраивает шоу и в октагоне, и за его пределами. Поэтому и теперь от Шона ждали яркого зрелища.

Начал Стрикленд активно, с ходу занял территорию. Однако дю Плесси очень опасно отвечал, делал это в самый неожиданный момент. Осторожность не удивляла, слишком уж высока была цена каждой ошибки в титульном поединке. Назвать первый раунд событийным можно было только при огромном желании. Во второй пятиминутке рисунок не особенно изменился. Шон продолжил работать с дистанции, набрасывать удар за ударом. И чемпион начал осознавать, что всё это может обернуться для него крахом. Южноафриканец стал больше рисковать, бросился вперёд. Стрикленд ответил на это целой серией. И всё-таки в концовке раунда активнее смотрелся дю Плесси. Окончательно освоился он в октагоне.

Дрикус дю Плесси Фото: Jeff Bottari/Getty Images

К третьему раунду стало заметно, что Шон довольно пассивен. На его фоне дю Плесси смотрелся намного интереснее. Кроме того, бросилось в глаза и отсутствие попыток перебраться в партер. А ведь Дрикус не раз демонстрировал, что очень хорош в этом компоненте. И всё-таки под занавес третьего отрезка это случилось. Как только Стрикленд выбросил несколько точных ударов, южноафриканец моментально оформил тейкдаун.

На старте четвёртого раунда ситуация стала сложнее для американца. Дрикус точным ударом, видимо, сломал оппоненту нос. Шона стало буквально заливать кровью. Дю Плесси бросился добивать, но несколько раз мощно пропустил сам. При этом южноафриканец всё-таки действовал практически идеально. Он раз за разом попадал именно в нос. В пятом раунде Стрикленду ничего не оставалось – ему пришлось идти вперёд и пытаться попытать удачу в разменах. Однако всё это выглядело довольно странно. Болельщики даже стали осуждающе гудеть, чтобы продемонстрировать своё отношение к происходящему. В итоге концовка поединка прошла довольно спокойно.

И второй поединок между Стриклендом и дю Плесси добрался до судейского решения. Только теперь всё было единогласно. Дрикус уверенно защитил свой пояс и двигается дальше. Видимо, к поединку с Чимаевым.