Дю Плесси прогрессирует и удивляет. С таким чемпионом Чимаеву будет тяжело

В ночь на 9 февраля в Сиднее прошёл турнир UFC 312, главным событием которого стал титульный поединок в средней весовой категории между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом. И особенно внимательно за этим боем следил Хамзат Чимаев, которого уже неоднократно называли следующим претендентом на пояс.

Дю Плесси победил Стрикленда, снял все вопросы относительно их противостояния и оформил уже вторую защиту титула. Над южноафриканцем посмеиваются из-за корявого стиля и странной ударки, но это всё ещё остаётся эффективным подходом. И самое любопытное то, что даже в рамках своего сумасшедшего и хаотичного движения в октагоне Дрикус умудряется прогрессировать и удивлять тем, как он умело подбирает ключи к соперникам.

С тем же Стриклендом было два боя. В первом Шон переигрывал дю Плесси на джебе, разбил ему лицо и в целом, по мнению многих, выиграл тот поединок, хоть судьи и приняли сторону бойца из ЮАР. В том поединке Дрикус немало боролся и забрасывал хаотичные размахайки с опущенной головой. В реванше дю Плесси почти не понадобились такие атаки, он практически не боролся и всё равно перестрелял Шона, забросав его множеством разных киков по этажам и добавив креативные атаки: бэкфист, локоть с разворота. При этом Дрикус уже не шёл вперёд так агрессивно, чтобы не ловить джебы. В итоге удалось поймать Стрикленда и сломать ему нос, а дальше – просто довести дело до лёгкой победы.

Такой прогресс Дрикуса при том, что он всё ещё остаётся довольно странным и в чём-то несуразным бойцом, очень впечатляет и удивляет. Во всех последних поединках дю Плесси дерётся по-разному, и это работает. Крис Кёртис очень красочно описал стиль Дрикуса: «Драться с Дрикусом — то же самое, что драться с пьяной обезьяной, которую заперли в телефонной будке. Ты стоишь и не понимаешь, что вообще происходит. И это шокирует и удивляет, потому что невозможно понять, кто вообще будет так драться, что он вообще делает. Этот парень делает безумные вещи, пытаясь забрать победу».

Дрикус дю Плесси Фото: Paul Kane/Getty Images

Ещё одно хорошее описание стиля дю Плесси от Роберта Уиттакера: «На него действительно неловко смотреть, но он делает своё дело, и у него всё получается. Дрикус набрасывается на тебя, нанося удары, словно ты что-то у него украл. Я не уверен, как его ещё можно описать, но с таким стилем он отлично вписался бы в драку в любом пабе Сиднея».

А ещё у Дрикуса едва ли не уникальная способность драться сквозь усталость. Кажется, что он начинает тяжело дышать уже по ходу второго раунда, но всё равно идёт вперёд, давит и не останавливается. С таким очень тяжело справиться. И с Адесаньей, и в обоих боях со Стриклендом он просаживался по кардио, но вообще не уступал им: забрал у Шона финальные раунды в обоих боях, финишировал Иззи.

Если следующий претендент на пояс — это Чимаев, то что Хамзат будет придумывать под Дрикуса? Да, станет бороться. Но, во-первых, тяжеловато бороться с тем, кто постоянно идёт вперёд и не даёт пространства. А во-вторых, что будет, если дю Плесси переживёт стартовый натиск и Хамзат устанет? Мы уже видели, что чемпион может проводить раунды на фоне усталости, а как будут обстоять дела у Чимаева, который ещё не бился в пятираундовых боях?

Плюс ко всему дю Плесси тяжело прочитать в стойке, и это большая проблема для соперников. Биться с таким чемпионом Чимаеву будет очень сложно, но так даже интереснее. Дрикус дю Плесси, возможно, самый нестандартный чемпион UFC, и пока никто эту головоломку не взломал. Да, Борз, вероятно, будет серьёзным фаворитом в бою с южноафриканцем, однако может ли кто-то с полной уверенностью сказать, что Хамзат точно справится с этим сочетанием хаоса, корявости и напора? Как минимум Дрикус заслужил не только смешки по поводу стиля, но и справедливую похвалу за умение адаптироваться к соперникам и прогресс от боя к бою. Это не делает его великим или непроходимым, однако Чимаеву и другим претендентам точно будет тяжело с дю Плесси.