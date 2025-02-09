Последний танец свернул не туда. Старый Чисора пытается влезть между Усиком и Дюбуа

Вчера, 8 февраля, в Манчестере (Великобритания) прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок топовых тяжеловесов Дерека Чисоры и Отто Валлина. Незадолго до поединка статус этой встречи был повышен почти до претендентского — боксёры соперничали за вторую строчку в рейтинге IBF.

Это было довольно странное решение с учётом того, что Чисора заявлял, что это его последний поединок перед уходом из профессионального бокса. И турнир даже получил соответствующее название — Последний танец. В итоге началось всё с того, что Чисора чуть не упал, когда поднимался на ринг, а закончилось полной беспомощностью Валлина на ринге против 41-летнего ветерана. Пока Отто разгонялся, Дерек спокойно забирал раунды. В бою мог наступить переломный момент, когда у Чисоры открылось рассечение, но даже так британец на опыте разобрал соперника и оформил ему два нокдауна. В итоге — победа Дерека единогласным решением судей.

Дерек Чисора Фото: Richard Pelham/Getty Images

Столь уверенная победа над человеком, который совсем недавно побеждал экс-чемпиона мира Мурата Гассиева и бился с Энтони Джошуа, напомнила Чисоре об известной поговорке: «Аппетит приходит во время еды». Вместо красивого прощания и ухода с почестями Дерек решил уточнить у болельщиков, с кем бы они хотели увидеть его следующий поединок, и предложил варианты — Даниэль Дюбуа, Александр Усик и Энтони Джошуа.

Потенциальная встреча с Дюбуа болельщиков не очень вдохновила, а битва с Джошуа и реванш с Усиком им показались неплохими вариантами. Чисора решил, что хочет довести общее число боёв на профессиональном ринге до 50 (сейчас у него 36-13), а промоутер Фрэнк Уоррен публично заявил, что сделает британцу тот поединок, который он попросит.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Конечно, Чисору больше всего прельщает вариант с титульником. С Усиком у Дерека получился плотный поединок, где британец проиграл совсем не разгромным решением судей. Вот только самого Усика этот реванш точно не интересует, потому что Александр до сих пор не определился с тем, станет ли он дальше боксировать. И если он продолжит карьеру, то это точно будет поединок с Даниэлем Дюбуа или Джозефом Паркером, которые через пару недель проведут поединок в Эр-Рияде. Разумеется, все ожидают реванша Усик — Дюбуа, но между чемпионами теперь пытается влезть Чисора.

Дерек в бою с Валлином отвоевал себе второе место в рейтинге IBF, а эта организация славится своим буквоедством в хорошем смысле. Если у чемпиона есть обязательный претендент, то ему придётся защищать титул, либо он будет лишён пояса. Усик и Сауль Альварес соврать не дадут. Так может сложиться, что Чисора в свой юбилейный поединок влезет между Дюбуа и Усиком и на излёте карьеры вновь попытается стать чемпионом.

Но в целом Чисоре стоит присмотреться к бою с Джошуа. Причин несколько. Во-первых, несмотря на то что у Дерека есть репутация человека, который дрался вообще со всеми более-менее известными тяжами, он не встречался с Джошуа на ринге. Во-вторых, бой с Эй Джеем — это большие деньги в любом случае. И наверняка более существенные, чем в титульнике с Дюбуа. И, в-третьих, Джошуа после сокрушительного поражения будет согласен вернуться на ринг через боксёра с именем, но при этом уже прошедшего свой пик. Получается выигрышная ситуация для всех сторон.

В любом случае победа Чисоры подарила тяжёлому весу любопытный сценарий развития событий. За развязкой этого небольшого клуба мы, конечно, понаблюдаем и будем надеяться, что Дереку дадут достойный бой для красивого ухода на пенсию.