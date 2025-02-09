Джейк Пол и Логан Пол. Как братья покоряют единоборства разными путями

Ещё несколько лет назад мир смешанных единоборств не знал о существовании блогеров Джейка и Логана Полов. Однако сегодня братья не просто ворвались в индустрию, а заняли в ней такое место, что ради боя с одним из них с глубокой пенсии вернулся Майк Тайсон, а Канело готов отказаться от поединка с Теренсом Кроуфордом, а с другим боксировал Флойд Мейвезер и хочет провести поединок Конор Макгрегор.

Братья Пол стали популярными задолго до спортивной карьеры. Оба снимали ролики для ныне не существующей соцсети Vine, а после переместились на YouTube, где продолжили вести блог. И у Джейка, и у Логана есть платиновая кнопка, которая выдаётся блогерам с аудиторией более 10 млн подписчиков (у Логана 23,6 млн подписчиков, у Джейка — 20,8 млн), впечатляет, согласитесь?

Логан Пол Фото: WWE via Getty Images

В единоборствах первым оказался старший из братьев — Логан. Изначально это были боксёрские поединки с такими же блогерами, однако в 2020 году Пол вышел на какой-то запредельный уровень и провёл бой с Флойдом Мейвезером. Флойд известен своей жаждой лёгких денег и часто принимал участие в таких авантюрах, поэтому и согласился на поединок, который продал более миллиона платных трансляций. Сам бой получился крайне скучным, с огромным количеством клинча, Логан и Флойд были освистаны, а победителя так и не объявили, хотя по статистике Мейвезер, сильно уступавший в габаритах, перебил блогера.

С тех пор Логан оставил бокс и перешёл на сторону реслинга, который ему подходит гораздо больше. С 2021 года Пол стал появляться на различных шоу WWE, а в 2022 году подписал многолетний контракт с промоушеном. Логан настолько увлёкся реслингом, что даже собственную гендер-пати устроил в тематике WWE: два бойца в розовых и голубых штанах проводили поединок.

А вот Джейк, насмотревшись на поединки брата, решил посвятить себя боксу. Опять же, начинал он с боёв с такими же любителями, однако затем нашёл свою нишу и стал боксировать с бывшими звёздами смешанных единоборств. Выбирал Джейк соперников с именем, чтобы казалось, что блогер побеждает действительно серьёзную оппозицию. Среди «жертв» Пола были экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, бывшие чемпионы UFC Андерсон Силва и Тайрон Вудли, причём Вудли попал под раздачу дважды. Но здесь стоит сказать и про то, что Джейк действовал очень грамотно и хитро: все его соперники, во-первых, были старше, во-вторых, уступали в габаритах, в-третьих, были не особо мотивированы в спортивном плане, а выходили в основном за чеком.

Майк Тайсон — Джейк Пол Фото: Al Bello/Getty Images

Тем не менее победы есть победы, Джейк настолько впечатлился своими успехами, что стал грезить о чемпионском поясе и золоте Олимпиады. Правда, первый же серьёзный соперник в карьере Пола – Томми Фьюри – нанёс блогеру первое поражение, и Джейк вернулся к проверенной схеме – бои с возрастными, но именитыми соперниками. Пол победил Нейта Диаза, Майка Перри, а в последнем поединке одолел почти 60-летнего Майка Тайсона. За этот бой блогеру прилетало много критики, но тем не менее за поединком следил весь боксёрский мир. Да что там боксёрский: в прямом эфире поединок посмотрели 108 млн человек – такую цифру назвал Netflix, который транслировал бой, и поединок стал самым популярным спортивным событием в истории.

Сейчас братья Пол не просто успешные блогеры, но и одни из самых популярных представителей мира единоборств, хотя и являются по сути любителями. Недавно Логан анонсировал свой поединок с Конором Макгрегором, хотя, по всей видимости, бой всё же не состоится. А вот Джейка, похоже, ожидает самое серьёзное испытание в карьере – бой с Саулем Альваресом, и вряд ли Канело будет играть в поддавки. Ради этого мексиканец даже отказался от потенциального боя с Теренсом Кроуфордом.

«Переговоры о поединке с Полом, вероятно, похоронили бой Сауля против Теренса Кроуфорда, но я не виню в этом Канело, потому что Джейк – более выгодный соперник. В этом поединке сойдутся две большие звезды. В бою против Кроуфорда было бы два великих боксёра, но только одна большая звезда. Теренс Кроуфорд должен быть большой звездой, однако на самом деле это не так, хотя он невероятный боец. Насколько я знаю, договорённость о бое уже достигнута», – сказал промоутер Эдди Хирн в интервью The Ring.

Всего за несколько лет братья Пол полностью перевернули индустрию бокса. В очередь на бой с блогерами выстраиваются именитые спортсмены, и, как бы вы ни относились к Джейку и Логану, стоит признать, что они достигли невероятного успеха в мире единоборств, будучи при этом простыми парнями с YouTube.