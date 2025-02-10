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Сауль Канело Альварес — Уильям Скалл, 3 мая 2025, дата боя, кто следующий соперник Канело, бой Канело с Теренсом Кроуфордом

Бой в пользу Кроуфорда. У Канело снова очень скучный соперник
Яхья Гасанов
Сауль «Канело» Альварес
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Все ждут от мексиканца совсем других поединков.

Совсем недавно Турки Аль аш-Шейх, подмявший под себя мир профессионального бокса, громко анонсировал, что звёздный мексиканец Сауль Альварес стал частью Riyadh Season и проведёт в рамках этого соглашения четыре поединка, три из которых пройдут в Саудовской Аравии.

Мы уже привыкли, что шейхи способны устроить бой практически любого уровня, и в случае с Канело ожидания тоже были высокими. За последние годы только ленивый не критиковал мексиканца за сомнительную оппозицию, и хотелось бы видеть сильных боксёров напротив мирового топа. Изначально инсайдер Майк Коппинджер сообщал, что в мае соперником Альвареса станет либо Джермалл Чарло, либо Бруно Сурасе — небитый француз и автор одного из самых ярких апсетов прошлого года (нокаутировал Хайме Мунгию, будучи заведомо андердогом).

Подробности о контракте Канело с саудовцами:
Боя с блогером можно не ждать. Канело стал частью Riyadh Season
Боя с блогером можно не ждать. Канело стал частью Riyadh Season

Тоже не суперварианты, конечно, но в итоге у Канело будет совсем другой соперник — Уильям Скалл. На бумаге это непобеждённый кубинец и чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе. Сам Уильям считал себя единственным соперником для Альвареса: «Готовлюсь драться с Канело в мае. Ведь только мы двое являемся чемпионами в этом весе. А это значит, что для Канело не существует никаких других оппонентов, кроме Уильяма Скалла. Понятно, что этот бой в разы интереснее двух других вариантов (с Чарло и Сурасе. — Прим. «Чемпионата»). И дело не только в поясе. А ещё и в том, что я действующий чемпион мира».

Но есть забавная деталь — этот бой мог состояться ещё осенью 2024 года, и тогда Канело отказался биться с Уильямом даже под угрозой лишения пояса. В итоге IBF действительно лишила мексиканца титула и сделала его вакантным. Скалл встретился с россиянином Владимиром Шишкиным и завоевал пояс, хотя победа была, мягко говоря, спорной.

Уильям Скалл

Уильям Скалл

Фото: Torsten Helmke/Imago/ТАСС

«Они сказали: «Ты должен драться с ним». Но кто такой Уильям Скалл? Я никогда не слышал о нём до того момента, пока они не назвали мне его имя. Я спросил их: «Кто это?» Они ответили: «Это твой обязательный претендент». Я и правда никогда не слышал это имя. И не собираюсь делать то, что мне говорят. Буду делать то, что хочу. Я заработал право делать то, что хочу. Могу себе позволить делать то, что хочу. Я заслужил это право своими достижениями», — в августе прошлого года Канело вот так красочно отреагировал на возможной бой со Скаллом.

Теперь, судя по всему, времена поменялись, и Сауль знает, кто такой Уильям Скалл. Более того, даже готов с ним биться. Несмотря на то что это, откровенно говоря, скучный и при этом неудобный соперник. Безусловно, с рациональной точки зрения бой даже правильный — Канело идёт за званием абсолютного чемпиона мира и планирует вновь объединить все пояса у себя. Это выгодно и ему, и Турки Аль аш-Шейху. Но, пожалуй, главный бенефициар тут Теренс Кроуфорд, который будет (должен) биться с Альваресом в сентябре.

Как меняют бокс с помощью Саудовской Аравии:
Гениальные промо и регулярные супербои. Саудовцы уже изменили бокс
Гениальные промо и регулярные супербои. Саудовцы уже изменили бокс

Для непобеждённого американца бой с Канело и так золотая жила за счёт имени оппонента и участия Саудовской Аравии в организации поединка. С учётом того, как часто Турки Аль аш-Шейх упоминал желание Кроуфорда биться с Альваресом, можно решить, что Канело вообще подписали в Riyadh Season ради Теренса. А тут замаячили перспективы не просто покорить ещё одну весовую категорию, но и побороться в ней за абсолютное чемпионство. В эпоху четырёх поясов никому не удавалось стать абсолютом в трёх дивизионах.

И, конечно, Кроуфорд уже отреагировал на анонс боя Канело — Скалл: «Канело, удачи в следующем поединке. С нетерпением жду возможности стать трёхкратным абсолютным чемпионом мира».

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Фото: Getty Images

Впрочем, бой Канело — Кроуфорд маячит ближе к концу года, а пока фиксируем, что у Альвареса контракт и деньги — новые, а по оппозиции вопросы всё ещё есть. Будем лишь надеяться, что потом вместо Кроуфорда соперником Сауля станет не Сурасе, и сейчас мексиканец просто разгоняется.

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