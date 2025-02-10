«Стало тревожно, когда увидел Кадырова в ринге». Интервью со спарринг-партнёром Бивола

Осталось уже меньше двух недель до главного боксёрского реванша года: 22 февраля Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол снова сойдутся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В преддверии великого боя мы поговорили с Дилмуродом Сатыбалдиевым — кыргызстанским профессиональным боксёром с рекордом 14-5, который выступал в роли одного из спарринг-партнёров Бивола перед первым поединком.

— Как вам удалось попасть в тренировочный лагерь Дмитрия Бивола?

— Это удивительная история. Я всегда стараюсь верить во Всевышнего, а в этот раз всё сложилось именно по его воле. И я стал уповать ещё больше на Всевышнего после этого.

Когда боксировал с Умаром Саламовым, знал, что это был для меня последний бой в карьере. Мы все знаем результат. После боя я вернулся домой, собрал вещи и решил, что на этом всё — пора завязывать. Затем я решил поехать на родину, в Киргизию, посмотреть, чем там можно заняться. Я провёл там месяц, после чего мне стало скучно, и я решил сходить в один из залов.

И в этом зале меня узнал тренер, поинтересовался какими я там судьбами, и я ему всё рассказал как есть — о том, что нет никакой финансовой поддержки, что неудачно прошёл последний бой и так далее. Он предложил познакомить меня с «одним человеком», который при моём желании смог бы мне помочь продолжить карьеру. И в итоге меня познакомили с человеком, который хорошо знаком с Геннадием Юрьевичем Машьяновым (тренером Дмитрия Бивола. — Прим. «Чемпионата»). Мы пообщались, и я сразу на берегу определил: если я вам интересен только как спарринг-партнёр, то это неинтересно, а если вы хотите просмотреть меня в деле, то я не против, плюс спарринги с таким чемпионом — тоже полезное и нужное для меня.

Я всё взвесил и получил одни плюсы, после чего собрался и поехал на сборы на озере Иссык-Куль, где готовилась команда Бивола. Мы потренировались три недели, и меня позвали вместе с их командой полететь на заключительный этап подготовки в Анталью, а затем и на сам бой в Саудовскую Аравию.

Геннадий Машьянов Фото: РИА Новости

— Расскажите о своих впечатлениях от работы в лагере Бивола.

— Это был новый опыт, новые знакомства, новые взгляды на бокс, новое отношение к своему делу и новый профессиональный подход. Суждение «кто пашет — у того есть результат» — неправильное, потому что нужно пахать правильно, чтобы получить результат. Это всё я увидел и прочувствовал. Что я мог принять от Димы — я принял, но в целом школа Геннадия Юрьевича Машьянова лично мне стилистически не подходит, конечно.

В целом мне довелось побоксировать с Дмитрием около 60 раундов за всё время — это был колоссальный опыт. И, кстати говоря, по поводу удара Бивола — бьёт он будь здоров, уж поверьте мне, его удары были очень ощутимыми. Боксируя на равных с такими чемпионами, конечно, понимаешь, что тоже боксёр такого уровня. Мне действительно сейчас если выиграть бой-два — я снова буду в топах дивизиона и способен конкурировать с лучшими.

— Вспоминая первый бой между Бетербиевым и Биволом. Какие были эмоции после объявления результата поединка? Согласны с судейским решением?

— Ещё за несколько минут до объявления решения мне стало тревожно, когда мы увидели в ринге Рамзана Ахматовича Кадырова рядом с Бетербиевым. На секунду меня посетили мысли, что сейчас могут не дать победу Биволу. Я замечал, что до боя саудовцы больше были расположены к Биволу, но затем уже сомневался. Я думаю, Дима выиграл тот бой. Там было, конечно, ровное противостояние в целом. Не знаю, как бой выглядел по телевидению, но мне показалось, что выиграл Дмитрий. У них был бой двух чемпионов, и там отдавать кому-то раунды из-за того, что один чемпион, а второй претендент, было невозможно. Бивол явно был лучше, но, почему ему не отдали победу, непонятно. Как бы ни работал Дмитрий вторым номером, он был более активен и точен.

— Что, по вашему мнению, следует изменить Биволу перед реваншем с Бетербиевым?

— Я здесь предпочёл бы думать даже не как боксёр, а рассуждать логически. Артуру снова есть что ставить на кон и терять — все титулы, а Биволу терять нечего. Ему рисковать не страшно, и всё, что он делал — надо просто делать в два раза больше. Я думаю, бой будет таким же, как первый, но победа на этот раз уйдёт уже Биволу — и будет мощная трилогия, которая может собраться в новом, большом карде вместе с Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом или Усиком и Дюбуа и так далее.

— Доводилось проводить время в компании Бивола за пределами тренировочного зала? Какой он в жизни?

— Вообще, в целом у них команда по-человечески хорошая и душевная. И вне спорта, и в спорте — они все приятные и здравые люди. Я рад, что мне довелось познакомиться с такими людьми. Дима всесторонне развитый и приятный человек. Никакого негатива я не видел ни у кого из коллектива.

— Кто для вас фаворит в реванше Бивол — Бетербиев? Каким, по вашему мнению, будет реванш?

— Ещё до того, как попал в команду Бивола, ставил 51 на 49 по процентам в пользу Дмитрия. Как в итоге получилось, мы уже знаем, но теперь, думаю, бой будет более открытым. Возможно, в нём будет нокаут. В какую именно пользу будет нокаут — тяжело сказать.

Бетербиев — Бивол Фото: Getty Images

— Кто может в полутяжёлом весе составить конкуренцию Бетербиеву и Биволу?

— В этом дивизионе есть Бенавидес, Моррелл, но дайте их лучше сначала мне, и я знаю, что способен составить конкуренцию. Сейчас проведу бой, и в случае победы есть возможность подраться за пояс WBC Silver, который является претендентским, и он даёт право бороться за полновесный титул. Мне хочется больших боёв, и не буду скрывать, с именитыми бойцами. Хотелось бы и заработать в ринге.

— Недавно Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры — в третий раз. Как восприняли эту новость?

— Я улыбнулся, когда узнал. Мне позвонил близкий человек и рассказал об этом, и я ему сказал, что он погуляет немного и вернётся. Какие его годы, 36 лет для супертяжёлого веса не возраст, и я думаю, он вернётся.

— У вас тоже был длительный перерыв в боксе, вы уходили на несколько лет. С чем тогда был связан перерыв?

— Перерыв в карьере был не по моей воле, никогда не испытывал желания бросить всё с концами. Не сошлись моментами с промоутером в 2017 году, и я не придал значения словам, что, если не подпишу контракт, не смогу боксировать. В итоге предложения поступали, но затем все обрывались по таинственным причинам. Зачем мне в 24 года было останавливать карьеру? Я выходил на пик формы. Поэтому хочу, чтобы все знали, что я всегда хотел и хочу большие бои и что готов к ним где и когда угодно.

— Ваш последний бой состоялся в крузервейте, до этого вы выступали и в полутяжёлом, и во втором среднем весе. В каком весе вам комфортнее и где планируете продолжить карьеру?

— Если говорить о комфорте — понятно, что в 79 кг мне лучше. Скажу так — если будет хорошее предложение в крузервейте, то готов подраться и в 91 кг. А если говорить о спортивной перспективе, то я бы делал упор строго на полутяжёлый вес. Примечательно, что мой последний бой должен был пройти в рамках полутяжёлого веса, но официально зафиксирован он в крузервейте.

— Что касается крузервейта, то там сейчас есть очень опасный нокаутёр Джей Опетайя, который владеет титулом IBF, есть чемпион WBA и WBO Хильберто Рамирес и обладатель пояса WBC Баду Джек. Как оцениваете перспективы Опетайи стать абсолютным чемпионом в этом весе?

— Когда мы проводили заключительный этап лагеря Дмитрия Бивола в Саудовской Аравии, пересекались с Джеем Опетайей в зале, и я часто наблюдал за его работой в ринге. Он даже не похож на крузера и выглядел каким-то недовеском, а бьёт довольно сильно. Но я бы и с ним провёл бой, если бы поступило предложение (смеётся). А так он действительно лидер этого веса на сегодня. Хильберто Рамирес — заезженный боец, а Опетайя — более свежий.

— Что думаете по поводу потенциального реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа? В первом бою скандальный удар действительно был ниже пояса?

— Мы обсуждали этот бой с друзьями. И я говорил, что пусть Дюбуа ещё сперва пройдёт Джозефа Паркера перед тем, как получить реванш с Усиком, потому что Паркер очень непростой парень. Мощь будет за Дюбуа, а подвижность за Паркером, и если Джозеф не прозевает какой-нибудь шальной удар, то может победить. Ставлю 55 на 45 в пользу Паркера.

Я увидел нокаут в первом бою Усика с Дюбуа, Александр должен был проиграть тот бой. Пускай все его фанаты сейчас на меня обозлятся, но я там видел настоящий нокаут. В профессиональном боксе в резинку бить можно, нельзя ниже неё наносить удары, а удар был нанесён именно в пояс.

— Вы относительно недавно сменили гражданство на киргизское. Как и Бивол. Как относитесь к тому, что многие спортсмены меняют гражданство и подвергаются критике?

— Двойное гражданство разрешено, и лично за себя скажу, что мне было несложно сделать документы как уроженцу этой страны.

Если говорить как здравый фанат бокса: если у вас есть возможность сделать документы и принять участие в той же Олимпиаде или подраться за титул чемпиона мира, то делайте документы. Ребята всю жизнь идут к достижению своей цели и мечты, нельзя это рушить какими-то непонятными ситуациями в мире. Спорт, конечно, политизированный сегодня, но нужно помнить, что у него нет национальности. А если с точки зрения того, что люди переобуваются за интерес своего кармана или из-за страха, то я таких не уважаю.