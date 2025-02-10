Хабиб считает его лучшим средневесом России. Изучаем перспективы Гасанова в UFC

В минувшие выходные в Краснодаре прошёл большой турнир АСА 183, в рамках которого состоялись два титульных поединка. В одном из них доминирующий чемпион организации в среднем весе Магомедрасул Гасанов бился с Шамилем Абдуллаевым. Кроме того, это был финальный бой Гран-при АСА.

Гасанов в итоге в довольно прагматичном стиле передавил опасного соперника (Абдуллаев тренирует главную сенсацию российских ММА 2024 года — Шамиля Мусаева), не позволив ему включиться и реализовать свои сильные стороны. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомедрасула единогласным решением судей. В итоге он забрал и все лавры победителя, и два пояса. И получил ценную похвалу от Хабиба Нурмагомедова: «Магомедрасул Гасанов — лучший средневес России. Пора в UFC».

Магомедрасул Гасанов и Хабиб Нурмагомедов Фото: Из личного архива Магомедрасула Гасанова

На самом деле, в АСА действительно очень сложно найти новый вызов для Гасанова. Вице-президент лиги Асланбек Бадаев до боя Магомедрасула с Абдуллаевым отметил, что в случае победы можно будет сказать, что чемпион полностью зачистил свой дивизион. И это правда — у Гасанова уже пять защит титула, и он очень нуждается в новых вызовах. В АСА тоже это понимают, именно поэтому идут разговоры о приглашении Александра Шлеменко для боя с Гасановым. Ветеран не против, но надо договариваться с RCC, плюс придётся ради этого слегка наступить на горло своим принципам и дать титульник дебютанту лиги.

Надолго ли задержит это Магомедрасула в лиге — другой вопрос. Ему 30 лет, он постоянно прогрессирует, не так давно присоединился к залу имени Абдулманапа Нурмагомедова и явно нацелен на большие высоты. И не стоит удивляться, если в ближайшие годы Гасанов действительно окажется в лучшем промоушене мира и проверит себя там. Тем более что и Ислам Махачев называл Магомедрасула одним из лучших бойцов планеты в среднем весе.

Как далеко он может зайти в UFC? Гасанова с его стилем можно в чём-то сравнить с Мовсаром Евлоевым. Именно с точки зрения стиля и ведения боя. Магомедрасул не идёт на лишний риск, доминирует над всеми в борьбе, прекрасно дышит и вообще не против, если его поединок затянется на все 15-25 минут. К примеру, сейчас он на серии из 16 побед (общий рекорд — 21-2), из которых 13 были добыты решениями. В большинстве случаев Гасанов просто забирал своё за счёт контроля и не давал соперникам подниматься. Это далеко не самый зрелищный боец, но побеждать он умеет и доставит проблемы абсолютно любому спортсмену из своей весовой категории.

Как говорится, стили делают бои, и найти ответ на те ключи, которые есть у Гасанова — сложно. Тем не менее всё это мы видели в лиге АСА, а в топ-15 среднего веса UFC есть немало крепких, универсальных бойцов, которые могли бы дать Магомедрасулу хороший отпор. Это очень важный, здорово сбалансированный дивизион. Условный Энтони Эрнандес тоже прекрасно дышит, спамит тейкдаунами и делает бои очень вязкими за счёт стиля. Роман Долидзе и Брендан Аллен опасны на земле за счёт грэпплинга и джиу-джитсу, они ищут сабмишен и часто находят его и в сложных ситуациях. Кайо Борральо также здорово борется и сильно подтянулся в ударке. Это бойцы с 6-го по 12-е место. И действительно хотелось бы проверить уровень Гасанова в таких поединках.

Магомедрасул Гасанов Фото: ACA MMA

А уже если Магомедрасул покажет, что спокойно справляется с такой оппозицией, то его можно сводить с топами — Дрикусом дю Плесси, Нассурдином Имавовым, Хамзатом Чимаевым. Так что пока лучшего средневеса России по версии Хабиба Нурмагомедова рано записывать в будущие чемпионы UFC, но он точно не затеряется на уровне топ-10.

К слову, в рейтинге от портала FightMatrix Гасанов — второй средневес России и 21-й номер во всём мире. Из соотечественников Магомедрасул уступает только Роману Копылову. Интересно, что это как раз один из самых удобных соперников для Гасанова в топ-15 UFC. А вот в рейтинге от Tapology Магомедрасула (69-е место) котируют ниже того же Копылова, Шары Буллета, Икрама Алискерова, Абусупьяна Магомедова, Армена Петросяна, Азамата Бекоева (Гасанов его побеждал в 2018 году), Альберта Дураева, Алиасхаба Хизриева и Анатолия Токова.

Сам Гасанов, например, уверен, что и дю Плесси с Адесаньей его ни в чём не превосходят: «Они ни в чём меня не превосходят. Допустим, Адесанья. У него ударная база, и в ударной технике он лучше меня. Но на этом – всё. Что он может ещё мне продемонстрировать, кроме этого? Что он сделает со мной после первого перевода? А я его очень легко переведу. И что он будет делать дальше? Ничего. Просто лежать. Мой прессинг, функциональная и техническая готовность, а также общий арсенал превосходят его возможности».

В последние годы российские бойцы здорово себя проявляют в среднем весе UFC. Нет сомнений, что Гасанов в случае перехода тоже поддержит эту тенденцию и хорошо покажет себя в лучшем промоушене мира.