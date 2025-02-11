Так кто всё-таки выиграл? Детальный разбор первого боя Бетербиева и Бивола

22 февраля в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят долгожданный реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира WBA Дмитрием Биволом.

Российские чемпионы провели объединительный бой в октябре 2024 года. И, как и ожидалось, противостояние получилось крайне напряжённым и упорным. Бетербиев впервые в карьере дошёл до судейского решения и сумел одержать победу: по итогам 12 раундов один из судей насчитал ничью (114-114), а вот двое других отдали предпочтение Артуру (116-112, 115-113).

Конечно, когда в таких поединках случается близкое судейское решение, то оно вызывает споры, особенно у поклонников того боксёра, который проиграл. Сам Бивол не любит говорить о судьях, однако в последнем интервью отметил, что сделал достаточно для победы. Турки Аль аш-Шейх, организовавший бой, тоже остался недоволен решением и организовал незамедлительный реванш, хотя команда Бетербиева не особо стремилась к этому варианту.

Правда ли, что Дмитрия «обокрали» в том поединке? Довольно спорный вопрос. Об «ограблении» можно говорить лишь тогда, когда один из боксёров был на голову сильнее другого, но судья поднял руку соперника. Вряд ли первый бой Дмитрия и Артура можно причислить к таким поединкам. Согласно статистике, Бивол незначительно превзошёл Бетербиева по общему количеству донесëнных ударов — 142 на 137. При этом в немаловажным компоненте — количестве силовых ударов — лучше был уже Артур: 90 на 84. Поэтому, глядя на эту статистику, вряд ли можно сказать, что Бивола «обокрали».

Судьи в поединке рассматривают каждый раунд по отдельности. И смотрят они не только на статистику ударов, но и на рисунок боя: кто больше работал первым номером, кто больше атаковал. Здесь тоже трудно говорить об «ограблении». Да, начало боя осталось за Дмитрием, который в своëм стиле много работал на ногах, не застаивался и перебивал Артура с дистанции — 14:4 и 12:6 по донесëнным ударам. И нужно сказать, что все судьи отдали эти раунды Биволу.

Дальше же Бетербиев приспособился к манере соперника, стал чаще резать углы, зажимать Дмитрия у канатов и затаскивать в размены — то, что было необходимо Артуру. Бетербиев полностью владел инициативой, постоянно шёл вперёд — и это в 39 лет против более молодого и крайне серьёзного соперника. Ещё раз: судьи учитывают не только то, кто и сколько донёс ударов, но и то, как это было сделано. При равных статистических показателях именно визуальное впечатление от раунда выходило на первый план, и здесь Бетербиев делал всё, чтобы в случае судейского решения вверх была поднята его рука.

Очень показательным является общее количество выброшенных ударов — 682 на 423 в пользу Бетербиева. Да, тут можно сказать, что Артур очень много бил по блоку и что толку от таких ударов, если Дмитрий их блокирует, нет. Однако при этом сам Бивол говорил, что у него опухла рука от постоянных блоков ударов Бетербиева. Да и статистика эта говорит нам о том, кто в поединке работал первым номером. Удивительно, но игровик и темповик Бивол, который привык перебивать своих соперников, выбросил почти на 240 ударов меньше, чем соперник.

Хорошо, общее количество выброшенных ударов — действительно не такая важная цифра в статистике, как, например, статистика донесëнных ударов, согласно которой Бивол был лучше. Но при этом, опять же, возвращаемся к тому, что судьи фиксируют счёт в каждом отдельном раунде. Если идти по такому пути и рассматривать бой чисто со статистической составляющей, то получится, что Бетербиев забрал шесть раундов, Бивол — пять, а ещё один раунд завершился вничью. Итого — 114-113 в пользу Артура.

Ну и, опять же, возвращаемся к оценке общей картины боя. Во второй половине сложилось ощущение, что Дмитрий начал «сушить» бой, особенно в важных чемпионских раундах. Возможно, Бивол и его угловые были уверены, что Дмитрий сделал достаточно для того, чтобы забрать победу судейским решением. Да, согласно карточкам, Бивол выигрывал после девятого раунда, но раздельным решением (87-84, 86-85, 85-86). И, конечно, бросать боксировать и отдавать полностью инициативу сопернику было ошибкой. Однако вы всё видели сами.

Ни у кого не будет сомнений, что в заключительных раундах лучше был Бетербиев, особенно в 11-м, который завершился со счётом 21:15 по ударам в пользу Бетербиева и 17:7 по силовым. Даже если бы заключительный отрезок, в котором преимущество по ударам Артура было незначительным (15:14), судьи отдали Дмитрию, то всё равно два других раунда, согласно статистике, ушли бы Артуру (10:9 и 21:15), а вместе с ними и победа в поединке.

«Ограблением», пожалуй, можно назвать решение одного из судей, который посчитал 116:112 в пользу Артура. Именно это решение вызывало больше всего возмущения и споров — мол, ни один из боксёров не выиграл у другого с преимуществом в четыре раунда. Даже четвёртый и пятый раунды, в которых Дмитрий был лучше в статистике, судья отдал Артуру — вероятно, из-за общего рисунка боя.

Статистика первого боя Бетербиева и Бивола Фото: «Чемпионат»

Но в остальном назвать решение судей «ограблением» вряд ли возможно. Да, бой был близким, особенно если разбирать его на раунды и микроэпизоды. Но за Артура говорит большее стремление работать первым номером, бо́льшая работоспособность. Мощь, напор, постоянный прессинг — при прочих равных эти качества сыграли за Бетербиева, который и забрал победу решением.

У Дмитрия было чуть больше четырёх месяцев, чтобы сделать работу над ошибками. Может ли Бивол победить в реванше? Безусловно. Однако всё будет зависеть от того, кто лучше подготовился к реваншу. Поэтому второй бой, особенно на фоне разговоров о возможной трилогии, выглядит крайне интригующим.

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