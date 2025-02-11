«Через пять лет буду лицом бокса». Этот Дэвис станет круче Джервонты

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке пройдёт большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в лёгкой весовой категории. Действующий чемпион мира по версии WBO непобеждённый Денис Беринчик будет защищать титул в поединке с восходящей звездой Кейшоном Дэвисом, который также не проигрывал на профессиональном ринге.

Дэвису всего 25 лет, прозвище — Бизнесмен, рекорд — 12-0, и ему выдают огромные авансы, называя будущим бокса. И практически никто из экспертов не сомневается, что Кейшон станет чемпионом мира. В выходные у американца будет реальный шанс это сделать, а значит, пришло время узнать Дэвиса чуть получше. Ведь не случайно его давно обсуждают в контексте будущих соперников нынешних чемпионов — Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

Уже в любителях Кейшон считался одним из самых талантливых боксёров своего возраста, добрался до серебряной медали Олимпиады-2020, но больших турниров на этом уровне не выиграл. Более того, Дэвис умудрился четырежды проиграть одному и тому же человеку — кубинцу Энди Крусу, в том числе на Играх. К моменту выступления на Олимпиаде за плечами американского боксёра было три профессиональных поединка, а уже потом он подписал контракт с компанией Top Rank и начал восхождение по новой карьерной лестнице.

Оппозиция Кейшона повышается с каждым боем, и этим он выгодно отличается от большинства других проспектов, которых долго ведут по джорнименам с целью набить более внушительный рекорд. У Дэвиса при всего 12 боях в профессионалах уже было два поединка с бывшими претендентами на титул и встреча с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Хосе Педрасой, которого хватило на шесть раундов.

Кейшон Дэвис Фото: Jamie Squire/Getty Images

После 11 побед Кейшон заявил об амбициозных планах: «Во-первых, я стану миллионером. Конечно, я буду чемпионом мира, многократным чемпионом мира. Также через пять лет я стану лицом бокса. И я абсолютно серьёзен. Думаю, что иду по этому пути прямо сейчас. Мой рекорд сейчас 11-0. Ещё через пять лет это может быть плюс 10-13 боёв. Я определённо стану лицом бокса. Сейчас есть Канело, Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис, Наоя Иноуэ. Все эти парни могут считаться лицом бокса».

В ноябре 2024 года Дэвис вышел на претендентский бой с аргентинцем Густаво Лемосом, который умудрился провалить взвешивание, выйдя на 3 кг за пределы своей категории, и в бою, по слухам, весил за 70 кг. Кейшона это не смутило, он не отказался от боя, хотя имел на это право, и просто деклассировал Лемоса, трижды уронив его за два раунда и вынудив рефери останавливать бой. Этой победой Кейшон громко заявил о своих амбициях и продемонстрировал, что готов биться за пояс.

Кейшон Дэвис Фото: Elsa/Getty Images

Как вообще бьётся Дэвис? Кейшона часто сравнивают с Девином Хейни и Шакуром Стивенсоном. Дэвис очень хладнокровен в ринге (напоминаем, ему всего 25), не тратит силы на лишние атаки, в целом выбрасывает не так много ударов, но работает очень грамотно. Переиграть соперников исключительно в технике и тактике Кейшон тоже может, навыков для этого хватает, а ещё он классный и думающий контрпанчер, в арсенале которого есть мощные атакующие серии. Дэвис не обладает страшным ударом, как тот же Джервонта, однако накопительный эффект от его ударов становится большой проблемой для соперников. Смотрится в ринге Кейшон в любом случае зрелищно и в том числе поэтому расширяет свою фан-базу.

Что ещё не может не радовать — грамотные рассуждения Дэвиса. Он отлично понимает, что нужно себя продвигать, но держит грань. О потенциальном поединке с Ломаченко Кейшон говорил так: «Не думаю, что его интересуют бои с молодыми звёздочками. Думаю, он хочет драться только с уже состоявшимися звёздами. С теми, кто закрепил свой звёздный статус. С теми, кто уже протоптал здесь свою тропу. А я пока что только на пути к вершине. Он хочет драться с суперзвёздами. Да, мы говорили о поединке с Ломаченко с Top Rank, но не думаю, что ему это нужно».

Про потенциальный бой с Джервонтой Дэвис тоже говорил: «Мне нужен пояс, чтобы утвердиться, и тогда я смогу пойти за всеми остальными. Так что если Джервонта хочет драться со мной, я с радостью заберу его пояс. Если нет, пойду на кого-то другого, кто хочет дать мне шанс. Не смотрю на Джервонту с мыслью: «Я должен во что бы то ни стало заполучить бой с ним». Я — это я, мне не нужно использовать его, чтобы сделать себе имя. Имя я себе сделаю в любом случае. Если Дэвис захочет драться со мной, я подпишу контракт. Но не собираюсь гоняться за Танком. Я беспокоюсь только о себе».

Разумеется, как и почти у любого боксёра, негативные моменты в карьере у Кейшона тоже есть. В октябре 2023 года Дэвис провалил тест на наркотики, и бой с Нахиром Олбрайтом был признан несостоявшимся, самого же боксёра дисквалифицировали на три месяца. А чуть ранее Кейшон столкнулся с кислотным рефлюксом, который, по признанию спортсмена, сильно ему мешал. Дэвису пришлось отказаться от фастфуда, он отправился в UFC Performance Institute, где местные специалисты посадили его на строгую диету. Кейшон признаётся, что ему не нравится здоровое питание, но ради карьеры он готов терпеть.

Что касается жизни Дэвиса за пределами ринга, то у него не совсем типичная история. Семья у него довольна богатая, однако он сам решил пойти по пути профессионального спортсмена. При этом Кейшон сполна оправдывает своё прозвище — Бизнесмен. Он скупает недвижимость, плотно изучает инвестиции и финансовую грамотность, а объясняет это тем, что не хочет спускать деньги на ветер и работать с девяти до пяти по завершении выступлений.

Кейшон Дэвис Фото: Sarah Stier/Getty Images

Пока карьера Дэвиса складывается очень грамотно и правильно, его любят болельщики, и он постоянно прогрессирует. При сохранении такого подхода Кейшон очень быстро затмит другого Дэвиса — Джервонту, который стал большой звездой, но при этом загоняет свою карьеру в тупик слабенькой оппозицией, желанием диктовать условия весогонки соперникам и простоями, что дополняется постоянными скандалами вне ринга.

Главное, чтобы Кейшон Дэвис не словил звёздную болезнь в случае завоевания чемпионского титула. Тогда бокс действительно может получить человека, который станет лицом этого вида спорта.