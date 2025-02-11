В нашем боксе бесконечный кризис тяжеловесов. «Новый Поветкин» — главная надежда России?

В ночь на 15 февраля в рамках вечера профессионального бокса в Майами пройдёт очередной поединок с участием молодого российского тяжеловеса Алексея Дронова. А его соперником станет классический джорнимен Дерек Карденас с рекордом 10-13.

В пока ещё непродолжительной карьере Дронова (4-0, две победы нокаутами), возможно, были и более сложные оппоненты, но Карденас среди них, безусловно, самый опытный. Такие соперники — важный этап для любого боксёра, которому необходимо набивать шишки. А Дронов относится как раз к таким. Ему всего 23 года, он никуда не спешит и сам признаёт, что будет набирать обороты постепенно, чтобы сделать всё грамотно.

Алексей Дронов Фото: minsport.ru

Ввиду хронических проблем российского бокса с сильными тяжеловесами в последние годы, на Дронова возлагаются большие надежды. На сегодняшний день Алексея можно назвать самым перспективным тяжем России, и на него быстро повесили звание «нового Поветкина». При этом у Дронова, безусловно, есть потенциал превзойти Александра, и тут главное – его с умом реализовать.

За плечами Дронова не так много любительских поединков, но при этом благодаря отцу он не тратил время на местечковые турниры, а выступал на достаточно серьёзных соревнованиях. И на уровне юношей Алексей сумел выиграть и Олимпийские игры, и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Плюс была победа на взрослом чемпионате России. Уже с таким бэкграундом Дронов перешёл в профессионалы.

На руку Дронову играет и то, что он выступает за океаном. Так вышло, что на него вышли после победы на чемпионате России и предложили биться в США. Дронов перебрался в Соединённые Штаты, проживает во Флориде и все профессиональные поединки проводил в Майами. Это плюс, потому что там у Алексея есть возможность биться с более серьёзной оппозицией и не превращаться в домашнего боксёра — эта проблема есть у многих россиян. К тому же немаловажно привыкнуть к большим аренам, к большому давлению, прежде чем перейти на следующий уровень.

Ещё один индикатор большого потенциала Дронова — работа с одним из топовых тренеров мира Шугаром Хиллом Стюардом, который также сотрудничает с Тайсоном Фьюри. Перед реваншем Цыганского короля с Александром Усиком Дронов был одним из спарринг-партнёров британца. Вероятно, в том числе из-за стиля — Алексей, несмотря на то что выступает в супертяжёлом весе, очень легко двигается, подключает челнок и способен переигрывать соперников в чистом боксе. База постсоветского бокса, как описывает это российский боксёр. Но, работая со Стюардом, Дронов не отрывается от корней и утверждает, что его по карьере ведут всё те же люди, что и в любителях: отец и тренеры Руслан Магомедов и Амир Сулейманов.

Алексей Дронов тренируется с тренером Тайсона Фьюри Фото: Из личного архива Дронова

Биться с топами своего веса Дронов не спешит и грамотно рассуждает: «Конечно, хочется добраться до боёв с топовыми соперниками как можно скорее, но в то же время надо отметить, что у меня ещё идёт процесс адаптации после любительского ринга, и опыта у меня маловато. В целом мы постепенно к этому идём, шаг за шагом».

Сейчас в топах супертяжёлого веса всего один россиянин — Мурат Гассиев, к которому, откровенно говоря, есть вопросы после перехода в эту весовую категорию. В то же время набирают обороты проспекты из других стран: Мозес Итаума, Джастис Хани, Джаред Андерсон. Есть молодой чемпион Даниэль Дюбуа. И есть люди, которые находятся в расцвете сил и поджимают признанных топов: Агит Кабайел, Мартин Баколе, Фабио Уордли, Лоуренс Околи, Фрэнк Санчес.

Даниэль Дюбуа Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Чтобы не затеряться в такой компании, Дронову нужно много и упорно работать. Бой с Дереком Карденасом станет лишь одним из первых шагов, и если Алексей легко справится с более опытным боксёром, то можно постепенно повышать уровень оппозиции и стараться сохранять активность.

Пока карьера Дронова развивается почти образцово — никаких резких скачков, никакого топтания на месте. Боксёр трезво оценивает себя и свои перспективы, готов учиться и прогрессировать. Всё это заставляет верить, что именно Дронов — главная надежда России в боксе. Во всяком случае, когда мы говорим о новом поколении боксёров. И у него есть все шансы стать самым успешным российским тяжеловесом за последние годы.