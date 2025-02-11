Трансляция в 200 странах, сотни миллионов зрителей. Как покажут реванш Бетербиев — Бивол

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится по-настоящему грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Чуть более четырёх месяцев назад прошёл первый бой между этими боксёрами, тогда победу решением большинства судей одержал Бетербиев и объединил пояса WBC, WBO, IBF и WBA. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Также на этом турнире пройдёт ещё ряд титульных боёв. Даниэль Дюбуа будет защищать титул IBF в супертяжёлом весе в поединке с Джозефом Паркером, а Шакур Стивенсон будет биться с Флойдом Скофилдом за пояс WBC в лёгком весе. Также в этот вечер выступят Карлос Адамес, Чжан Чжилэй, Агит Кабайел, Верджил Ортис, Джошуа Буатси и Исраил Мадримов.

Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и ESPN. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Первый поединок Бетербиева и Бивола также транслировался на федеральном ТВ ввиду большого ажиотажа вокруг турнира. За рубежом главный бой вечера между российскими боксёрами транслировал ESPN+, причём просмотр был бесплатным для подписчиков сервиса. Андеркард транслировал сервис DAZN. При этом права на показ боёв с участием Бетербиева принадлежат ESPN.

На данный момент объявлено, что цена PPV на реванш Бетербиев — Бивол составит $ 24,99 на DAZN USA и £ 19,99 – на DAZN UK. Первый бой россиян транслировался не по системе PPV, и примерные цифры просмотров не были опубликованы. Отметим, что сервис DAZN, как и ESPN, транслирует спортивные события более чем в 200 странах. Это самый крупный спортивный телевещатель, у которого более 60 млн премиум-подписчиков и 300 млн ежемесячных клиентов.

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO);

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) — Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);

Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) — Флойд Скофилд (18-0, 12 КО);

Карлос Адамес (24-1, 18 КО) — Хамза Шираз (21-0, 17 КО);

Верджил Ортис (22-0, 21 КО) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО);

Агит Кабайел (25-0, 17 КО) — Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 КО);

Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) — Каллум Смит (30-2, 22 КО);

Брэдли Ри (20-1, 10 КО) — Константино Нанга (12-0, 8 КО).

Материалы о турнире с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Известный американский тренер Тедди Атлас считает Бивола фаворитом реванша с Бетербиевым.

«Я выберу Бивола по тем же причинам, что и до этого. Все уверены, чтобы Бетербиев имеет психологическое преимущество, он очень силён ментально, в то время как Бивол техничнее. Однако Бивол также силён ментально. Этот парень силён, он собран. Думаю, что он извлёк уроки из первого боя», — приводит слова Атласа SecondsOut.

Российский специалист Виталий Сланов не исключает, что в этот раз бой закончится досрочно.

«Думаю, ничего не поменялось. Второй бой тоже будет 50 на 50. Но он сложится не так, как первый поединок. Слишком осторожным он не получится. Бетербиев искал, а Бивол слишком осторожно боксировал, пытался выиграть малыми силами. Сейчас понял, что это не проходит. Будет активнее боксировать. А Артур не тот человек, чтобы «сушить», он не умеет. Он боец. Не исключаю досрочного финиша. Причём как с одной, так и с другой стороны», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов назвал Артура Бетербиева фаворитом реванша с Биволом.

«Жду очень хорошего боя. Фаворит — Бетербиев, он же выиграл первый бой. Хотя решение там, конечно, было спорное. Мне кажется, по раундам было 6-6, можно было дать ничью. Но в концовке Бивол просто остановился, перестал работать, инициатива была на стороне Бетербиева. Этот фактор и сыграл, возможно. В этот раз Бивол может сделать всё иначе», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.