«Судьи не мои друзья или родственники». Говорим с Бетербиевым перед громким реваншем

Осталось буквально несколько дней до главного боксёрского реванша 2025 года. 22 февраля Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вновь встретятся в Эр-Рияде, чтобы выбрать абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Напомним, первый бой закончился победой Артура большинством судейских голосов — многие посчитали результат спорным. В преддверии великолепного реванша мы поговорили с Бетербиевым, который скоро будет защищать свои чемпионские пояса.

— Насколько вы были довольны своей работой в первом поединке? Если оценивать бой уже с холодной головой.

— Думаю, отработал нормально. Поставил бы себе крепкую тройку. Даже три с плюсом.

— Травма мениска влияла на подготовку к первому бою и на сам поединок?

— Мне сделали операцию, и уже через три месяца бой. Думаю, все понимают, что времени прошло немного, и травма внесла какую-то лепту. Но ничего, всё прошло нормально.

— Бивол сказал, что ваши удары прочувствовал до пяток. А вы как оцените его силу?

— Спасибо, конечно, что высоко оценил мои удары. Он тоже бьёт хорошо – как настоящий боксёр. Я думаю, в нашем весе все бьют хорошо.

— Ваш тренер говорил, что хотел бы более позднюю дату реванша, а как вам самому февраль? Какую дату вы бы выбрали, если можно было бы назвать любой месяц?

— Конечно, было бы лучше, если бы было чуть больше времени отдохнуть, расслабиться. Потом приступить к полноценному лагерю. Я всегда говорю, что мне нужно два месяца подготовки. Но я думаю, что ничего страшного. Мы укладываемся в сроки. Всё будет нормально.

— Если бы у вас был бы выбор, предпочли бы второй бой с Биволом или поединок с претендентом?

— Что публика просит – то нам боксёрам и надо делать. Реванш на данный момент намного более интереснее и актуальнее, чем бой с другим претендентом. Поэтому второй бой с Биволом лучше.

Стердаун Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола Фото: Getty Images

— Как реагировали на шумиху вокруг результата первого поединка? Почему, на ваш взгляд, многие посчитали, что Бивол не проиграл?

— Я выиграл этот бой. Мне подняли руку. Судьи не мои друзья или родственники. Разногласия в мнениях по окончании боя всегда бывают. Тем более это первый бой в моей профессиональной карьере, который закончился не досрочно, а решением судей. Они официально высказали своё мнение, поставив оценки, поэтому всё нормально.

— Будете настраиваться на финиш, чтобы окончательно снять все вопросы в этом противостоянии?

— Всю свою карьеру я всегда готовлюсь на все 12 раундов. Никогда не было такого, чтобы я готовился кого-то финишировать в определённом раунде. Я готовлюсь боксировать весь бой. Вот Мохаммед Али, например, мог предсказать, в каком раунде он закончит. Я не такой хороший боксёр, у меня нет таких способностей, поэтому готовлюсь на всю дистанцию.

— После предыдущего поединка был потерян идеальный рекорд нокаутов. Обратили ли вы на это внимание хоть как-то? Был ли разговор в команде?

— Как уже сказал, я никогда настраивался, чтобы выигрывать у кого-то досрочно. Не настраивался на все нокауты. Так получалось. Ну, было в рекорде одинаковое количество боёв и нокаутов – хорошо. Сейчас уже не так – разницы в этом нет. Главный результат – выигранный бой. И главное — показать, конечно, хороший бокс.

— Насколько тяжело вам даётся весогонка в полутяжёлый вес?

— Весогонка – всегда интересная вещь. Каждый раз даётся она по-разному. Я бы не сказал, что очень тяжело гоняю, нормально всё.

— Сейчас Саудовская Аравия в хорошем смысле оккупировала большой бокс. Как вы к этому относитесь? Насколько чувствуется разница по сравнению с тем, что было раньше?

— Я бы не сказал, что прямо «оккупировала». Но саудовцы возвращают настоящий интерес к боксу. Они делают очень большое дело как для мирового бокса, так и для боксёров, для фанатов. Красивые шоу, интересные бои, хорошие трансляции – всё делают на высоком уровне.

— Вы говорили, что после завершения карьеры хотели бы вернуться в Россию. Не изменилось ли ваше мнение?

— Да, я уже говорил, что хочу вернуться в Россию. И до сих пор не изменил своего мнения – всё так же хочу вернуться после завершения карьеры.

— Сильно ли скучаете по родине, когда идёт процесс подготовки?

— Когда мне было лет 13, первый раз выехал на сборы. И вот с того момента я постоянно где-то. У меня всю жизнь, если можно сказать, спортивный режим, поэтому привык к этому всему. Так что всё нормально, работаем дальше.