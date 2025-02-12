Только скандалистки и середняки? Что не так с женскими ММА в России

2025 год стартовал не самым удачным образом для некоторых российских бойцов UFC. Так, например, Шарабутдин Магомедов и Умар Нурмагомедов потерпели первые поражения в карьере, а Виктория Дудакова и вовсе была исключена из ростера лиги после второго поражения подряд.

Возможно, увольнения Дудаковой и не случилось бы, всё-таки два поражения — это не огромная неудачная серия, а скорее чёрная полоса, через которую многие бойцы проходили. Но Виктория попала в скандал, который обсуждали больше, чем её поединок. После боя прямо в клетке она отвесила пощёчину своему тренеру Гасанали Гасаналиеву. Всё это попало на камеру, и, конечно, Виктории пришлось многое объяснять.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжëлый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, я не ищу его. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями, подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта, спасибо всем, кто остаётся со мной в таком трудном положении», — написала спортсменка в соцсетях.

Но руководство лиги всё же приняло решение избавиться от Виктории и освободило еë от контракта. И это довольно неприятная ситуация, так как Дудакова была, пожалуй, одной из самых перспективных российских девушек-бойцов на сегодняшний день. Надо сказать, что в женской части соревнований в UFC, да и в целом в смешанных единоборствах в зарубежных лигах, у россиянок мало что получается. Пожалуй, самая известная представительница нашей страны в UFC — это Яна Сантос (ранее Куницкая). В своё время Яна, будучи чемпионкой Invicta FC, даже получила титульный бой против Крис Сайборг в дебютном поединке в UFC, но проиграла нокаутом. С тех пор Куницкая выступает в лучшей лиге мира, но добраться до титула так и не смогла: сейчас Яна занимает 10-ю позицию в рейтинге легчайшего веса.

Яна Сантос Фото: Al Powers/Zuffa LLC

Куницкая — единственная россиянка в рейтингах UFC. Помимо Яны, в промоушене есть ещё Ирина Алексеева с рекордом 1-1 в лиге и Дарья Железнякова с аналогичным рекордом в промоушене. Согласитесь, на фоне выступлений российских бойцов результаты не впечатляют? Три девушки-бойца в лучшей лиге мира, при этом у одной из них рекорд 1-3 в последних боях, а у двух других нет места в рейтинге, зато есть незакрытые поражения.

Конечно, не особо корректно сравнивать развитие мужских и женских смешанных единоборств в России. Если у мужчин ММА уже давно обрели популярность, есть множество лиг с неплохими условиями, где бойцы могут выступать, прогрессировать и попадать в UFC, то с женскими ММА дело обстоит хуже. В российских промоушенах нет женских дивизионов, более того, женские бои даже в виде каких-то одиночных случаев практически не распространены. Ирина Алексеева попала в UFC из Bellator, Дарья Железнякова — из Ares FC, Яна Куницкая из Invicta, а Виктория Дудакова получила контракт через Претендентскую серию.

Женские бои действительно не сильно популярны в России. Нет у нас пока таких традиций, бои девушек воспринимаются как нечто экзотическое, об этом неоднократно говорили представительницы ММА.

«В Америке действительно другой менталитет. Для них женщина-боец – нормальное явление, а у нас есть некая дискриминация [по отношению] к женским ММА. До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта. Здесь все вместе нормально тренируются и поддерживают друг друга», — отмечала многократная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина.

Марина Мохнаткина Фото: Cooper Neill/Getty Images

Марина, кстати, самая титулованная девушка-боец из России, но регалии в самбо не принесли ей особого успеха в ММА: сейчас она выступает в PFL, где даже добралась до финала Гран-при, но проиграла Лариссе Пачеко.

Конечно, отсутствие интереса к женским поединкам заключается не только в том, что такие бои не воспринимаются зрителями, но ещё и в том, что это направление в целом не сильно развито. Не так много девушек-бойцов в целом, они сталкиваются не только с проблемой отсутствия возможности выступать, но и с тем, что нет спарринг-партнëрш, и во многом приходится тренироваться в том числе и с мужчинами. Конечно, в таких условиях сложно говорить о каких-то перспективах российских девушек-бойцов за рубежом: конкурировать с теми, кто тренируется и выступает, например, в США, где женские бои уже давно популярны наравне с мужскими, крайне тяжело.

Ещё один любопытный момент. Многие российские бойцы попадают в смешанные единоборства из боевого самбо — любительского аналога ММА, где совмещаются ударная и борцовская техники. А вот женского боевого самбо до 2023 года не существовало как дисциплины в целом. Лишь весной 2023-го на чемпионате Европы дебютировала всего одна весовая категория у девушек в боевом самбо. С тех пор, кстати, дисциплина стала развиваться, на международной арене девушки активно выступают и на Кубке мира, и на чемпионате мира, но на чемпионате России пока этой дисциплины нет. Например, Вера Лоткова, выигравшая национальный чемпионат в спортивном самбо, на чемпионате мира выступала в боевом и взяла золото. Возможно, подобные выступления всё-таки сподвигнут организовать и на национальных чемпионатах выступления в этом виде программы, но пока всё тихо: в регламенте предстоящего чемпионата России нет раздела боевое женское самбо.

Женское самбо Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Отсутствие постоянной соревновательной практики на высоком уровне, отсутствие конкуренции, прерывистый характер проведения женских боёв в России — всё это приводит и к финансовым проблемам у спортсменок, которые вынуждены искать варианты, когда они не только выступят, но и получат хоть какой-то гонорар, на который можно хотя бы рассчитаться за тренировочный лагерь и залечить травмы.

Конечно, говорить о развитии женских ММА в таких условиях не приходится: единичные случаи, когда кому-либо удаётся добраться до UFC, бывают, но спортсменки сталкиваются с серьёзным уровнем конкуренции, с девушками-бойцами, которые уже давно тренируются и выступают на высоком уровне, которые целенаправленно заточены именно под ММА. И, конечно, ожидать от россиянок в таком случае каких-то высоких результатов не приходится. Вот и получается, что, казалось бы, перспективные россиянки с неплохим рекордом, попавшие в UFC, становятся там бойцами средней руки, и, увы, в большинстве случаев мы слышим о российских девушках-бойцах за рубежом не в разрезе каких-то спортивных успехов, а в скандальной хронике. При этом нельзя сказать, что у нас нет талантливых девушек-бойцов. Та же Марина Мохнаткина выиграла в самбо всё, что можно, но одно дело спортивное самбо, другое — смешанные единоборства, для достижения результатов в которых нужны определённые тренировочные и соревновательные условия. Которых пока в России нет.