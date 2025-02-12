Хайп стоит того? Пётр Ян выбрал реалити-шоу вместо погони за Двалишвили

В ноябре 2024 года Пётр Ян уверенно разобрался с бывшим чемпионом UFC Дейвисоном Фигейреду и впервые с 2020-го вышел на серию побед. Успех позволил россиянину вновь вернуться в полноценную титульную гонку, и он даже сразу бросил вызов Мерабу Двалишвили, предложив грузинскому бойцу реванш с поясом на кону.

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов тоже рассуждал о титульнике: «Что дальше для Петра? Будет ли бой за пояс? На самом деле, там много факторов. Многое будет зависеть от календаря UFC, от тайминга, от доступности соперников. Поэтому посмотрим. Самое главное — это то, что Пётр сделал серьёзную заявку, кинул своё имя в корзину претендентов. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Пётр всё сделал, что от него требовалось. Мераб тоже высказал своё желание. Посмотрим».

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Тем не менее Двалишвили в итоге дали бой с другим претендентом из России, а Ян потихоньку пропал с радаров и появлялся лишь изредка. Например, в декабре Пётр сообщил, что на данный момент ему никаких боёв не предлагалось. А потом стало известно, что его действительно сведут с Двалишвили, но в качестве тренеров на шоу Hype Reality. Правда, в итоге у грузинского бойца что-то не задалось, и его заменил Алджамейн Стерлинг. Но главное, что в шоу остался Ян, и это решение со стороны выглядит спорным.

После боя с Сонг Ядонгом появилась информация, что у Яна травмы и какое-то время он пропустит. После Фигейреду, напротив, речь шла о том, что хочется сохранять активность, никакие травмы не обсуждались. Вероятнее всего, если бы они были, то это уже стало бы известно. То есть на выходе мы получаем бойца, который по идее претендует на титул, но при этом простаивает. В январе Ян поднялся на вторую строчку в рейтинге легчайшего веса и опередил Умара Нурмагомедова, то есть перед ним всего два имени — Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. Вот она дорога к тому самому сезону реваншей, которые Пётр упоминает.

С учётом того, что О’Мэлли ещё осенью сообщил, что пропустит 9-10 месяцев из-за операции, Ян оставался единственным претендентом на пояс. К тому же и сам Двалишвили сейчас без травм, готов драться весной и уже неоднократно заявлял, что не против реванша с Петром: «Мои планы совпадают с планами UFC. Я хочу реванш либо с Шоном О'Мэлли, либо с Петром Яном. Думаю, UFC желает того же. Мой следующий бой состоится в апреле или июне. Я готов показать хорошее выступление».

Со стороны же Яна сейчас полное игнорирование сложившейся ситуации, потому что вместо раскрутки потенциального титульника он занят съёмками в шоу. И в команде россиянина так и отмечают — никаких поединков пока что нет: «Пётр в настоящий момент участвует в реалити-шоу. Поединков на ближайшее время не запланировано».

Однако поединков и не будет, если Ян не начнёт раскрутку реванша. Можно вспомнить Умара Нурмагомедова, развернувшего мощную медиаатаку на Двалишвили, которая в итоге вывела его в титульник. Если Пётр продолжит молчать, то UFC спокойно «заморозит» Двалишвили до возвращения О’Мэлли и даст титульный шанс именно Шону.

Безусловно, на Hype Reality отлично платят, иначе в прошлом сезоне в тренеры бы не подавались Хамзат Чимаев и Арман Царукян. Ни они, ни Ян наверняка не нуждаются в деньгах, но если их заманили в шоу, то, очевидно, там фигурируют хорошие суммы. Вопрос, стоит ли такой хайп потенциальной возможности побороться за пояс? Ян много раз говорил, что хотел бы вернуть титул, однако вместо того, чтобы требовать свой шанс, он занят съёмками.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Если же даже Петру сказали, что он точно не получит титульный бой сейчас, перед О’Мэлли, то не лучше ли использовать время себе на пользу и подраться с условным Марлоном Верой, чтобы попытаться продлить победную серию? Да, это риск, но ещё более рискованно просто исчезать с радаров и терять актуальность. В UFC всё движется так быстро, что новый претендент может взяться из ниоткуда. К тому же третья победа подряд означала бы, что Ян точно будет биться за пояс в конце этого или в начале следующего года.

Ничего плохого в съёмках в реалити-шоу нет, просто тайминг довольно спорный, и такое решение Яна не выглядит оптимальным для его карьеры.