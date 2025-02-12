Шейхам придётся потратиться. Сколько Бетербиев и Бивол получат за реванш?

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится огненный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года. Поединок завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Прошло всего лишь четыре месяца, а соперники уже готовы выйти в ринг вновь. И теперь они могут «озолотиться» ещё больше в финансовом плане. Уже по итогам первого боя Артур и Дмитрий заработали гораздо больше денег, чем за любой из предыдущих поединков. А теперь их гонорары должны быть кратно выше.

Бивол уже проводил громкие бои. Но самым прибыльным до первого столкновения с Бетербиевым был поединок с Саулем Альваресом. Россиянин расправился с Канело без особенных проблем. И за эту битву заработал $ 5 млн с учётом бонусов от продаж платных трансляций (PPV). А с Артуром Дмитрий прибавил в финансовом плане в два раза. Гарантированный гонорар Бивола составил $ 10 млн. Конечно, если бы боксёр одержал победу в первом бою, он мог бы совершить ещё один грандиозный скачок. Но и без этого предполагаемый гонорар за реванш выглядит внушительно – $ 15 млн. Таким образом, два поединка с Бетербиевым полностью превзойдут всё, что было заработано Артуром раньше.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Артур совершил ещё более серьёзный скачок. До первого поединка с Биволом БТР зарабатывал не больше $ 1,5 млн. А гонорар за тот самый легендарный бой за звание абсолютного чемпиона мира составил $ 10 млн. Видимо, минимальная отметка для Бетербиева – не меньше $ 15 млн. Более того, россиянин выходит защищать свои пояса в статусе абсолютного чемпиона мира. А значит, заслуживает более увесистых цифр в контракте. Скорее всего, Артур действительно получит больше Бивола, пусть и разница вряд ли будет колоссальной.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Кроме того, любопытный инсайд выдали с ходу в промоутерской компании Top Rank. Это случилось ещё до официального объявления реванша. Тогда промоутеры уже вели активную работу по организации этого интереснейшего боя. Поэтому они могли предполагать, насколько шейхи готовы «раскошелиться» на своих звёзд. И сначала в Top Rank назвали крайне оптимистичные цифры: «Это будет как минимум вдвое больший гонорар».

Если первоначальная информация окажется правдивой, гонорар Артура составит не меньше $ 20 млн. И его прогресс в финансовом плане выглядит колоссально. Буквально за последний год доходы за каждый отдельный бой выросли в 10 (!) раз. Конечно, до уровня Александра Усика и Тайсона Фьюри в плане заработка россияне пока не дотягиваются. Но, кажется, их бои сумели затмить противостояние супертяжеловесов. И Турки Аль аш-Шейх прекрасно это понимает. Он остался не совсем доволен первым поединком Усика и Фьюри, ещё сильнее разочаровал реванш. Поэтому теперь у россиян есть прекрасный шанс доказать Саудовской Аравии свою привлекательность для публики.

Спортсмены прошли серьёзнейший путь, чтобы выйти на нынешний уровень заработка. И нужно понимать, что, скорее всего, выше этой планки прыгнуть уже не получится. Кажется, «последнее крещендо» случится не только в спортивном, но и в финансовом плане. Однако шейхи не поскупятся на то, чтобы в прекрасном состоянии и настроении соперники подошли к одному из самых громких реваншей в истории. И переплюнули всё то, что когда-то раньше видел профессиональный бокс.