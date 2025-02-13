Бивол борется, Бетербиев работает над силой. Как наши боксёры готовятся к реваншу

В Саудовской Аравии 22 февраля состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира реванш проведут абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и экс-чемпион WBA Дмитрий Бивол.

Впервые российские чемпионы встретились в октябре прошлого года. Оба долго шли к объединительному поединку, и, наконец, Турки Аль аш-Шейху удалось убедить команды боксёров. Как и ожидалось, бой получился крайне упорным и завершился большинством судейских голосов в пользу Бетербиева, который впервые в карьере добрался до судейского решения.

Конечно, возникли споры среди фанатов и экспертов — справедлив ли вердикт? Тем не менее споры эти на результат никак не могли повлиять, и единственное, что мог сделать Турки Аль аш-Шейх в этой ситуации — устроить незамедлительный реванш. И он его устроил.

«Что публика просит – то нам боксёрам и надо делать. Реванш на данный момент намного интереснее и актуальнее, чем бой с другим претендентом. Поэтому второй бой с Биволом лучше», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

До боя остаётся уже чуть больше недели, и, конечно, оба боксёра находятся на заключительной стадии подготовки. Интересно, что и Дмитрий, и Артур хоть и не особо любят соцсети, но делились с аудиторией фрагментами своих тренировок. И нужно сказать, что Бивол в этом отношении немного удивил.

На одном из видео Дмитрий занимался… борьбой. Нет, конечно, не в привычном понимании этого слова — без ковра и бросков. Но Бивол вместе со своим тренером упражнялся в борьбе за захваты, в работе на ближней дистанции. Вероятно, это связано с тем, что Дмитрий и его команда тренируют выход из клинча, уход от канатов, к которым Артур старался прижимать Бивола в первом поединке. И толчковая работа как раз направлена на это — оттолкнуть соперника и за счёт быстрых ног уйти из невыгодного положения.

Быстрые ноги, к слову, Дмитрий тоже тренировал. Хорошее передвижение и работа на дистанции — отличительные черты стиля Бивола. Россиянин часто занимается кардио, причём разнообразным, в том числе и на велотренажëре, на котором выдаёт взрывные серии ускорений. Думается, тренировать скорость и работу ног Дмитрию нет особого смысла, так как всё уже отработано до автоматизма, но выйти к бою с идеальной функциональной подготовкой — вот это, пожалуй, та задача, над которой работали Дмитрий и его команда.

На одном из фрагментов видео с подготовкой Бивол устроил тренировку на улице, в снегопад. Это очень напомнило фильм «Рокки 4», когда герой Сильвестра Сталлоне отправился в заснеженный Красногурбинск (читай — Краснотурьинск) на подготовку к бою с Драго, занимался там кроссом по снегу и другими активностями на свежем воздухе. Символично, согласитесь?

Артур же вряд ли кого-то удивил своим вариантом подготовки к реваншу. Конечно, какие-то тактические моменты наверняка остались за кадром, проработка тех моментов, которые не получились в первом бою. А вот на камеру Бетербиев показывал свои силовые тренировки. То он швыряет песочные мячи, то работает с молотками, то лупит кувалдой покрышку — в общем, стандартный набор для Артура. В первом поединке Бетербиев впервые в карьере не сумел финишировать соперника и, кажется, намерен сделать это в реванше, чтобы снять все вопросы и разрешить споры. При этом сам Артур уверяет, что для него важна сама победа, а не нокаут.

«Я никогда настраивался, чтобы выигрывать у кого-то досрочно. Не настраивался на все нокауты. Так получалось. Ну, было в рекорде одинаковое количество боёв и нокаутов – хорошо. Сейчас уже не так – разницы в этом нет. Главный результат – выигранный бой. И главное — показать, конечно, хороший бокс», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Конечно, помимо какой-то специальной подготовки, и Артур, и Дмитрий много времени проводили перед реваншем в зале, где отрабатывали определённые моменты в спаррингах, работали на грушах, проводили бой с тенью — классический этап подготовки боксёров.

Уже 22 февраля Бивол и Бетербиев снова сойдутся в ринге. Сумеют ли они друг друга чем-то удивить? Ведь с первого поединка прошло не так много времени. Или же каждый будет вновь гнуть свою линию, только с большей силой? Вопросов достаточно много, и ответы на них мы узнаем уже совсем скоро.

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