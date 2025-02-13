«Он нас обманул». От Стрикленда отвернулись все — даже тренер

«Я просто удивлен, что Канада вообще позволила мне подойти к микрофону. Но завтра мы устроим для вас войну, ребята. Мы устроим чёртову войну! Вперёд, Канада!» — сказал Стрикленд перед турниром UFC 297 в Канаде, где бился с Дрикусом дю Плесси.

«На UFC 302 будет кровавая баня. Наш бой с Пауло будет 25-минутной войной. Мы будем смотреть друг на друга в третьем и четвёртом раундах, думая: «Чёрт, у нас впереди ещё один раунд». Мысленно, как и всегда, я буду готов умереть за то, чего хочу. Мне удастся разобрать его на части», — это уже слова Стрикленда перед следующим его поединком с Пауло Костой на UFC 302.

«Дрикуса нельзя сравнивать с Исраэлем Адесаньей. Дрикус любит драться, и он дикий боец. Понимаете меня? Мы будем рубиться на максимально близкой дистанции. Независимо от того, каков будет результат, я надеюсь, что мы устроим для вас шоу, после которого оба будем покрыты кровью. Мы хотим чёртовой войны. У него чертовски крепкая голова. Я тренировался как проклятый и готов посадить его задницу, я готов к пятираундовой войне. Давайте сделаем это», — а эти заявления звучали перед недавним UFC 312.

Если вы смотрели все три этих поединка, то знаете, что никаких «войн» и «кровавых бань» там не было. Если не считать сечку Шона от столкновения головами с дю Плесси в первом бою и его же сломанный нос в реванше с южноафриканцем. Можно перефразировать — от Стрикленда никаких «войн» и «кровавых бань» не было. Не было их и в предыдущих поединках. И это вечная проблема Шона, он из весёлого персонажа, который выдаёт жёсткие и яркие панчи на пресс-конференциях, превратился в человека, который регулярно обещает одно, а показывает совершенно другое.

Тактика Стрикленда проста — странная стойка с некой вариацией «Фили шелла», блок, тип-кики и джебы, которые изредка идут в связке с оверхендом. Плюс отличное кардио. В последние 10-20 секунд опционально могут появиться призывы зарубиться. Всё, мы описали действия Стрикленда практически в любом бою. Это очень простой и в то же время очень неудобный стиль. Элитарный контрпанчер и высококлассный ударник Исраэль Адесанья так и не подстроился, показав чуть ли не худший бой в карьере. Та же проблема была у Пауло Косты. Дю Плесси в первом поединке не мог понять, как подойти, но в итоге ему помогло то, что Дрикус и сам супернестандартный парень.

Шон Стрикленд Фото: Luke Hales/Getty Images

Однако неудобная стойка ещё не гарантия побед и точно не гарантия зрелища. Тем не менее Стрикленд регулярно обещает в своих боях шоу, войну, кровь — всё то, что нравится большинству фанатов ММА. Проблема в том, что, судя по всему, все вокруг дошли до точки кипения, и после реванша с дю Плесси на Шона полилась критика со всех сторон. Даже его тренер Эрик Никсик дал понять, что готов прекратить работу с бойцом, а это уже очень и очень тревожный сигнал.

«Я согласен с критикой в адрес Шона, он дрался без огонька. Ему дали возможность побороться за пояс! Многие бойцы даже близко не подходят к чему-то подобному. В этом спорте есть люди, которые никогда не реализуют свой потенциал. Возможность подраться за титул — достаточная мотивация поднять нас с дивана. По-моему, мы не выступили. Это вина всей команды: моя, тренеров и Шона. Стрикленду нужно подумать, чего он хочет от этого спорта. Если просто зарабатывать деньги — без проблем. Но тогда пусть даст нам знать, потому что я хочу тренировать чемпионов. У меня своя мотивация. А просто выходить в октагон и не подтверждать слова делом — меня это не вдохновляет», — заявил Никсик в интервью Ариэлю Хельвани.

Причём все и всегда отмечают, что на тренировках и в спаррингах Стрикленд абсолютно другой — именно такой, каким обещает быть в своих боях. В спаррингах у Шона есть яркие рубки, он прёт вперёд с ударами, не боится пропускать, кого-то даже может нокаутировать. Но стоит начаться бою, и снова — джеб, джеб, блок, тип-кик, щит от лоу-кика, джеб.

Легендарный Деметриус Джонсон уже советует Стрикленду разучить что-то новое: «Все говорят, что я не люблю Стрикленда, но это не так. Я говорю, что вижу. Шон дерётся в одном стиле и не отступает от него. У него отличный джеб, он защищается плечом и уже четыре года держится за счёт этого в топе. Ему нельзя дальше драться так же, как и раньше. Ему нужно отдохнуть, проглотить свою гордость, убрать в сторону эго и заставить себя развиваться. Только так он станет лучше. В противном случае его обойдут молодые бойцы, которые готовы учиться новому».

Шон Стрикленд Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

А аналитик и тренер American Top Team Дин Томас раскритиковал американца и выразил сочувствие его тренеру: «Нам просто нужно признать это сейчас, Шон Стрикленд не тот, кем себя называет. Он не тот, за кого себя выдаёт. Он не тот, кто пойдёт до конца. «До смерти», — говорит он, но не идёт до конца. Я не говорю, что он не отличный боец. И не утверждаю, что он не заслуживает того места, где находится. Но он не тот, кем себя называет. Мы должны это признать. Как тренер, я сочувствую Эрику Никсику, потому что знаю, каково это, и я бы не хотел снова оказаться в такой ситуации. Знаю, что я строг к Шону, но это потому, что я чувствую себя обманутым. Чувствую, что Стрикленд всех нас обманул. Я слышу эти истории из зала про войны, которые он устроит, какой он великий, а потом он выходит на бои высокого уровня и показывает нам такое. Он нас всех обманул».

Как и отмечает Томас, проблема не в том, что бои Стрикленда зачастую несмотрибельны. В UFC достаточно бойцов в каждом весе, которые тоже бьются скучно и находятся в топе, но в данном случае есть проблема завышенных ожиданий. И завышает их сам Стрикленд, что раздражает окружающих: болельщиков, экспертов и других бойцов.

Например, Дрикус дю Плесси после боя переживал из-за свиста болельщиков: «Я очень расстроился, потому что люди платят много денег, чтобы быть здесь, и я хочу показать всё своим поклонникам. Это меня раздражало и сводило с ума. Придётся пересмотреть бой, но если он был скучным, то мне очень жаль, однако это не моя вина. Я шёл вперёд и хотел драться».

Разве кто-то будет отрицать правоту дю Плесси в этом случае? Вряд ли. Стрикленд здорово проявляет себя в трэш-токе, в первую очередь потому, что не особо задумывается и говорит всё, что думает. Но Шону точно пора закрывать тему с обещаниями войны, потому что это даже нечестно по отношению к его фанатам. В противном случае он утратит любовь оставшихся болельщиков, и те уже будут просто желать ему поражений.

Ну и стиль, конечно, лучше разнообразить. Однако это нужно только в том случае, если Стрикленд и дальше хочет биться на топ-уровне.