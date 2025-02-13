Взрывной рост ММА закончился. Дальше будет только стагнация

Смешанные единоборства переживают непростые времена. Активно развивается профессиональный бокс, приход Саудовской Аравии полностью перевернул рынок. А в MMA только начинают осваивать Восток. На этом фоне в большом количестве лиг наметился определённый ступор. Промоушены, особенно за рубежом, сталкиваются с серьёзными трудностями. В России ситуация немного более позитивная. Но есть куда расти и развиваться, поэтому путь для многих организаций только начинается. Глобально смешанные единоборства переживают кризис, с которым никак не получается справиться.

Пожалуй, лучше всего себя, что вполне ожидаемо, чувствует UFC. Организация проводит турниры практически каждую неделю. Естественно, основное внимание к себе привлекают номерные ивенты. Но и некоторые Fight Night получаются максимально огненными. Например, недавний турнир в Саудовской Аравии изобиловал боями топовых россиян. Поэтому он ожидаемо собрал приличную базу зрителей, а трибуны были буквально переполнены. Дана Уайт ведёт свой бизнес практически идеально. Поэтому лига считается лучшей на планете с огромным запасом прочности. Сложно найти ивент, который не окупился бы в плане проданных билетов и трансляций. Старая статистика говорила, что за 13 лет было заработано $ 3,9 млрд. Последние годы лишь положительно сказались на результатах. Поэтому в плане прибыли UFC впереди планеты всей.

Дана Уайт Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Большого прогресса все ждали от PFL. После поглощения Bellator организация заявила о планах стать абсолютно лучшей на планете. Но пока ситуация откровенно разочаровывает. Турниры проводятся редко, а крупные ивенты – и вовсе вещь штучная. Накануне организация поделилась расписанием Гран-при. Она анонсировала 10 крупных турниров до осени. Говоря откровенно, это далеко не та периодичность, которой хотелось бы фанатам. Кроме того, на ранних стадиях особенно громких вывесок не будет. И это, скажем прямо, снизит градус накала.

Турнир PFL Фото: Cooper Neill/Getty Images

Турниры особенного оптимизма не внушают. Устаревшая картинка, не самое высокое качество трансляций, пустые трибуны. Много заработать не получается даже с помощью PPV. Например, по информации журналиста Дэйва Мельцера, недавний ивент с участием Фрэнсиса Нганну помог реализовать всего лишь 10 тысяч платных трансляций. И это при том, что в UFC они расходятся в разы лучше, а продаются вдвое дороже. PFL – одна из самых богатых лиг на планете. Но тратит свои деньги крайне нерационально. Например, организация открыла собственное отделение в Африке. Однако после анонса прошло уже больше полугода, а о PFL Africa не слышно ровным счётом ничего. Новые рынки организация осваивать не спешит.

Фрэнсис Нганну Фото: Cooper Neill/Getty Images

Rizin стремительно теряет главных звёзд. Все бойцы, которые хоть немного засветились в Японии, рвутся в США. Особенно после того, как Кай Асакура получил титульник UFC в статусе дебютанта лиги. Кроме того, сама организация в 2025 году пока не проводит и не анонсирует ивенты. И количество, и качество событий существенно проседает. А ещё важно напомнить, что, пока существовала лига Bellator, в Ризине придумывали классные совместные активности. Но теперь даже традиционный новогодний турнир получился откровенно слабым. А ведь некогда в его рамках выступали фигуры масштаба Фёдора Емельяненко, а Хабиб Нурмагомедов с удовольствием занимал место на тренерском мостике.

У Brave – своя стагнация. Конечно, лига всегда имеет свою аудиторию и нишу. Но откровенно ленится. За семь месяцев 2025 года будет проведено всего лишь… четыре турнира под эгидой организации. И это при том, что география ивентов – довольно сомнительная. Безусловно, промоушен ищет новые рынки. Но турниры в Китае, Швейцарии, Словении и Болгарии вряд ли порадуют солд-аутами. А громких имён в лиге становится всё меньше. Стоит бойцу выстрелить в Brave, его практически сразу забирают на повышение. Однако это сильно мешает развитию самой лиги. В итоге организовать громкий бой не получается даже для суперзвезды.

Светлым пятном на этом фоне выглядит лига KSW. Организация старается проводить ивенты с высокой периодичностью. Кроме того, арены всегда забиваются до предела, даже в маленьких европейских странах собирается около 50 тысяч фанатов. Но губит организацию то, что звёздных имён – пугающе мало. Конечно, на турнирах выступают бойцы с приличной фанатской базой. Многие спортсмены совершенно точно не затерялись бы в поп-MMA. Но долго на таком продержаться не получится. И это при том, что организация тратит деньги на бойцов в неконтролируемых масштабах. Некоторые спортсмены сообщали, что получали в KSW даже больше, чем в UFC.

Турнир KSW Фото: KSW

На этом фоне ситуация в России выглядит довольно оптимистично. Самые крупные лиги (RCC, ACA) проводят топовые турниры очень часто, открывают новые отделения. Они расширяются, добавляют форматы, экспериментируют. И даже Fight Night, которая на протяжении долгого времени находится на краю пропасти, продолжает существовать. Практически каждую неделю можно найти событие, за которым стоит последить. За рубежом, если убрать за скобки UFC, пока создать такую ситуации будет практически невозможно. Взрывной рост смешанных единоборств остановился. Теперь MMA предстоит период стагнации. Нужно будет попытаться пережить крайне непростые времена.