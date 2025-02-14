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Следующий соперник Александра Усика, Даниэль Дюбуа, Деонтей Уайлдер, Джей Опетайя

«У меня ещё два боя». Чего Усик может добиться перед уходом
Яхья Гасанов
Чего Усик может добиться перед уходом
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Изучаем варианты.

В декабре 2024 года Александр Усик очень уверенно разобрался в реванше с Тайсоном Фьюри и сохранил чистый рекорд (теперь 23-0) вместе с поясами WBA, WBO и WBC в супертяжёлом весе. Сразу после боя в ринге была импровизированная дуэль взглядов с Даниэлем Дюбуа, а потом Усик просто исчез из медиапространства, оставив всех строить догадки по поводу его дальнейших планов.

Однако теперь Александр появился и слегка приоткрыл завесу тайн: «Я буду драться с тем, кто победит в поединке Джозефа Паркера и Даниэля Дюбуа, без проблем. Думаю, буду выступать ещё полтора-два года. Сам чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что у меня есть ещё два боя, к которым мне нужно подготовиться».

Как Усик победил Фьюри в реванше:
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Потенциальный поединок с обладателем пояса IBF за статус абсолютного чемпиона мира — логичный и максимально ожидаемый вариант развития событий. Тут Усик не открыл ничего нового. Конечно, с точки зрения медийности было бы интереснее видеть в этом бою Даниэля Дюбуа, с ним уже есть история — был первый бой с крайне спорным эпизодом, по которому мнения боксёрского мира разделились. Если Дюбуа победит Паркера, то у Усика есть возможность закрыть все вопросы в этом противостоянии.

При этом, конечно, глобально Усику не так важно, будет в соперниках Паркер или Дюбуа. Просто с Даниэлем бой легче раскрутить, и это более весомое имя для болельщиков. В любом случае тут есть шанс стать двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжах. В XXI веке в этом дивизионе такого никто не добивался, и не факт, что добьётся в ближайшие годы, так что Александр получает возможность лишний раз вписать своё имя в историю. Поэтому с одним из двух оставшихся боёв Усика всё предельно ясно и понятно.

Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа

Фото: Richard Pelham/Getty Images)

Что касается второго поединка, который упоминает Александр, то тут уже больше вариантов. Трилогии с Джошуа и Фьюри будут актуальны всегда, поэтому нельзя исключать, что британцы вдруг восстанут из пепла (в случае Тайсона — выйдут с пенсии) ради титульного боя. Это в любом случае большие поединки, которые принесут большие деньги. Если Усик ставит цель заработать как можно больше и потом уйти, то лучше Джошуа и Фьюри он никого не найдёт. Супертяжёлый вес переживает смену поколений, и тут надо выбирать: либо ветераны, которых ты уже побил, либо свежая кровь, где большие риски за минимальную награду. Сомнительно, что бой с условным Мартином Баколе сделает резюме Усика сильно весомее.

Зато у Усика есть возможность вернуться в первый тяжёлый вес, также переживающий кризис, но там есть Хильберто Рамирес и Джей Опетайя, которые стремятся объединить пояса, и через годик кто-то из них может стать абсолютным чемпионом. По «весу» эти имена мало чем отличаются от Баколе, но зато здесь есть более весомая награда — титулы. Допустим, последние два боя Усика будут за абсолютное чемпионство в двух весовых категориях. Что это, если не величие? Выглядит это логичнее, чем ждать разборок между Баколе, Чжилэем, Кабайелом и Околи. И будет возможность стать двукратным абсолютным чемпионом мира в двух весах.

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Самый экстравагантный вариант на последний бой Усика — спуститься в полуфантомный бриджервейт. Гонять вес почти не придётся, но и с именами там туго. Бриджервейт, или второй тяжёлый вес, открыли только в двух организациях (WBC и WBA), а чемпионят там Кевин Лерена и Муслим Гаджимагомедов. Так себе имена для наследия, но есть слухи, что Лерена может подраться с Деонтеем Уайлдером, и если Бронзовый бомбардировщик заполучит титул, то для Усика это уже более интересно. Появится возможность собрать скальпы всех трёх бывших лидеров супертяжей: Фьюри, Джошуа, Уайлдера.

В любом случае, учитывая статус, который заработал себе Усик последними боями, к нему будет повышенное внимание. Вопрос тут остаётся только в том, кого в итоге выберет Александр на финальном этапе карьеры. Неплохих вариантов, которые укрепят наследие боксёра, достаточно. Можно довести рекорд до 25-0 и с почестями уйти.

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