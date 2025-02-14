Блогер заработал больше лучшего бойца планеты. Самые разбогатевшие боксёры 2024 года

Современный профессиональный бокс переживает «золотые» времена. Приход Саудовской Аравии в джентльменский вид спорта быстро изменил правила игры. Именно там проходят самые громкие турниры, а бойцам выписываются жирные гонорары. Накануне авторитетное американское издание Sportico, специализирующееся на бизнесе в спорте, опубликовало список самых высокооплачиваемых боксёров по итогам 2024 года. С одной стороны, топ получился довольно ожидаемым. Но при этом в списке появились и крайне неожиданные имена.

Примечательно, что в топ-6 не попал ни один боксёр из России. А ведь в 2024 году Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели бой за звание абсолютного чемпиона мира. Не помогло и это. На двоих у парней было четыре поединка. У Артура в соперниках был ещё Каллум Смит, у Дмитрия – Малик Зинад. Но не самая топовая оппозиция обусловила отсутствие больших гонораров. В 2025 году ситуация может качественно измениться. В Саудовской Аравии уже готовы платить больше российским боксёрам. И многое будет зависеть от количества проведённых боёв.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

На шестой позиции расположился японец Наоя Иноуэ, которого считают лучшим боксёром на планете. Он заработал за 2024 год $ 42 млн. Складывается ощущение, что единственной причиной таких доходов становится проведение боёв на родине. Как только Монстр начнёт полноценно сотрудничать с Саудовской Аравии, уровень его заработка стремительно взлетит. В 2024 году Наоя провёл два поединка – с Луисом Нери и Ти Джеем Дохени. Стоит отметить, что даже это позволило ему существенно превзойти показатели Бетербиева и Бивола.

Наоя Иноуэ Фото: Hiro Komae/AP/ТАСС

А вот дальше в списке появляется крайне неожиданная личность – Джейк Пол. Да, именно скандальный блогер ворвался в топ-5 самых высокооплачиваемых боксёров. В его кошельке оказалось $ 48 млн. Из них $ 38 млн блогер заработал в качестве гонораров за бои с Райаном Бурландом, Майком Перри и Майком Тайсоном, а ещё $ 10 млн принесли спонсорские сделки. Американец покорил мир профессионального бокса, появившись буквально из ниоткуда. И теперь его мечты о чемпионском поясе уже не кажутся настолько несбыточными.

Джейк Пол Фото: Sarah Stier/Getty Images

Четвёртую позицию также занял не самый ожидаемый в этом списке персонаж – Энтони Джошуа. Он провёл два поединка за 2024 год. И оба получились максимально денежными. За противостояния с Фрэнсисом Нганну (победа нокаутом во втором раунде) и Даниэлем Дюбуа (поражение нокаутом в пятом раунде) Эй Джей заработал $ 60 млн. Несмотря на кризис, британец остаётся одним из самых высокооплачиваемых боксёров на планете. Правда, последнее поражение сильно сказалось на интересе промоутеров к персоне Джошуа. Поэтому он вряд ли получит такие же «жирные» предложения в 2025 году.

Третье место в топе довольно ожидаемо занял Сауль Альварес. Конечно, Канело упрекают в проходных поединках. Но за 2024 год мексиканец успел подраться дважды – с Хайме Мунгией и Эдгаром Берлангой. Оба раза оказался сильнее единогласным решением судей. В итоге Альварес заработал $ 73 млн. Сложно даже представить, сколько в предстоящем году Альваресу подарит сотрудничество с Саудовской Аравией. Канело подписал контракт с Riyadh Season. А если получится организовать поединок с Теренсом Кроуфордом, мексиканца могут буквально засыпать деньгами.

В топ-2 никаких неожиданностей не случилось. Немного смущает, разве что, распределение мест. На второй позиции расположился Александр Усик – $ 122 млн. А первым оказался Тайсон Фьюри – $ 147 млн. Британец проиграл дважды, однако всё равно остался самым высокооплачиваемым боксёром на планете. И, видимо, окончательно реализовал свою мечту. Цыганский король признавался, что вернулся в профессиональный бокс, чтобы заработать побольше денег. И под занавес 2024 года официально заявил о завершении карьеры. Усик же получил два самых денежных поединка в карьере. И теперь вряд ли какой-то бой (даже с Алексом Перейрой) принесёт схожие финансы.

Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Складывается ощущение, что в 2025 году топ претерпит серьёзнейшие изменения. По ощущениям, две верхние строчки займут совершенно другие люди. А ещё хочется надеяться, что россияне всё-таки прорвутся в топ-5.