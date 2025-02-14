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Сколько заработали боксёры в 2024 году, гонорары бойцов, доходы боксёров, прибыль Тайсона Фьюри, Александра Усика, Джейка Пола

Блогер заработал больше лучшего бойца планеты. Самые разбогатевшие боксёры 2024 года
Сергей Сорокин
Самые разбогатевшие боксёры 2024 года
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А Цыганский король обошёл абсолютно всех.

Современный профессиональный бокс переживает «золотые» времена. Приход Саудовской Аравии в джентльменский вид спорта быстро изменил правила игры. Именно там проходят самые громкие турниры, а бойцам выписываются жирные гонорары. Накануне авторитетное американское издание Sportico, специализирующееся на бизнесе в спорте, опубликовало список самых высокооплачиваемых боксёров по итогам 2024 года. С одной стороны, топ получился довольно ожидаемым. Но при этом в списке появились и крайне неожиданные имена.

Первый бой существенно поднял гонорары россиян:
Шейхам придётся потратиться. Сколько Бетербиев и Бивол получат за реванш?
Шейхам придётся потратиться. Сколько Бетербиев и Бивол получат за реванш?

Примечательно, что в топ-6 не попал ни один боксёр из России. А ведь в 2024 году Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели бой за звание абсолютного чемпиона мира. Не помогло и это. На двоих у парней было четыре поединка. У Артура в соперниках был ещё Каллум Смит, у Дмитрия – Малик Зинад. Но не самая топовая оппозиция обусловила отсутствие больших гонораров. В 2025 году ситуация может качественно измениться. В Саудовской Аравии уже готовы платить больше российским боксёрам. И многое будет зависеть от количества проведённых боёв.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев

Фото: Richard Pelham/Getty Images

На шестой позиции расположился японец Наоя Иноуэ, которого считают лучшим боксёром на планете. Он заработал за 2024 год $ 42 млн. Складывается ощущение, что единственной причиной таких доходов становится проведение боёв на родине. Как только Монстр начнёт полноценно сотрудничать с Саудовской Аравии, уровень его заработка стремительно взлетит. В 2024 году Наоя провёл два поединка – с Луисом Нери и Ти Джеем Дохени. Стоит отметить, что даже это позволило ему существенно превзойти показатели Бетербиева и Бивола.

Наоя Иноуэ

Наоя Иноуэ

Фото: Hiro Komae/AP/ТАСС

А вот дальше в списке появляется крайне неожиданная личность – Джейк Пол. Да, именно скандальный блогер ворвался в топ-5 самых высокооплачиваемых боксёров. В его кошельке оказалось $ 48 млн. Из них $ 38 млн блогер заработал в качестве гонораров за бои с Райаном Бурландом, Майком Перри и Майком Тайсоном, а ещё $ 10 млн принесли спонсорские сделки. Американец покорил мир профессионального бокса, появившись буквально из ниоткуда. И теперь его мечты о чемпионском поясе уже не кажутся настолько несбыточными.

Джейк Пол

Джейк Пол

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Четвёртую позицию также занял не самый ожидаемый в этом списке персонаж – Энтони Джошуа. Он провёл два поединка за 2024 год. И оба получились максимально денежными. За противостояния с Фрэнсисом Нганну (победа нокаутом во втором раунде) и Даниэлем Дюбуа (поражение нокаутом в пятом раунде) Эй Джей заработал $ 60 млн. Несмотря на кризис, британец остаётся одним из самых высокооплачиваемых боксёров на планете. Правда, последнее поражение сильно сказалось на интересе промоутеров к персоне Джошуа. Поэтому он вряд ли получит такие же «жирные» предложения в 2025 году.

На чемпионском уровне мы британца больше не увидим:
Джошуа выдал худшее выступление в карьере. Это начало заката Эй Джея
Джошуа выдал худшее выступление в карьере. Это начало заката Эй Джея

Третье место в топе довольно ожидаемо занял Сауль Альварес. Конечно, Канело упрекают в проходных поединках. Но за 2024 год мексиканец успел подраться дважды – с Хайме Мунгией и Эдгаром Берлангой. Оба раза оказался сильнее единогласным решением судей. В итоге Альварес заработал $ 73 млн. Сложно даже представить, сколько в предстоящем году Альваресу подарит сотрудничество с Саудовской Аравией. Канело подписал контракт с Riyadh Season. А если получится организовать поединок с Теренсом Кроуфордом, мексиканца могут буквально засыпать деньгами.

Всё, что нужно знать о самой громкой сделке 2025 года:
Боя с блогером можно не ждать. Канело стал частью Riyadh Season
Боя с блогером можно не ждать. Канело стал частью Riyadh Season

В топ-2 никаких неожиданностей не случилось. Немного смущает, разве что, распределение мест. На второй позиции расположился Александр Усик – $ 122 млн. А первым оказался Тайсон Фьюри – $ 147 млн. Британец проиграл дважды, однако всё равно остался самым высокооплачиваемым боксёром на планете. И, видимо, окончательно реализовал свою мечту. Цыганский король признавался, что вернулся в профессиональный бокс, чтобы заработать побольше денег. И под занавес 2024 года официально заявил о завершении карьеры. Усик же получил два самых денежных поединка в карьере. И теперь вряд ли какой-то бой (даже с Алексом Перейрой) принесёт схожие финансы.

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Складывается ощущение, что в 2025 году топ претерпит серьёзнейшие изменения. По ощущениям, две верхние строчки займут совершенно другие люди. А ещё хочется надеяться, что россияне всё-таки прорвутся в топ-5.

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