Стафилококк губит карьеры бойцов ММА. Как защититься, если ты спортсмен?

Как часто за последний год мы слышали, что тот или иной боец перенёс стафилококковую инфекцию перед боем? Чуть раньше эту болезнь неизменно связывали с Таиландом и местными залами, которые отличались антисанитарией, но теперь стафилококк появляется слишком часто. Возможно, сейчас бойцы просто стали чаще говорить об инфекции, но проблемы это не отменяет.

Давно известно, что стафилококк крайне опасен и запускать его нельзя ни в коем случае. Если не углядеть, можно словить заражение крови и поражение внутренних органов. Известна история с покойным Кевином Рэндлманом, у которого на теле буквально возникали дыры от стафилококка, а впоследствии это привело к постоянным болезням и смерти. Коулу Эсковедо повезло чуть больше, он выжил, но из-за поражения спинного мозга инфекцией боец был парализован почти три года.

Тем не менее годы идут, а случаи заболевания стафилококком по-прежнему встречаются и как будто бы даже участились. Только в 2024 году несколько топовых бойцов выходили на свои поединки на фоне перенесённой инфекции: Бенуа Сен-Дени, Александар Ракич, Александр Волков, Ислам Махачев, Белал Мухаммад, Анатолий Малыхин, Умар Нурмагомедов, Мурад Рамазанов, Иржи Прохазка, Алекс Перейра. Мощный список? А есть ещё случаи, когда боец снимался из-за стафилококка (Икрам Алискеров), и абсолютно точно это далеко не все известные случаи. Кто-то просто умолчал, а новости о болезнях менее известных бойцов просто не попадаются широким массам болельщиков. Сейчас вот к вышеуказанному списку добавился ещё и Шон Стрикленд.

Огромная проблема в том, что очень часто решения бойцов выйти на поединок с болезнью оборачиваются плохими последствиями. Бенуа Сен-Дени получил шанс жизни в бою с Дастином Порье, но выдохся за три минуты и был нокаутирован, а после получил ещё одно поражение в копилку. Александар Ракич — почти та же история, получил претендентский бой с Прохазкой и улетел в нокаут, устав за раунд. Анатолий Малыхин уступил Умару Кейну, получив первое поражение в карьере и утратив пояс. Мурад Рамазанов лишился чистого рекорда и дважды проиграл Шамилю Мусаеву. Прохазка был нокаутирован Алексом Перейрой за раунд с копейками. Шон Стрикленд вообще ничего не показал в титульном реванше с Дрикусом дю Плесси и выбесил этим даже своего тренера.

Ислам Махачев Фото: Mike Roach/Getty Images

По карьерам этих бойцов стафилококк ударил довольно сильно. Все перечисленные так или иначе потеряли шансы побороться за титул либо проиграли уже непосредственно в боях за пояс. Существенное влияние на карьеру. А те, кто не проиграл, выйдя на бой со стафилококком, в итоге всё равно проводили относительно непростые бои. Умар позволил новичку Бекзату Алмахану уронить себя, Белал Мухаммад и Александр Волков выиграли поувереннее (у Леона Эдвардса и Сергея Павловича соответственно), но проблемы тоже были. А Ислам Махачев повозился с Дастином Порье и сам признавался, что стафилококк всё же его немного помучил. Часто бойцы прибегают к лечению антибиотиками, и это сильно снижает их уровень кардио в поединке.

К слову, и Махачев, и, например, Вадим Немков отмечали, что во избежание распространения переставали тренироваться с той же интенсивностью, что и всегда. Ислам говорил об этом после победы над Порье, а Немков упоминал стафилококк за месяц до боя с Тимоти Джонсоном: «Сейчас у меня на лбу вылез стафилококк, неделю я не смогу работать в полную силу. Не дай бог, в борьбе раздеру, занесу туда какую-то инфекцию… голова будет большая очень, и инфекция может по всему телу разнестись».

С учётом того, что ММА — контактный вид спорта, для инфекции создаётся практически идеальная среда. Порезы, ссадины, потёртости на коже — всё это помогает стафилококку развиваться. Стафилококковые инфекции бывают разного типа, но все они опасны для спортсменов.

Эксперт аналитического центра университета «Синергия» и главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева рассказала, что есть несколько видов инфекции: «Существует несколько видов стафилококков, в зависимости от вида они могут вызывать различные заболевания — и достаточно тяжёлые, и такие, которые могут никак не влиять на организм. Часто это зависит от количества микробов и состояния иммунной системы человека. Золотистый стафилококк, например, является самым патогенным для человека и может вызвать различные гнойные заболевания во всех органах и тканях. Другие распространённые виды: сапрофитный стафилококк и гемолитический стафилококк, которые тоже способны вызывать у человека тяжелую инфекцию и даже сепсис. А, например, эпидермальный стафилокок является условно патогенным микроорганизмом, который присутствует в норме на коже и слизистых оболочках человека. Но при снижении иммунитета и воздействии различных провоцирующих факторов эпидермальный стафилококк может вызвать серьёзную инфекцию».

Пауло Коста Фото: Из личного архива бойца

Боец Абдулазиз Дацилаев, тренирующийся в зале Kill Cliff и являющийся одним из спарринг-партнёров Майкла Чендлера, также подчеркнул влияние стафилококка на организм бойца и отметил несколько важных деталей, таких как снижение иммунитета во время весогонок и последствия антибиотиков: «Стафилококк часто появляется, когда человек в тренировочном процессе держит диету. Падает иммунитет, организм ослабевает, и малейшее загрязнение приводит к образованию гнойных прыщиков, и дальше всё разрастается. Нужно себя оберегать, если видишь у других ребят в зале прыщи или что-то такое, лучше с ними пока не работать, пить витамины. Зал должны дезинфицировать. Стафилококк сильно влияет на организм. Слабость появляется, с дыхалкой проблемы, ты не дышишь нормально, может, один раунд только. Он опухает, болит; если вышел на ноге, то не можешь нормально ходить. И его лечить только антибиотиками, а если используешь антибиотики — всё, можно сказать, бой провален и два месяца подготовки идут ко дну».

Как бойцы должны защищаться от стафилококка и можно ли его вообще избежать? Правила гигиены в целом довольно простые и во многом зависят от того, насколько добросовестно в том или ином зале относятся к дезинфекции тренажёров, матов, общего оборудования (перчатки, щитки) и остального инвентаря, который используется всеми спортсменами. Полы после тренировок тоже необходимо мыть. С учётом того, как часто возникает стафилококк, хорошие залы должны относиться к мерам предосторожности со всей серьёзностью.

Бенуа Сен-Дени Фото: Chris Unger/Getty Images

Бойцы, соответственно, тоже всегда должны следить за личной гигиеной. Всё стандартно: мыть руки, принимать душ после тренировок, имеющиеся раны или любые другие открытые повреждения обрабатывать и закрывать стерильными повязками, избегать контактов с теми, кто заразился, не давать пользоваться личными вещами (полотенца, бритвы, бутылки с водой) другим. Меры очень простые, но порой кто-то ими пренебрегает, ввиду чего может заразиться сам и заразить других.

ММА в последние годы повсеместно распространяются, и всё больше бойцов подхватывают болезнь, из-за чего страдает их организм, а порой и карьера. Нужно чуть больше ответственного отношения от самих спортсменов и залов, в которых они занимаются, чтобы хотя бы минимизировать риски возникновения инфекций.