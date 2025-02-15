«Меня замалчивали на Западе, потому что я русский». Интервью с Олегом Тактаровым

2025 год наступил совсем недавно, но уже оказался весьма богатым на события в смешанных единоборствах, а следующие месяцы обещают стать ещё круче. Мы обсудили множество прошедших и будущих событий с настоящей легендой ММА и первым чемпионом UFC из России — Олегом Тактаровым. Боец и актёр ответил на все вопросы «Чемпионата», включая и не только спортивные.

— Вы до сих пор активно снимаетесь в американских фильмах и часто летаете в США. Америка изменилась после избрания Дональда Трампа на второй срок?

— Слушайте, я не был в Америке два года. Я прилетел только сейчас, на Новый год. Не могу, конечно, сравнивать с тем, что здесь было два года назад. До 2025 года я приезжал на одну-две недели, и мне очень не понравилось. И я уехал в Мексику. Это похоже на то, что зимой люди улетают в тёплые страны, а те, у кого денег побольше и мозгов поменьше, ездят на Бали, Мальдивы. А у кого есть желание двигаться, ездят в страны, где работу можно найти.

Я приезжал в США в 2021 и 2022 годах, мне не понравилось. Грязь была и бомжатник. Сейчас вот смотрю, и создаётся впечатление, что Трамп и в целом республиканцы готовились полгода к тому, чтобы проводить реформы. Поскольку он не успел прийти к власти, а уже начались кадровые изменения. Почище стало на улицах. Как-то резко всё начало меняться к лучшему.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Меня два года на Западе не снимали и замалчивали. Делали это из соображений, что я русский. То есть все знают, что я русский, поэтому не снимали.

Я не выражал никакой политической позиции, потому что всё это очень сложно. Когда люди вспоминают что-то о России, для них олицетворением является президент Путин. А если мы берём спорт или кино, то в данном случае возникает мой образ, возникал, по крайней мере. Сейчас меняется постепенно. И из-за этого меня, наверное, дискриминировали.

А тут вдруг я смотрю, все резко поменяли мнение. Сейчас пролоббировали фильм «Анора». И, как мне кажется, если бы он вышел пять лет назад или через пять лет, то у него не было бы шансов получить номинацию на «Оскар». Но что-то меняется, это видно сильно.

— Считаете, эти перемены идут к лучшему?

— Не знаю, будут ли идти эти изменения к лучшему, насколько сильно будут затянуты гайки. Но пожар в Пасифик Палисадес (жилой район в Лос-Анджелесе. — Прим. «Чемпионата») показал, что у демократов полное непонимание того, как руководить страной. Деньги налогоплательщиков в основном шли на откармливание мальчиков, спасение какой-то селёдки, но не по назначению. Даже воды не было. Как это так?! Руководить надо железной хваткой, а не демократическими методами.

— Недавно в США возник промоушен GFL. В его ростер вошли многие именитые ветераны: Вандерлей Силва, Тони Фергюсон, Йоэль Ромеро и прочие. Вам не предлагали контракта с этой лигой?

— Нет, я ничего не слышал о данном промоушене.

— Вы в принципе открыты для участия в поединках по боксу или по правилам ММА?

— Среди тех, кого вы перечислили, всем уже под 40 лет, кому чуть больше. А мне за 55 лет. Не думаю, что кто-то звонил Марку Коулману, Дэну Северну, Марко Руасу или Ройсу Грейси.

— Вам было бы интересно подраться с соперниками вашего возраста?

— Не совсем. Есть соперники не моего возраста, но я с ними не буду иметь больших проблем. Многие из них себя, к примеру, поизносили алкоголем. Я не вижу, чтобы у меня были проблемы в поединке с Александром Емельяненко. Если мы говорим о борьбе или партере, то не вижу, чтобы он мне оказал сопротивление. Или Сергей Харитонов. С теми, кому порядка 50 лет и кто перестал следить за своей физической формой, я не вижу проблем для себя.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Если бы какой-либо российский промоушен предложил бы бой с тем же Александром Емельяненко, согласились бы?

— Да. Если бы мне предоставили доказательства, что у него чистая кровь и я от него ничего не подцеплю, то почему бы и не подраться. Я торговаться не буду. Если мне предложат неприемлемые условия, то скажу, чтобы вернулись с этой идеей через год.

— 22 февраля состоится реванш между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Как сложится бой, с учётом того, что против Бетербиева говорит возраст?

— Конечно, Артур может сдавать. Зато таких денег он не получит ни за один другой бой. В этот раз Бетербиев может быть не таким активным. И, наоборот, Бивол будет чуть поактивнее действовать. Возможно решение в пользу Дмитрия, но я не вижу какого-то супердраматического, критического завершения, поскольку они оба знают друг друга.

Я исхожу из своего боевого опыта. К примеру, с Марко Руасом. В первом бою я его победил. И в реванше уже понимал, что выиграю, хотя могу быть в не лучшей форме. И выглядеть менее энергичным, чем он. Но у него нет шансов меня победить. Когда ты знаешь бойца, ты объективно оцениваешь его, там не может быть сюрпризов, особенно если ты физически подготовлен.

— Помимо бокса, наши соотечественники успешно выступают в ММА. Махачев победил, но снова не встретился с Царукяном.

— Не думаю, что Царукян в ближайшие два года получит второй титульный шанс. Арману нужно доказать, что на него можно надеяться, что он не подведёт. Ты сначала принимаешь титульный бой, а потом не выходишь на него. Можно найти миллион причин. В моё время ребята все выходили — больные и хромые. А там дальше – как поединок сложится. Если сказал, значит, нужно сделать. А причин для снятия можно найти миллион.

— Считаете, что Махачев поднимется в средний вес и будет драться за второй титул?

— Не знаю, что там будет. В среднем весе много ребят, с которыми ему будет тяжело. Надо ещё поработать над физической формой. Может, ему это всё по силам, когда Ислам начнёт меньше гонять веса. В среднем весе есть ребята, откровенно говоря, слабые, которых он пройдёт. Но есть тройка очень сильных парней, не вижу, чтобы они уступали Махачеву по навыкам.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— А кого вы имеете в виду?

— Не могу вспомнить. Но там есть такие сильные парни.

— Если предположить, что Махачев перейдёт в средний вес, то какие его перспективы на завоевание титула в бою с Дрикусом дю Плесси?

— Дю Плесси не создаст Махачеву больших проблем. В нём нет ничего особенного, за счёт чего он мог бы оказать ему сопротивление.

— А лично вы какой возможный бой с участием Махачева хотели бы увидеть?

— Там Илия Топурия много чего говорит. Было бы интересно посмотреть на их противостояние.

Илия Топурия Фото: Getty Images

— Прямо сейчас Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе. Можно говорить о том, что его следует включить в топ-5 величайших бойцов ММА в истории?

— Пускай выбивают себе звёзды на Аллее славы в Голливуде. Я не думаю, что Исламу это вообще интересно. Это таких мальчиков, как вы, волнует, а не его.

— Если сравнивать Махачева с Хабибом Нурмагомедовым, то можно ли утверждать, что Ислам создал более монументальное наследие?

— Я бы не стал их сравнивать. Мне нравится Ислам больше по всем параметрам. Махачев – эталонный человек и боец. Он тот, с кем я бы дружил.

— А вы пересекались?

— Нет, ни разу в жизни. Но те вещи, которые я краем уха слышал или видел, мне всё импонирует. Знаете, у него даже фанаты приличнее. Большая разница между тем, как реагируют на его победы и на победы его товарищей по команде, из клана Нурмагомедовых. Просто по социальным сетям заметно.

Братья Нурмагомедовы Фото: Getty Images

— А что думаете про другого нашего топа UFC, Александра Волкова?

— Александр может на данный момент конкурировать с двумя сильнейшими бойцами тяжёлого веса — Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом. Сириля Гана он победил. Этот вопрос закрыт. Чем бы закончился бой Волкова с Аспиналлом сейчас, я не могу сказать. Да, это сложный поединок, чаша весов может склониться в любую сторону, и у Аспиналла, возможно, больше шансов на победу. Но то, что бой закончился бы не так, как их первая встреча, могу утверждать.

Волков сейчас подтягивает то, в чём уступал, а именно грэпплинг. И сейчас уже завоёвывает, насколько я знаю, пояса и медали на локальных турнирах. Александр – думающий и скромный парень. Можно сказать, что версия Ислама Махачева в тяжёлом весе. У них никакая грязь изо рта не идёт, профессионалы своего дела. И сейчас Александр занимается грэпплингом, чего не давали сделать, когда он тренировался в Москве.

— В поединке Волкова с Жаирзиньо Розенстрайком вы присутствовали в качестве углового россиянина. Хотели бы вновь секундировать Волкова?

— Знаю, что если буду рядом, то Александр будет чувствовать себя комфортнее. Волков сам это говорил. Со мной он чувствует себя спокойнее, у него уверенность на лице написана. Кажется, я для него талисман в этом плане. И я согласился бы секундировать его.

— Есть ли какая-то вещь, которую нужно изменить Волкову, чтобы добраться до титула, помимо грэпплинга?

— Он изменился психологически, у него были какие-то свои проблемы ментальные. И в последнее время я их не наблюдаю. Надеюсь, их больше не будет.

— В прошлом году произошёл, пожалуй, самый громкий конфликт среди российских бойцов — Павлович толкнул Волкова после боя. Стоит ли ожидать примирения сторон?

— Не думаю, что они ссорились. Это была мимолётная эмоция.

— В январе бурно обсуждалось будущее Вадима Немкова. Все уже несколько лет ожидают его перехода в UFC. Как вы оцените его шансы в UFC?

— Вадим хороший, крепкий тяжеловес, но он за пределами топ-10 бойцов тяжёлого веса UFC. Просто по своим умственным, физическим признакам будет не в том месте. Немков — человек, который пришёл зарабатывать деньги. Не вижу в нём ничего особенного. Вроде во всём хорош, но такого, чтобы наблюдать за ним, не вижу.

— Играет ли какую-то роль в его переговорах с UFC Фёдор Емельяненко? Мы знаем историю взаимоотношений Фёдора и Даны Уайта. Мог ли он влиять на решения своего протеже?

— Спросите Фёдора Емельяненко, я не знаю этого. Могу сказать, что для Даны Уайта в какое-то время было делом чести показать всем, насколько Фёдор Емельяненко переоценённый боец. У Уайта были с ним свои разногласия, может, не с ним лично, но с его менеджментом. Его потрясывало, когда упоминали Фёдора. Почему я это знаю: я был на встрече с Даной, где обсуждался его возможный переход в UFC со мной. И исходя из того, что я слышал тогда, у Даны есть старая нелюбовь к Фёдору Емельяненко.

—То есть вы выступили в качестве, грубо говоря, посредника?

— Есть фотография со мной, Даной Уайтом и одним из братьев Фертитта. И тогда я просто попросил передать им слова команды Фёдора. Зачем-то я использовал шанс увидеться с Уайтом ради человека, которого… не могу сказать, что неблагодарного. Потом Фёдор проиграл бой, и на этом всё закончилось. В результате отношение руководства UFC резко поменялось. Тогда Дану прорвало на злорадство.

— Также главным хедлайнером новостей по-прежнему является Хамзат Чимаев. Не так давно он сообщил, что стал гражданином ОАЭ, что думаете по этому поводу?

— Эту тему обсуждать не буду. Стал и стал гражданином. Я в его мокасинах не ходил, из страны не эмигрировал, не был в той же ситуации, что и он.

— Есть ли какой-либо боец UFC, за которым вам просто приятно или интересно наблюдать?

— Подловили. Таких, как Мохаммед Али, Андерсон Силва или Джон Джонс, когда он выступал регулярно, конечно, нет. Если брать раскрутку боя, эстетику поединка, неординарные действия, то это Ислам Махачев и Александр Волков.