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Логан Пол вызвал Лионеля Месси, боксёрский поединок, бой по правилам бокса, причины и подробности конфликта, Пол и Месси

«Увидимся на ринге!» Дерзкий американский блогер вызвал на бой Лионеля Месси
Сергей Сорокин
Логан Пол вызвал на бой Лионеля Месси
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А кто из футболистов уже попробовал свои силы в боксе?

Профессиональный бокс становится всё популярнее, в джентльменский вид спорта привлекаются огромные деньги. А ещё туда активно рвутся представители других направлений. Идеальный пример – Джейк Пол. Он успел перебить многих оппонентов с именем, совсем недавно провёл поединок с Майком Тайсоном, который привлёк невероятное внимание со стороны фанатов. А ещё у скандального американского блогера есть брат – Логан. Пока он не так популярен, как Джейк. Но тоже часто появляется в социальных сетях с громкими заявлениями. Теперь у Пола-старшего новая цель. Он вызвал на поединок… Лионеля Месси.

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Причиной раздора стали спортивные напитки. Да, именно они выступили в качестве повода для конфликта. В 2022 году Логан объединил усилия с известным блогером KSI и стал амбассадором спортивного напитка Prime. А в июне 2024 года такой же трюк провернул нападающий «Интер Майами». Только стал лицом фирмы Mas+. И начался конфликт, который изначально не выглядел таким серьёзным. Mas+ подала в суд на Prime за антиконкурентное поведение. Основная претензия заключалась в том, что компания Пола якобы оказывала давление с целью изменения упаковки. Вскоре уже Prime подала встречный иск, обвинив бренд в копировании дизайна и торговой марки.

Видимо, решить всё мирно не получилось. Не удалось пока прийти и к судебному варианту выхода из ситуации. Поэтому Логан решил обратиться напрямую к Лионелю. И вызвать футболиста на поединок по правилам бокса: «Брат, ты нас скопировал! Все это видели. Люди в курсе, что ты сделал. Все это замечают. А потом на нас подали в суд. Погоди, погоди — что? Это не правосудие! Поэтому мы, очевидно, подали встречный иск. Если вы не можете победить лучших, вы должны стать лучшими. Но это незаконно. Это нарушение прав на товарный знак. Шутки в сторону, я рассмотрю [отзыв иска], если [бой по боксу] между мной и Месси состоится в 2025 году. Увидимся на ринге!»

Логан Пол

Логан Пол

Фото: WWE/Getty Images

Стоит отметить, что футболисты уже пробовали свои силы в профессиональном боксе. Например, в 1996 году в ринг вышел легендарный аргентинец Диего Марадона. Примечательно, что соотечественник Месси стал одним из первопроходцев. Это был трëхраундовый выставочный поединок с чемпионом и близким другом – Сантосом Ласиару, который на тот момент уже завершил профессиональную карьеру. На бой футболист вышел в трусах в цветах клуба «Бока Хуниорс» и смело бросался на соперника. Любопытно, что бой был настолько выставочным, что несколько ударов соперники специально отвесили судье. В итоге рефери объявили в том поединке ничью.

БОЙ ДИЕГО МАРАДОНЫ И САНТОСА ЛАСИАРУ

БОЙ ДИЕГО МАРАДОНЫ И САНТОСА ЛАСИАРУ

Фото: Glenn Cratty/Getty Images

Уэйн Руни занимался боксом, правда, довольно давно. Об этом экс-футболист рассказывал в одном из интервью. А ещё все фанаты футбола помнят, что одно из самых легендарных празднований Уэйна (он выбрасывал несколько боксёрских ударов в сторону углового флажка и падал, будто в нокаут) связано именно с джентльменским видом спорта. Руни с самого детства мечтал оказаться на профессиональном ринге. А теперь всерьёз говорит, что реально может попробовать свои силы в этом виде спорта. Осталось лишь дождаться предложения от одного из топовых промоушенов.

Уэйн Руни и Эдди Хирн

Уэйн Руни и Эдди Хирн

Фото: Ben Hoskins/Getty Images

Конечно, такой поединок можно представить только в самых смелых мечтах. Месси имеет профессиональный контракт, который не предполагает возможности выхода в ринг. А ещё слишком велика разница в антропометрии. Рост Логана – 188 см, а у Лионеля – всего 170. С весом также большое расхождение. У Месси – 67 кг, у Пола – 93 кг. Поэтому соперников сложно представить даже в выставочном бою.

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